Генерал-лейтенант США Джон М. Мюррей сообщил подкомитету по воздушным судам, входящему в состав Комитета по вооруженным силам Сената, о том, что иностранные войска располагают танками, которые можно было бы сопоставить с возможностями основного боевого танка США M1 «Абрамс», пишет издание Scout Warrior.

Китайский танк Type 99

«Я думаю, что на ближайшую перспективу танк «Абрамс» сохранит лидирующую позицию среди танков подобного класса», — заявил Мюррей.

Когда сенатор от Арканзаса Том Коттон попросил Мюррея перечислить танки, которые сопоставимы или почти сопоставимы с танком M1 «Абрамс», генерал назвал несколько зарубежных моделей.

Читайте также: National Interest: «Терминаторы» уже угрожают человечеству?

«Я бы сказал, что одним из таких танков является израильский танк «Меркава». Российский Т-90 по своим возможностям находится очень близко к «Абрамсу». Много говорят по поводу танка «Армата», но пока я не знаком с его возможностями в полной мере. Британский танк («Челленджер 2») почти равен «Абрамсу». Я не хочу сказать, что мы на протяжении долгих лет обладаем танком мирового класса. Я хочу сказать, что многие страны достигли с нами паритета», — заявил генерал-лейтенант США.

То, что Мюррей не упомянул китайский танк «Тип 99», введённый в эксплуатацию в 2001 году, говорит об уверенности Пентагона в том, что «Абрамс», произведённый в 1980 году, всё ещё является более совершенной боевой машиной по сравнению с «Тип 99», пишет Scout Warrior.

Читайте также: National Interest: Секретное оружие Китая и России может разгромить США

Однако ВВС Китая уже достигают паритета с ВВС США, согласно недавнему отчёту Международного института стратегических исследований. Ранее в министерстве обороны Китая заявили, что решение о демобилизации 300 тыс. военнослужащих, необходимое для того, чтобы высвободить дополнительные средства на финансирование программ по развитию ВВС и ВМФ, находится в процессе реализации.

«Нам пора подумать о танке следующего поколения… У нас пока нет технологий, которые позволили бы осуществить фундаментальный прорыв в танкостроении для создания более лёгкой боевой машины», — заявил Мюррей.

Возможности модернизации «Абрамса» скоро будут исчерпаны, однако американские военные пока не могут найти ему эффективную замену.