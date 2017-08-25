Вокруг Симферополя планируют создать зелёную зону в 15 тысяч гектаров. Об этом заявил член штаба ОНФ Виктор Тарасенко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Antranias Экология

«Он (зеленый пояс — прим. ИА REGNUM ) поможет охватить как можно большее количество городских зелёных зон и прилегающих территорий района. Это касается и древесно-кустарниковых насаждений, растительности бассейна в долинах рек, зелёных насаждений городских парков и скверов. Реализация этой программы позволит улучшить экологическую ситуацию в городе, повысить его рекреационный потенциал и сыграть важную роль в борьбе с незаконной вырубкой лесов. Общая площадь зоны составит 15 тысяч гектаров», — заявил Тарасенко.

Экологические мечты

В Общественной палате Республики Крым эту идею поддержали.

«Мы уже несколько месяцев рассматриваем такую инициативу. Нами получены соответствующие документы от Совета министров и министерства экологии Крыма. Необходимо действительно защититься от такой хаотической урбанизации, которая уже скоро выйдет на дороги, и там начнут что-то строить. Каждый день в Общественную палату поступают сигналы бедствия о том, что в каждом дворе вырубают деревья и ставят гаражи, скамейки или заправки. Этот «зелёный пояс» поможет сделать очень много для экологии Крыма», — сказал председатель ОП РК Григорий Иоффе.

Отметим, в советские времена власти крымской столицы успешно занимались реальной организацией благоустройства и озеленения города, который по праву считался одним из самых «зелёных» в стране. Например, в 1959 году в Симферополе было посажено около 85 тысяч деревьев и кустарников. Помимо этого, регулярно проводились месячники по озеленению областного центра с участием коллективов предприятий, строек, учреждений, школ, вузов и населения.

По данным крымских экологов, в начале 1990-х годов на одного симферопольца приходилось более 19,5 насаждений общего пользования.

A.Savin Ботанический сад ТНУ. Симферополь

В постсоветский период количество деревьев значительно сократилось, а в последние годы на полуострове в разы больше стало транспорта. По данным статистиков, в среднем ежегодно поток автотранспорта в Крыму увеличивается на 15−20%.

Зачем это нужно?

«Зелёный каркас» города является частью общего экологического каркаса, в который, помимо зелёных насаждений, входит ещё и водное пространство, — пояснила корреспонденту ИА REGNUM директор ботанического сада имени Николая Багрова кандидат биологических наук Анна Репецкая. — Он предполагает соединение внутренних зелёных зон, парков, скверов и уличного озеленения с буферными зонами, окружающими город. В советские годы Симферополь был очень хорошо организован в этом вопросе, большие площади были заняты посадками крымской сосны, в частности, вокруг городского водохранилища».

По её словам, лесной пояс, созданный ранее вокруг Симферополя, великолепно выполнял буферные функции, защищая город и создавая более благоприятные климатические условия для его жителей. Поэтому специалисты будут только приветствовать его восстановление или расширение.

«Мы находимся в лесостепной зоне, в засушливых условиях, поэтому всё, что посажено и выращено нашими предками, нужно беречь и вырубать только в случае крайней нужды. А уж если вырубки не избежать, необходимо восстановить зелень в двукратном размере. При этом нужно понимать, что два саженца ещё долго не смогут заменить полноценное взрослое дерево», — подчеркнула Анна Репецкая.

Прогноз на будущее

Между тем, по мнению ряда крымских общественников, на данный момент реализация заявленной представителем ОНФ программы невозможна.

«По сути, это экологический популизм. На общественных слушаниях в администрации Симферополя я задал вопрос об увеличении зелёных площадей города начальнику департамента городского хозяйства Юрию Тимонову, который, кстати, уже уволен. Он ответил тогда, что ничего подобного не планируется, поскольку нет свободных площадей под «зелёные пятна». Соответственно, даже если начнутся какие-то первоначальные шаги, то всё застопорится, так как в симферопольской администрации нет ни одного дендролога. Так что, учитывая нынешний состав ОП Крыма, это всего лишь болтовня», — высказал своё мнение корреспонденту ИА REGNUM общественник Сергей Дудченко, подчеркнув, что с учётом проблем с водой вряд ли удастся обеспечить уход за саженцами, так как даже в центре города этим летом засыхали деревья и трава.

По мнению активиста общественного движения «Активный Симферополь» Таврида Музафарова, это неосуществимый проект, поскольку все земли вокруг города реализованы, то есть находятся в частной собственности.

«На кадастровой карте это хорошо видно, желающих посадить лес на своём участке нет. По уму — надо заменять старые деревья на крупномерные, и высаживать молодые по схеме 5−15−25 лет, потому как, пропустив 30 лет, мы сейчас получили тысячи старых деревьев, которые через несколько лет потеряем совсем, вместе с каркасом», — подчеркнул Таврид Музафаров.

При этом, по его словам, незаконная вырубка двух гектаров леса, которую чиновники городской администрации запланировали ради переноса линии электропередачи в связи со строительством Соборной мечети, покажется горожанам «цветочками» в сравнении с планами «Крымэнерго», согласно которым предлагается стереть с лица земли десятки гектаров леса — просто денег на это пока не выделено.

ЛЭП

Как сообщало ИА REGNUM, для расчистки территории под строительство Соборной мечети администрация Симферополя запланировала перенос высоковольтной линии электропередачи, которая угрожает уничтожением зелёной зоны между улицами Ялтинской и Беспалова, защищающей от шума и пыли многоквартирные жилые дома и корпуса онкологического диспансера.

«Авторы проекта переноса ЛЭП даже не посчитали нужным поинтересоваться мнением жителей микрорайона относительно перспектив варварской вырубки леса. Мало того, у многоквартирного жилого дома на Беспалова 110В, который администрация Симферополя приняла в эксплуатацию без выделения земельного участка, до сих пор не определены границы придомовой территории. Застройщик, компания «Монолит», сдала так называемое «элитное жильё» без земли, а администрация города предложила собственникам провести межевание территории за свой счет, сославшись на нехватку денег в городском бюджете», — отмечал крымский общественник Илья Изотов.

По его мнению, проект переноса ЛЭП также входит в противоречие с новым генеральным планом Симферополя, согласно которому на перекрестке Ялтинской и Объездной должна быть построена многоуровневая транспортная развязка.

«Если же ЛЭП будет перенесена вглубь леса, то строить развязку будет негде. А если ещё добавить сюда активно проталкиваемый администрацией Симферополя антисоциальный проект «Академия» — четыре девятиэтажки в зелёной зоне — то огромный транспортный затор без этой развязки гарантирован. Но, к сожалению, в последние годы у администрации стало традицией принимать градостроительные решения без расчета общей ситуации в микрорайоне. Складывается ощущение, что в администрации вообще не понимают, что такое комплексное освоение и застройка территории», — подчёркивал общественник, обращаясь с соратниками к специалистам с просьбой рассмотреть возможность подземной прокладки высоковольтной линии электропередачи, которая позволит значительно уменьшить наносимый экологии вред и сохранить благоприятную среду проживания местных жителей.