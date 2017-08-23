Один из любимых мифов современности про Среднюю Азию — то, что она постоянно нуждается во внешней защите: то от вторжения афганских талибов, то от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), то еще от кого-нибудь. Вероятность того, что страны региона могут отразить опасность сами, обычно не рассматривается.

«Остатки армии», 132.1 x 233.7 cm, масло, холст, Элизабет Батлер, 1879 Первая англо-афганская война

При этом обычно упускается из виду, что рассказы о невиданной боевой эффективности афганцев и «кладбище империй» — это просто пропагандистские штампы, придуманные в США. Между тем Британская империя проиграла только первую войну с афганцами, а следующие две выиграла, независимость Афганистан получил только в 1747 году, а до этого он находился под пятой или западных, или северных соседей, и набеги всегда были с севера на юг, а не с юга на север.

Точно так же с разговорами про ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) забывают и про роль дезертиров из разгромленной армии Саддама Хусейна, и про роль местных суннитских племен, ведь на виду только иностранные муджахиды.

Но вернемся к странам региона. Могут ли они отразить акт агрессии какой-либо стороны — другой страны или организации? Для этого стоит проанализировать разные аспекты их военного потенциала: численность вооруженных сил, их оснащенность, боевой опыт и т.д.

Надо в любом случае отметить, что, судя как по сценариям учений, так и по производимым закупкам боевой техники, страны региона учитывают в своих стратегиях опыт военных конфликтов как в Афганистане, так и в Ираке и Сирии. И понимание современных способов ведения локальных войн есть.

Shekaraknb.kz Пограничная служба Республики Казахстан

Рейтинги боеспособности

Рейтинги в обобщенном виде показывают картину мира. Состояние вооруженных сил — не исключение, поэтому ниже в таблице приведены данные основных рейтингов военной силы стран региона.

Рейтинги военной силы стран региона

Численность вооруженных сил

Численность населения региона примерно 70 миллионов человек: Узбекистан — 32 миллиона, Казахстан — 18 миллионов, Таджикистан — 8,6 миллиона, Киргизия — 6 миллионов, Туркмения — 5,5 миллиона. Численность вооруженных сил составляет всего 211,7 тысячи человек, что в принципе немного.

При этом треть из них — это парамилитарные соединения (национальная гвардия, пограничники, служба государственной охраны и т.д.). По величине армии на первом месте Узбекистан, затем Казахстан и Туркмения. Таджикистан и Киргизия не могут содержать большие армии из-за бедности.

Jim Varhegyi, U.S. Air Force Рота почётного караула, ВС РК

Вооруженные силы

Вооружение и боевая техника

Ниже приведены данные по имеющемуся у стран региона вооружению. Однако надо понимать, что декларируемые цифры — одно, а реальность — совсем другое. Скорее всего, данные надо несколько преуменьшить — не вся техника в хорошем состоянии, и вряд ли 100% техники выйдет по тревоге, кроме самолетов. Так что при рассмотрении данных цифр надо брать в учет способность обеспечить ремонт техники и даже наличие горюче-смазочных материалов в принципе. Также большинству видов боевой техники нужен подготовленный личный состав.

Надо помнить, что формирование арсеналов происходило несколькими способами:

остатки от Туркестанского (Туркмения и Узбекистан) и Среднеазиатского (Казахстан, Киргизия, Таджикистан) военных округов;

часть вооружения Объединенного контингента советских войск в Афганистане (в основном досталась Туркмении и Узбекистану);

безвозмездная помощь иностранных государств;

поставки в рамках ОДКБ (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, некоторое время Узбекистан);

собственные покупки, которые часто диктуются политической, а не военной необходимостью.

Вследствие этого, набор боевой техники довольно разнообразен и часто мало совместим друг с другом.

Но перейдем к перечню вооружений. Флот в учет не берем — вероятность боевых столкновений на море равна нулю, а чтобы бороться с терроризмом там, ракетных катеров не надо.

Первым идет основа сухопутных сил — бронетехника. Бесспорным лидером по ее количеству является Туркмения, на втором месте Казахстан, а дальше Узбекистан. У Таджикистана танков мало, впрочем, учитывая гористый характер местности, они не очень там и нужны. По танкам в Киргизии есть сомнения в исправности такого количества.

Kalabaha1969 Т-72БА Вооружённых сил Казахстана

Отдельно заметим, что нельзя недооценивать Т-62, находящиеся на вооружении у Узбекистана, — это отличные танки, прекрасно показавшие себя как в Афганистане, так и в Чечне, потому что они надежные, простые и легко ремонтируются. Вот Т-64 более проблемные.

У Казахстана есть три БМПТ, что говорит о возможности провести боевую операцию в городских условиях, как вместе с танками, так и без — если у противника нет тяжелого вооружения.

Бронетехника

По данным The Military Balance 2016

Как показал опыт локальных войн последних лет, наиболее грозным родом войск является артиллерия, особенно самоходная, и реактивные системы залпового огня. Дело в том, что она позволяет наносить урон противнику с закрытых позиций, не вступая с ним в непосредственное столкновение, воздействие очень мощное — особенно у крупнокалиберных гаубиц и РСЗО калибра 220−300 мм. Также она намного дешевле авиации.

Mil.ru БМ-21 «Град»

Несмотря на то, что у Киргизии, Таджикистана и Туркмении на вооружении стоит ряд пушек, гаубиц и минометов времен 40-х годов, не стоит их недооценивать — они вполне еще боеспособны. Безусловным лидером по артиллерии выглядит Казахстан — у него больше всего самоходных артиллерийских установок и, что особенно важно, 152-мм САУ 2С3 «Акация», а также РСЗО. Сочетания большой огневой мощи, дальности стрельбы и мобильности тут хватит на любой конфликт.

Однако у Узбекистана есть отдельный козырь — САУ 2С7 «Пион» калибра 203 мм. В принципе, в регионе не так много сооружений, которые выдержат хотя бы одно попадание снаряда этой артиллерийской установки. В горной местности их применение будет еще более эффективно.

Артиллерия

По данным The Military Balance 2016

У двух стран региона есть ракетные комплексы, причем у Туркмении они гораздо мощнее. Правда, трудно представить локальный конфликт, в котором бы понадобилось их применение, — это оружие больше для войн с равным по оснащенности противником, как минимум.

Ракетные комплексы

По данным The Military Balance 2016

Теперь переходим к авиации. Тут есть данные по самолетам и вертолетам, пока количество ударных беспилотников не подлежит публикации, однако у некоторых стран региона они уже есть.

Dmitriy Pichugin Су-25 «Грач», Республики Казахстан

По сути дела, боевые самолеты есть только у трех стран — Казахстана, Узбекистана и Туркмении, а у Киргизии и Таджикистана есть только транспортники. Безусловным лидером тут является Казахстан — у него самая мощная авиация. А учитывая контракты на поставки еще Су-30СМ и тяжелого транспортника Ил-76, она в принципе сможет решать любые необходимые задачи.

Самолеты

По данным The Military Balance 2016

Если самолеты более применимы в условиях степей и пустынь, то для гор нужнее вертолеты. Тут лидером выступает Узбекистан — у него гораздо больше транспортных вертолетов. Если имеющиеся у него Ми-6 находятся в эксплуатации, то он может провести достаточно крупную операцию в горной местности без всяких проблем, доставив с помощью этих вертолетов как технику, так и личный состав. Правда, учитывая снятие их с производства и отказ от поддержки в самой России, это маловероятно.

TSGT JIM VARHEGYI Вертолет Ми-8МТ

У Казахстана достаточное количество ударных вертолетов, но транспортных мало — возможно, будут еще закупки Ми-26. Если их число довести до 10−12, это позволит проводить любую операцию в горах.

Вертолеты

По данным The Military Balance 2016

(сс) Narendra Modi Вооруженные силы Узбекистана

Участие в боевых действиях и операциях невоенного типа

Самый большой опыт боевых действий в регионе имеет Таджикистан, однако это был опыт гражданской войны, и самым молодым участникам тех событий уже за 40 лет. Сохранили или вооруженные силы Таджикистана данный опыт или они больше полагаются на дислоцированную в стране 201-ю дивизию России, неизвестно.

У вооруженных сил Казахстана есть опыт участия в боевых действиях в рамках миротворческой операции СНГ в Таджикистане, а также во вспомогательных операциях в Ираке без непосредственного участия в боевых действиях. Надо отметить возрастание частоты и увеличение масштабов проводимых в стране учений.

Вооруженные силы Киргизии имеют опыт только небольшого участия в миротворческой операции в Таджикистане, плюс опыт столкновений с террористами в Баткене. Офицеры и сержанты ВС Казахстана и Киргизии принимают участие в миротворческих операциях ООН, но как наблюдатели — это хотя и опыт, но в основном личный.

Туркмения в силу нейтрального статуса в зарубежных операциях участия не принимала, а различные столкновения на границе на реальный боевой опыт не тянут.

У Узбекистана есть большой опыт поддержки Народного фронта в гражданской войне в Таджикистане, затем участие в миротворческой операции там же, затем длительное взаимодействие с Афганистаном и силами там, а также подавление боевиков в Баткене. Кроме того, надо учесть определенный опыт антитеррористической борьбы.

Но фактически из-за постоянной ротации личного состава и изменения боеспособности вооруженных сил весь этот опыт может быть нивелирован. Настоящую боеготовность покажут только боевые действия и ничего больше.

Kalabaha1969 Бойцы Аэромобильных войск Республики Казахстан в полевой экипировке

Военный бюджет

Не все страны подают публично данные о своем военном бюджете, однако надо предполагать, что военный бюджет Туркмении составляет около 200−300 миллионов долларов, а военный бюджет Узбекистана — в районе 500−700 миллионов долларов.

Пока военные бюджеты из-за проблем в экономике сокращаются, но они возрастут, если в регионе будет реальная опасность.

Военный бюджет, млн долларов США

По данным SIPRI

Выводы

Несмотря на стереотипы, вооруженные силы стран региона неплохо оснащены и имеют достаточную для текущих задач численность. Вооруженные силы стран региона довольно четко отслеживают актуальные тренды в вооружении и тактике, которые проявляются в современных локальных войнах. Учитывая, что основная опасность для региона — это проникновение на их территорию группировок боевиков численностью примерно до 300 человек, то действующего военного потенциала вполне хватает. Возможный недостаток профессионализма может вполне компенсироваться огневой мощью артиллерии и авиации, что даже в крупных населенных пунктах вроде иракского Мосула приводит к успеху.

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