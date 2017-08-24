Украина 24 августа отмечает 26-летие своей независимости. Возглавивший страну после государственного переворота олигарх с миллионами в оффшорах снова что-то говорит про окончательное расставание с империей зла и про евроатлантический автобан. По Крещатику маршируют солдаты стран НАТО. На параде показывают передовые достижения военного хозяйства, в том числе надувную лодку и переделанный советский танк, с помощью которых можно будет героически продолжить гражданскую войну. Потом все разойдутся. Глава государства пойдет внимать министру обороны США, который «символично"© приехал в Киев именно в этот день.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина осваивает европейские ценности

У граждан страны в этот день немного поводов для гордости и радости. Если, конечно, они не считают, что выдуманная перемога над Россией стоит гражданской войны, десятикратного роста тарифов и окончательной утраты суверенитета.

Mstyslav Chernov Националисты соорудили огненные баррикады на улицах Киева. Протесты Евромайдана.19 января 2014

Политически страна зависима от Вашингтона, экономически — от МВФ. Ее социальное и культурное развитие зависимо от националистического безумия галичанских хуторян и либералистского безумия реформаторов. Развитие страны блокировано гражданской войной, преступной экономической политикой по разрыву связей с основным естественным партнером, параличом правоохранительных органов, распродажей собственности.

Полная внешняя зависимость Украины сопровождается полной внутренней независимостью олигархов — от собственных сограждан. Конечно, вице-президент США может сидеть в кресле главы Украины, Порошенко может летать в Белый дом сделать селфи, а прокуроров и борцов с коррупцией прямо назначают по ту сторону океана. Конечно, МВФ курирует всю экономику от цен на газ до назначения глав основных предприятий, Украина закупает уголь в США, а в ЕС, в соответствии с договором об ассоциации, она закупает весь тот шлак, что не продается в самом ЕС. Все так.

Однако 26 лет независимости и особенно три с половиной года развитого майдана для некоторых действительно — праздник. Прежде всего — для группы олигархов, нескольких десятков физических лиц, одновременно контролирующих все ветви власти, все основные медиаресурсы и все основные экономические активы. Одни и те же люди сами создают себе условия для воровства, сами воруют и сами себя за это пиарят. Сегодня — их праздник: очередная годовщина успешного обмана собственных сограждан.

Антирусский консенсус большинства украинских олигархов был вызван исключительно удобством этого выбора. Достаточно лаять в адрес Москвы на каждом параде, упражняться в придумывании прошлого и в славословиях великому Западу — и тебе не просто отдадут на разграбление целую страну, но еще и добавят кредитов, которые отдавать будешь не ты и не твои дети. Олигархи выигрывают годы на разграбление. Запад — десятилетия колонизации. Все довольны. Жизнь удалась.

Вторая, куда более массовая, группа граждан, на чьей улице сегодня праздник — это западноукраинские хуторяне. Независимость, понимаемая сначала как приватизацию страны олигархами, а потом — как строительство анти-России, сделала их пещерную глупость и хамство востребованными и неплохо оплачиваемыми. Они работают активистами, рейдерами, политическими консультантами и депутатами парламента. Наличие кулаков, отсутствие мозгов и способность сказать «кремлевский агент» и «героям слава» — таков базовый набор компетенций.

Поставками в армию по завышенным ценам, распиливанием заводов на металлолом, закупками русского газа в Словакии и еще тысячей других способов олигархи зарабатывают десятки миллионов, а подтанцовка в лице хуторян — десятки тысяч. Но что же все остальные?

Социология в стране, где идет гражданская война, не работает и работать не может. Если судить не по словам, а по делам, то рядовые граждане дистанцируются от сброда, поработившего страну. Они безмолвствуют. Хотя и недооценивать годы промывания мозгов тоже не стоит.

ИА Красная Весна Разрушения. Донецк. ДНР. 2017.

26-й день независимости Украинская республика встречает, будучи тотально зависимой от Запада — снаружи и от своих олигархов — внутри. По состоянию на сегодня граждане этой страны проиграли битву за свою страну. Их безмолвие вызвано, в первую очередь, именно этим. А еще — сомнением в том, что им есть откуда ждать помощи.