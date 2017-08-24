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Президент России Владимир Путин в Сочи встретился с президентом Армении Сержем Саргсяном. То, что их общение состоится, было ясно после того, как в июле, также в Сочи, российский лидер принимал своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева. Нагорно-карабахский конфликт и участие России в его урегулировании в качестве одного из сопредседателей Минской группы ОБСЕ вынуждает Москву во взаимоотношениях с Арменией и Азербайджаном соблюдать определенную пропорциональность. Это является отличительной спецификой момента, хотя переговорная повестка в отношениях между Россией и Арменией значительно шире, чем с Азербайджаном. Москва и Ереван — члены ОДКБ и ЕврАзЭС, их отношения имеют стратегический характер, тогда как с Баку Россия выстраивает формат двухсторонних добрососедских отношений.

При этом отметим, что каждая встреча Путина со своими азербайджанским и армянским визави всегда носит конкретный предметный характер, хотя информации об этом поступает очень мало. Так, принимая в Сочи президента Саргсяна, глава России напомнил, что «через несколько дней, 29 августа, будет 20 лет со дня подписания нашего ключевого договора о дружбе и стратегическом сотрудничестве». Подчеркнул, что «за это время отношения между Арменией и Россией самым серьезным образом укрепились как между суверенными государствами» и что «у нас поддерживается интенсивный политический диалог, идет сотрудничество на двусторонней основе и в сфере экономики, и в сфере безопасности, военного дела», осуществляется «активное взаимодействие в рамках международных организаций и интеграционных объединений».

В свою очередь, президент Армении специально подчеркнул, что «армяно-российские стратегические, союзнические отношения выделяются постоянным интенсивным диалогом на высшем уровне, широкой внешнеполитической координацией, конструктивным сотрудничеством на международных и региональных площадках, плодотворным сотрудничеством в области безопасности, военной и военно-технической сферах». Отмечен рост товарооборота между двумя странами, осенью в Ереване ждут «председателя правительства России, министра иностранных дел, министра промышленности и торговли» в составе делегации предпринимателей и госуправленцев в рамках Второго международного форума по евразийскому сотрудничеству. Кстати, осенью в России пройдут Дни Армении. Мероприятия намечено провести в 13 российских городах, что свидетельствует об интенсификации взаимоотношений между двумя странами.

Ясно, что Москва и Ереван обменялись мнениями по наиболее актуальным международным и региональным темам, в том числе, конечно, по проблематике нагорно-карабахского урегулирования. На первых двух направлениях — международном и региональном — ситуация действительно быстро меняется, напрямую затрагивая национальные интересы двух стран. Конечно, Армения внимательно следит за событиями, которые происходят в каких-то 200−300 километрах южнее ее границы с Турцией, просчитывает возможности российско-турецко-иранского альянса на сирийском направлении, стремится четче определить формирующийся баланс сил в регионе и возможную роль в нем Баку. Естественно, так или иначе все это выводится на перспективы урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Пока Москва не пытается выступать в роли главного модератора политического процесса на этом направлении, но ресурс такой линии уже на пределе. Пока внешне все выстраивается по следующей схеме: президенты Саргсян и Алиев доверяют президенту Путину, но не доверяют друг дугу. Поэтому проблема в том, насколько объемным является запас возможностей президента России помирить хоть на какой-то основе Баку и Ереван или ему придется считаться с фактором затягивания противостояния конфликтующих сторон. А тогда надо искать новый формат для урегулирования спора. На наш взгляд, Москва не должна «стесняться» Баку и, возможно, Еревана при налаживании контактов со Степанакертом и с учетом принципа «не против Азербайджана, не против Армении». Решение проблемы находится в дипломатической плоскости, пора быть готовыми к принятию нестандартных решений, блокирующих возможность новой войны между Баку и Ереваном.

Впрочем, это суждения теоретического свойства, они больше связаны с вопросами возможных новых внешнеполитических приоритетов и ориентиров Азербайджана, которые лежат в основе реализации его внешнеполитического курса. Пока же можно констатировать, что визит президента Армении Саргсяна в Сочи и его переговоры с российским коллегой характеризуют российско-армянские отношения как исключительно дружеские, имеющие по-настоящему стратегический характер. Главным итогом встречи можно назвать готовность сторон продолжать широкий диалог по любым проблемам. О других деталях, возможно, мы узнаем несколько позже.