Соединённые Штаты приняли решение потратить десятки миллиардов долларов на строительство новых атомных авианосцев типа «Джеральд Р. Форд», чтобы заменить авианосцы типа «Нимиц», которые впервые поступили на вооружение ВМФ США в 1975 году. Последний корабль типа «Нимиц» введён в строй в 2009 году. Специалисты считают, что новые авианосцы США, с учётом последующих модернизаций, могут прослужить на боевом посту до конца XXI века, пишет Роберт Фарли в статье для The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Авианосец США

Сразу же после того, как правительство США приняло решение о строительстве авианосцев типа «Джеральд Р. Форд», большое количество экспертов заявило, что возросшие возможности систем вооружений КНР, России и Ирана сделали использование авианосцев малоэффективным. Если экспертное сообщество не ошибается, и авианосцы всё-таки устарели, то строительство кораблей, срок эксплуатации которых может составить 90 лет, означало бы бессмысленную растрату колоссальной сумму денег.

Линкор «Нью-Джерси» (ББ-62)

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По мнению автора, несомненно то, что новые системы вооружений указанных стран действительно могут обуздать норов американских авианосцев типа «Джеральд Р. Форд», однако для США данные корабли продолжают сохранять свою важность.

Что значит устареть?

Для начала нам нужно разобраться, что именно мы подразумеваем под устареванием военной техники. Эксперты в области вооружений приравнивают устаревание техники к ее непригодности и неэффективности, однако это не одно и то же. Во время боевых действий можно нередко встретить военную технику старых образцов. Например, бомбардировщик Дуглас A-26 «Инвэйдер», построенный ещё в период Второй мировой войны, участвовал в войне во Вьетнаме. Линкор «Нью-Джерси» (ББ-62), спущенный на воду в 1939 году, который позднее был признан устаревшим, все же принимал участие во время боевых действий во Вьетнаме и Ливане. Штурмовик A-10 «Тандерболт», который признали устаревшим ещё до того, как он успел подняться в воздух в 1972 году, до сих пор состоит на вооружении ВВС США.

У стран с меньшим военным бюджетом, чем у США, ситуация намного хуже. Все стороны, которые в настоящий момент участвуют в боевых действиях в Сирии и Ливии, используют военную технику, которая в США была признана устаревшей ещё несколько десятилетий назад.

Как считает Фарли, суть заключается в том, что даже если авианосцы типа «Джеральд Р. Форд» не смогут приблизиться к территории, защищённой современными системами вооружений, их можно эффективно применить для решения других задач. С 1945 года американские авианосцы доказали свою эффективность при нанесении ударов по территориям, которые не защищены ракетными системами дальнего радиуса действия, также авианосцы остаются символом американской военно-морской мощи для союзников США, данные корабли можно задействовать при проведении спасательных операций. Поэтому «устаревание» авианосца для выполнения какой-то одной конкретной миссии не означает, что он будет таким же бесполезным для выполнения всего диапазона морских военных операций.

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Хотя китайские ракеты располагают необходимой дальностью и манёвренностью, чтобы достигнуть американский авианосец, однако системы радиоэлектронной борьбы могут сделать ракетный удар по авианосцу неэффективным. Также усовершенствованные технологии борьбы с подводными лодками могут снизить или полностью устранить опасность подводной атаки. Если бы авианосцы устарели, они не смогли бы справиться с данными угрозами.

Авианосец USS Nimitz — главный корабль серии

Приспособляемость авианосцев.

Как считает автор статьи, эффективность авианосцев может также определяться находящимися на его борту самолётами. Авианосец как концепция смог выжить в немалой степени из-за того, что он сохраняет свою эффективность при выполнении широкого спектра задач, за исключением военных операций по проникновению на территории, охраняемые ракетными системами дальнего радиуса действия. Со времён Второй мировой войны авианосцы ни разу не сталкивались с ракетной атакой, их эффективно использовали для решения других разноплановых задач.

На протяжении всего этого времени ВМФ США практически беспрепятственно получал доступ к воздушному пространству противника. Разработка пятого и шестого поколения самолётов стелс поможет сохранить важность авианосцев, даже если ракетные системы дальнего радиуса действия отодвинут авианосцы от побережья той или иной страны на большее расстояние.

Заключение.

Многие образцы вооружений быстро устаревают. Быстроходные линкоры времён Второй мировой войны были списаны менее чем через 10 лет с момента их ввода в эксплуатацию. Срок жизни первых реактивных самолётов был еще меньше. Авианосцы, претерпев ряд изменений, всё еще находятся в строю. Они выжили потому, что военная авиация имеет ограниченный радиус действия, а наземные аэродромы уязвимы как с военной, так и с политической точки зрения. Вероятнее всего, что эти два фактора будут определять важность авианосцев и в будущем.

Defense.gov Китайский авианосец Type 001A

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Тем не менее в условиях высокоинтенсивной и высокотехнологической войны авианосцы не являются лучшим капиталовложением, поскольку спектр угроз для авианосцев достаточно широк, поэтому США должны постараться либо искоренить эти угрозы, либо рассмотреть альтернативные способы доставки боевой техники, подытоживает автор.