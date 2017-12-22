Нумизматика в Казахстане: самые красивые монеты страны
Казахстанские монеты — это именно тот товар казахстанского производства, который продается по всему миру, имеет вторичный рынок продаж и растет в цене.
Представляем вам перечень казахстанских монет, которые получали призы на международных конкурсах, а также перечень серий монет, которые пользуются наибольшим спросом среди нумизматов.
Их можно купить как в кассах Национального банка Казахстана, так и в банках второго уровня или у нумизматов — в последнем случае с существенной наценкой. Вывозить их можно из Казахстана в любом количестве и без документов. Главное — сохранять упаковку монеты, чтобы она не повреждалась.
Всадник
Серия «Золото номадов». Выпущена в обращение 10 октября 2006 года. Изображение золотой бляхи, найденной в кургане Тенлик на территории Семиречья. Изделие относится к III — II вв. до нашей эры. Монета имеет форму двенадцатигранника.
Монета изготовлена из серебра 925 пробы, масса — 31,1 ± 0,31 грамма. Тираж — 5 тысяч штук.
Получила первое место в конкурсе среди стран СНГ и Балтии «Монетное созвездие 2007» (Россия) как лучшая серебряная монета.
Фрагмент диадемы
Серия «Золото номадов». Выпущена в обращение 6 сентября 2008 года. На реверсе часть изображения усуньской Каргалинской диадемы 3−2 века до нашей эры. Монета имеет форму двенадцатигранника.
Монета изготовлена из серебра 925 пробы, масса — 31,1 ± 0,31 грамма. Вес указан без массы вставок и покрытия. Тираж — 5 тысяч штук.
Получила второе место в конкурсе среди стран СНГ и Балтии «Монетное созвездие 2009» (Россия) в номинации «Уникальное идейное решение».
Космос
Серия «Космос». Выпущена в обращение 28 декабря 2006 года. Внутренний диск монеты изготовлен из тантала, внешнее кольцо из серебра. Масса: серебра 14,6 ± 0,15 грамма, диск — из тантала массой — 26,8 ± 0,25 грамма. Тираж — 4 тысячи штук.
Заняла первое место как лучшая монета в мире, отчеканенная в 2006 году по итогам международного конкурса монетной продукции «Vicenza Numismatica — 2007» в г. Виченца (Италия).
Первый космонавт
Серия «Космос». Выпущена в обращение 29 марта 2011 года. Внутренний диск монеты изготовлен из серебра, внешнее кольцо из тантала. На оборотной стороне (реверсе) монеты в центре расположено изображение Юрия Гагарина — первого космонавта, космическому полету которого в 2011 году исполнилось 50 лет. В левой части — изображение корабля-спутника «Восток», его изображение на околоземной орбите, надпись «1961—2011», обозначающая год запуска в космос первого человека Земли и год чеканки монеты.
Масса 40,7 грамма (кольцо — из тантала массой 24 грамма, диск — из серебра 925/1000 пробы массой 16,7 грамма). Тираж — 5 тысяч штук.
Получила приз в номинации «Особый отзыв» по итогам международного конкурса монетной продукции «Vicenza Numismatica — 2012» в г. Виченца (Италия).
«МКС» (Международная космическая станция)
Серия «Космос». Выпущена в обращение 18 октября 2013 года. Внутренний диск монеты изготовлен из тантала, внешнее кольцо из серебра.
На оборотной стороне (реверсе) монеты в центре расположено изображение Международной космической станции на околоземной орбите
Масса 41,4 грамма (кольцо — из серебра 925 пробы массой 14,6 ± 0,15 грамма, диск — из тантала массой — 26,8 ± 0,25 грамма, тираж — 5 тысяч штук.
Завоевала третье место в номинации «Оригинальная технология» на конкурсе «Монетное созвездие-2014» (Россия).
Тюльпан Регеля
Серия «Растительный мир Казахстана». Выпущена в обращение 7 ноября 2006 года. Тюльпан Регеля — эндемик Казахстана. Встречается только в Чу-Илийских горах (западная часть Алма-Атинской и восточная часть Жамбылской областей) на каменистых и скалистых склонах, нередко на голых скалах черного цвета. Самый оригинальный из всех казахстанских тюльпанов — на поверхности стеблеобъемлющего эллиптического листа имеется много продольных гребневидных выростов.
Монета изготовлена из серебра 925 пробы, масса — 31,1 грамма. Тираж — 4 тысячи штук.
На конкурсе «Монетное созвездие 2007» (Россия) победила в номинациях «Монета — лучший подарок» и «Приз зрительских симпатий».
Чингиз-хан
Серия «Великие полководцы». Выпущена в обращение 31 мая 2008 года. На оборотной стороне (реверсе) монеты в центральной части расположено изображение Чингиз-Хана верхом на коне в окружении многочисленного войска (фрагмент картины А. Дузелханова).
Монета изготовлена из серебра 925 пробы. Масса: 31,1 грамма. Максимальный тираж: 13 000 (3 тысячи штук для внутреннего рынка Казахстана).
Получила II место в номинации «За изящество, с которым лицевая сторона монеты сочетается с выразительным изображением Чингиз-хана на оборотной» по итогам международного конкурса монетной продукции «Vicenza Numismatica — 2009» в г. Виченца (Италия).
Получила награду «Монета года 2010» в номинации «Лучшая монета по исторической теме» на конкурсе монет, проводимого «Krause Publications» в Берлине (ФРГ).
Аттила
Серия «Великие полководцы». Выпущена в обращение 2 октября 2009 года. На оборотной стороне (реверсе) монеты в центральной части расположено позолоченное изображение старинного медальона с изображением Аттилы.
Монета изготовлена из серебра 925 пробы. Масса: 31,1 грамма. Вес указан без массы покрытия. Максимальный тираж: 13 тысяч штук (3 тысячи штук для внутреннего рынка Казахстана).
Награждена дипломом в номинации «Монета года» на конкурсе «Монетное Созвездие-2010» (Россия).
Присуждена награда «Лучшая монета года» в номинации «Лучшая монета по исторической теме» на конкурсе монет, проводимого в 2011 году «Krause Publications» в Берлине (ФРГ).
Байконур
Серия «Достояние республики». Выпущена в обращение 27 июля 2012 года. Внутренний диск монеты изготовлен из тантала, внешнее кольцо из серебра.
На оборотной стороне (реверсе) монеты представлены стилизованные изображения орбит спутников, образующих очертание «Шанырака» — в мире кочевников трактуемого как окно в космос, окно, открытое для всего человечества космодромом Байконур.
Кольцо — из серебра 925 пробы массой 14,6 ± 0,15 грамма, диск — из тантала массой — 26,8 ± 0,25 грамма. Тираж: 5 000
Получила второй приз на конкурсе «Vicenza Numismatica — 2014» в г. Виченца (Италия) как «Лучшая монета, отчеканенная в 2012 году».
Петроглифы Тамгалы
Серия «Достояние республики». Выпущена в обращение 20 декабря 2012 года. Монета имеет форму четырехгранника.
Петроглифы археологического ландшафта Тамгалы — один из наиболее древних и ярких памятников наскального искусства Семиречья, с 2004 года является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь в конце 1950-х годов было обнаружено святилище с большим количеством наскальных рисунков, его изучение началось в 1970—1980-е годы. Урочище Тамгалы расположено в 170 км к северо-западу от города Алма-Аты в горах Анракай.
На оборотной стороне (реверсе) монеты в центральной части расположено изображение петроглифа «Солярное божество» с проросшим сквозь трещину в камне цветком. Изображение цветка позолоченное.
Монета изготовлена из серебра 925 пробы. Масса: 24,0 ± 0, 24 грамма. Вес указан без массы покрытия. Тираж: 5 000.
Заняла третье место на конкурсе «Монетное созвездие 2013» (Россия) в номинации «Монета года».
Родина яблок
Серия «Достояние республики». Выпущена в обращение 13 ноября 2013 года. Посвящена диким яблоням Казахстана, которые стали основой для культурных яблок.
Монета изготовлена из серебра 925 пробы. Масса: 31,1 ± 0,31 грамма. Вес указан без массы покрытия. Тираж: 7 тысяч штук.
Получила первое место на конкурсе «Монетное созвездие 2014» (Россия) в номинации «Сувенирная монета».
Мама
Серия «От сердца к сердцу». Выпущена в обращение 21 ноября 2014 года.
Монета изготовлена из серебра 925 пробы. Масса — 31,1 грамма. Вес указан без массы покрытия. Максимальный тираж — 5 000.
В 2014 году на 28 конференции директоров монетных дворов в Мексике присужден главный приз в номинации «Самая красивая серебряная монета 2014 года».
Тигр
Серия «Разные серебряные монеты». Выпущена в обращение 21 ноября 2014 года. На оборотной стороне (реверсе) монеты в центральной части позолоченное изображение тигра. В глазницы тигра вставлены два бриллианта до одного миллиметра каждый.
Монета изготовлена из серебра 925 пробы, масса — 31,1 грамма. Вес указан без массы вставок и покрытия. Максимальный тираж — 13 000 штук, 3 000 штук для внутреннего рынка Казахстана.
В 2010 году на 26-й конференции директоров монетных дворов в Австралии монете были присуждены два главных приза: «Самая красивая монета» и «Самая технологически успешно выполненная монета».
Помимо отмеченных наградами международных конкурсов, есть еще различные монеты, которые хотя и не выигрывали премий, но пользуются большим спросом. Как правило, такие монеты соответствуют одному или нескольким из перечисленных признаков:
- Необычная форма — двенадцатигранник, прямоугольник с закругленными углами или овал
- Использование разных металлов или голограмм, драгоценных камней
- Красивое изображение, понятное представителям других культур
- Ограниченный тираж
Очень популярны следующие серии монет — «Золото номадов» (двенадцатигранные монеты с позолоченными изображениями), «Растительный мир Казахстана» (изображения растений с голограммами), «Мечети и соборы Казахстана» (изображения самых примечательных культовых сооружений страны), «Фауна и Флора Казахстана» (овальные монеты с изображениями позолоченными или с голограммами), «Животные» (золотые монеты с бриллиантами).