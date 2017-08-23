Сможет ли новая стратегия президента США Дональда Трампа изменить ситуацию с самой долгой войной, в которой когда-либо участвовали США, есть ли у военачальников больше шансов на успех, чем хотя бы раз за последние 16 лет, именно на эти вопросы сейчас необходимо найти убедительные ответы, пишет Дэвид Игнатиус в статье для The Washington Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Орёл

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За ответами автор обратился к командующему американскими войсками в Афганистане генералу Джону Николсону. По его словам, на первых этапах кампании успеха не удалось достигнуть из-за двух заблуждений, которыми страдали оккупационные силы. Вашингтон, во-первых, не учел то, в какой мере поддержка Пакистана «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) позволила радикальному движению выжить, а, во-вторых, то негативное влияние коррупции на структуру безопасности Афганистана, которую пытались построить США.

Теперь же, в новой стратегии Трампа, обеим этим проблемам уделяется внимание. Так, сам Трамп заявил о том, что США больше не могут «молчать об убежищах для террористических организаций в Пакистане». Такой подход, скорее всего, предполагает больше кнута и меньше пряников в отношениях с Исламабадом, в том числе возможные новые санкции. Тем не менее, призвав к «стратегическому партнерству» с Индией — главным противником Пакистана, Трамп, по всей видимости, подорвал эффективность своего курса.

Затем Трамп пообещал поддержку афганскому правительству президента Ашрафа Гани, которое пытается бороться с коррупцией и планирует провести выборы в ряде провинций летом 2018 года. Более надежное и эффективное руководство страной, теоретически, должны благоприятно сказаться на кампании против мятежников.

Тем не менее пока не ясно, смогут ли предложенные шаги увенчаться успехом. Так, многие эксперты выражают сомнения относительно того, что новая стратегия станет «рывком к победе», как ее назвал Трамп. Они тем не менее согласны, что выбранный главой Белого дома курс поможет предотвратить явное поражение. Эти эксперты согласны, что благодаря увеличению численности войск и другим мерам, США могут поддерживать стабильность нынешнего состояния, при котором радикалы контролируют половину сельской территории страны, тогда как под контролем центрального правительства остаются Кабул и другие крупные города.

С помощью стратегии Трампа сокращается вероятность того, что правительство в Кабуле будет сокрушено в следующие два-три года. Это незначительный успех, но все же успех. И если кто-то задается, почему Трамп решил пересмотреть свои взгляды и поддержать военное командование, то ответ вполне прост: глава Белого дома не хочет быть тем, кто ушел из Афганистана. Ему не нужно пятно поражения на репутации.

Таким образом, наилучшим аргументом в защиту афганского курса Трампа является то, что благодаря ему можно избежать поражения, и при этом при относительно незначительных издержках. Более того, с помощью стратегии создается платформа, позволяющая противодействовать двадцати террористическим группам в регионе, за США сохраняется база, позволяющая Вашингтону присматривать за ядерным оружием Пакистана, а также предотвращается скорая победа «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), благодаря чему появляется возможность на осуществление политического примирения. Это достойные цели.