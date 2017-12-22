Казахстанские монеты — это именно тот товар казахстанского производства, который продается по всему миру, имеет вторичный рынок продаж и растет в цене.

Всадник аверс

Представляем вам перечень казахстанских монет, которые получали призы на международных конкурсах, а также перечень серий монет, которые пользуются наибольшим спросом среди нумизматов.

Их можно купить как в кассах Национального банка Казахстана, так и в банках второго уровня или у нумизматов — в последнем случае с существенной наценкой. Вывозить их можно из Казахстана в любом количестве и без документов. Главное — сохранять упаковку монеты, чтобы она не повреждалась.

Всадник

Серия «Золото номадов». Выпущена в обращение 10 октября 2006 года. Изображение золотой бляхи, найденной в кургане Тенлик на территории Семиречья. Изделие относится к III — II вв. до нашей эры. Монета имеет форму двенадцатигранника.

Монета изготовлена из серебра 925 пробы, масса — 31,1 ± 0,31 грамма. Тираж — 5 тысяч штук.

Получила первое место в конкурсе среди стран СНГ и Балтии «Монетное созвездие 2007» (Россия) как лучшая серебряная монета.

Всадник аверс

Всадник реверс

Фрагмент диадемы

Серия «Золото номадов». Выпущена в обращение 6 сентября 2008 года. На реверсе часть изображения усуньской Каргалинской диадемы 3−2 века до нашей эры. Монета имеет форму двенадцатигранника.

Монета изготовлена из серебра 925 пробы, масса — 31,1 ± 0,31 грамма. Вес указан без массы вставок и покрытия. Тираж — 5 тысяч штук.

Получила второе место в конкурсе среди стран СНГ и Балтии «Монетное созвездие 2009» (Россия) в номинации «Уникальное идейное решение».

Фрагмент Диадемы аверс

Фрагмент Диадемы реверс

Космос

Серия «Космос». Выпущена в обращение 28 декабря 2006 года. Внутренний диск монеты изготовлен из тантала, внешнее кольцо из серебра. Масса: серебра 14,6 ± 0,15 грамма, диск — из тантала массой — 26,8 ± 0,25 грамма. Тираж — 4 тысячи штук.

Заняла первое место как лучшая монета в мире, отчеканенная в 2006 году по итогам международного конкурса монетной продукции «Vicenza Numismatica — 2007» в г. Виченца (Италия).

Космос реверс

Космос аверс

Первый космонавт

Серия «Космос». Выпущена в обращение 29 марта 2011 года. Внутренний диск монеты изготовлен из серебра, внешнее кольцо из тантала. На оборотной стороне (реверсе) монеты в центре расположено изображение Юрия Гагарина — первого космонавта, космическому полету которого в 2011 году исполнилось 50 лет. В левой части — изображение корабля-спутника «Восток», его изображение на околоземной орбите, надпись «1961—2011», обозначающая год запуска в космос первого человека Земли и год чеканки монеты.

Масса 40,7 грамма (кольцо — из тантала массой 24 грамма, диск — из серебра 925/1000 пробы массой 16,7 грамма). Тираж — 5 тысяч штук.

Получила приз в номинации «Особый отзыв» по итогам международного конкурса монетной продукции «Vicenza Numismatica — 2012» в г. Виченца (Италия).

Первый космонавт аверс

Первый космонавт реверс

«МКС» (Международная космическая станция)

Серия «Космос». Выпущена в обращение 18 октября 2013 года. Внутренний диск монеты изготовлен из тантала, внешнее кольцо из серебра.

На оборотной стороне (реверсе) монеты в центре расположено изображение Международной космической станции на околоземной орбите

Масса 41,4 грамма (кольцо — из серебра 925 пробы массой 14,6 ± 0,15 грамма, диск — из тантала массой — 26,8 ± 0,25 грамма, тираж — 5 тысяч штук.

Завоевала третье место в номинации «Оригинальная технология» на конкурсе «Монетное созвездие-2014» (Россия).

МКС аверс

МКС реверс

Тюльпан Регеля

Серия «Растительный мир Казахстана». Выпущена в обращение 7 ноября 2006 года. Тюльпан Регеля — эндемик Казахстана. Встречается только в Чу-Илийских горах (западная часть Алма-Атинской и восточная часть Жамбылской областей) на каменистых и скалистых склонах, нередко на голых скалах черного цвета. Самый оригинальный из всех казахстанских тюльпанов — на поверхности стеблеобъемлющего эллиптического листа имеется много продольных гребневидных выростов.

Монета изготовлена из серебра 925 пробы, масса — 31,1 грамма. Тираж — 4 тысячи штук.

На конкурсе «Монетное созвездие 2007» (Россия) победила в номинациях «Монета — лучший подарок» и «Приз зрительских симпатий».

Тюльпан аверс

Тюльпан реверс

Чингиз-хан

Серия «Великие полководцы». Выпущена в обращение 31 мая 2008 года. На оборотной стороне (реверсе) монеты в центральной части расположено изображение Чингиз-Хана верхом на коне в окружении многочисленного войска (фрагмент картины А. Дузелханова).

Монета изготовлена из серебра 925 пробы. Масса: 31,1 грамма. Максимальный тираж: 13 000 (3 тысячи штук для внутреннего рынка Казахстана).

Получила II место в номинации «За изящество, с которым лицевая сторона монеты сочетается с выразительным изображением Чингиз-хана на оборотной» по итогам международного конкурса монетной продукции «Vicenza Numismatica — 2009» в г. Виченца (Италия).

Получила награду «Монета года 2010» в номинации «Лучшая монета по исторической теме» на конкурсе монет, проводимого «Krause Publications» в Берлине (ФРГ).

Чингизхан аверс

Чингизхан реверс

Аттила

Серия «Великие полководцы». Выпущена в обращение 2 октября 2009 года. На оборотной стороне (реверсе) монеты в центральной части расположено позолоченное изображение старинного медальона с изображением Аттилы.

Монета изготовлена из серебра 925 пробы. Масса: 31,1 грамма. Вес указан без массы покрытия. Максимальный тираж: 13 тысяч штук (3 тысячи штук для внутреннего рынка Казахстана).

Награждена дипломом в номинации «Монета года» на конкурсе «Монетное Созвездие-2010» (Россия).

Присуждена награда «Лучшая монета года» в номинации «Лучшая монета по исторической теме» на конкурсе монет, проводимого в 2011 году «Krause Publications» в Берлине (ФРГ).

Аттила аверс

Аттила реверс

Байконур

Серия «Достояние республики». Выпущена в обращение 27 июля 2012 года. Внутренний диск монеты изготовлен из тантала, внешнее кольцо из серебра.

На оборотной стороне (реверсе) монеты представлены стилизованные изображения орбит спутников, образующих очертание «Шанырака» — в мире кочевников трактуемого как окно в космос, окно, открытое для всего человечества космодромом Байконур.

Кольцо — из серебра 925 пробы массой 14,6 ± 0,15 грамма, диск — из тантала массой — 26,8 ± 0,25 грамма. Тираж: 5 000

Получила второй приз на конкурсе «Vicenza Numismatica — 2014» в г. Виченца (Италия) как «Лучшая монета, отчеканенная в 2012 году».

Байконур аверс

Байконур реверс

Петроглифы Тамгалы

Серия «Достояние республики». Выпущена в обращение 20 декабря 2012 года. Монета имеет форму четырехгранника.

Петроглифы археологического ландшафта Тамгалы — один из наиболее древних и ярких памятников наскального искусства Семиречья, с 2004 года является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь в конце 1950-х годов было обнаружено святилище с большим количеством наскальных рисунков, его изучение началось в 1970—1980-е годы. Урочище Тамгалы расположено в 170 км к северо-западу от города Алма-Аты в горах Анракай.

На оборотной стороне (реверсе) монеты в центральной части расположено изображение петроглифа «Солярное божество» с проросшим сквозь трещину в камне цветком. Изображение цветка позолоченное.

Монета изготовлена из серебра 925 пробы. Масса: 24,0 ± 0, 24 грамма. Вес указан без массы покрытия. Тираж: 5 000.

Заняла третье место на конкурсе «Монетное созвездие 2013» (Россия) в номинации «Монета года».

Петроглифы Тамгалы аверс

Петроглифы Тамгалы реверс

Родина яблок

Серия «Достояние республики». Выпущена в обращение 13 ноября 2013 года. Посвящена диким яблоням Казахстана, которые стали основой для культурных яблок.

Монета изготовлена из серебра 925 пробы. Масса: 31,1 ± 0,31 грамма. Вес указан без массы покрытия. Тираж: 7 тысяч штук.

Получила первое место на конкурсе «Монетное созвездие 2014» (Россия) в номинации «Сувенирная монета».

Родина яблок аверс

Родина яблок реверс

Мама

Серия «От сердца к сердцу». Выпущена в обращение 21 ноября 2014 года.

Монета изготовлена из серебра 925 пробы. Масса — 31,1 грамма. Вес указан без массы покрытия. Максимальный тираж — 5 000.

В 2014 году на 28 конференции директоров монетных дворов в Мексике присужден главный приз в номинации «Самая красивая серебряная монета 2014 года».

Мама аверс серебро

Мама реверс серебро

Тигр

Серия «Разные серебряные монеты». Выпущена в обращение 21 ноября 2014 года. На оборотной стороне (реверсе) монеты в центральной части позолоченное изображение тигра. В глазницы тигра вставлены два бриллианта до одного миллиметра каждый.

Монета изготовлена из серебра 925 пробы, масса — 31,1 грамма. Вес указан без массы вставок и покрытия. Максимальный тираж — 13 000 штук, 3 000 штук для внутреннего рынка Казахстана.

В 2010 году на 26-й конференции директоров монетных дворов в Австралии монете были присуждены два главных приза: «Самая красивая монета» и «Самая технологически успешно выполненная монета».

Тигр аверс

Тигр реверс

Помимо отмеченных наградами международных конкурсов, есть еще различные монеты, которые хотя и не выигрывали премий, но пользуются большим спросом. Как правило, такие монеты соответствуют одному или нескольким из перечисленных признаков:

Необычная форма — двенадцатигранник, прямоугольник с закругленными углами или овал

Использование разных металлов или голограмм, драгоценных камней

Красивое изображение, понятное представителям других культур

Ограниченный тираж

Очень популярны следующие серии монет — «Золото номадов» (двенадцатигранные монеты с позолоченными изображениями), «Растительный мир Казахстана» (изображения растений с голограммами), «Мечети и соборы Казахстана» (изображения самых примечательных культовых сооружений страны), «Фауна и Флора Казахстана» (овальные монеты с изображениями позолоченными или с голограммами), «Животные» (золотые монеты с бриллиантами).