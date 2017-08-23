Военным и аналитикам США стоит объективно отнестись к военно-морскому потенциалу России, вместо того чтобы либо завышать представляемую им угрозу, либо утверждать, что российский флот находится на грани гибели. Безусловно, Россия по-прежнему полагается на доставшиеся ей в наследство от Советского Союза океанский флот, но страна также и производит постепенную замену устаревших образцов новыми. Обновленный ВМФ России не будет похож на прежний, новой будет и его стратегия. И хотя США не должны опасаться этой российской силы, Вашингтону следует уважительно отнестись к нему, а также изучить его возможности. В противном случае однажды американские военные могут оказаться неприятно удивлены, пишут Майкл Кофман и Джефри Эдмондс в статье для The National Interest.

Defenseimagery.mil ВМФ. Большие противолодочные корабли проекта 1155.1

При анализе военно-морского потенциала России необходимо отказаться от склонности либо считать российский флот гигантской армадой, либо утверждать, что он находится на грани исчезновения. Ничто из этого не соответствует действительности. Безусловно, соперничать с ВМФ США российский флот не может, будучи предназначенным лишь для противодействия американскому и поддержания современной евразийской сухопутной стратегии.

Россия, быть может, и не столь же сильна, как Советский Союз, однако она по-прежнему является сверхдержавой, обладающей вооруженными силами, которые способны нанести необходимый ущерб в случае конфликта. Более того, Москва имеет в своем арсенале и ядерное оружие, которым она не преминет воспользоваться в случае необходимости. И тут ВМФ России играет не последнюю роль.

Авторы отмечают, что было бы проще, если бы Москва пыталась соперничать с США на море, идя на огромные расходы при постройке судов, осуществляя бессмысленные ввиду географии и экономических ограничений страны миссии. В этих условиях нужно со всем скептицизмом отнестись к новой Морской доктрине Российской Федерации, в которой сделаны смелые утверждения о желании Москвы сохранить за собой статус второй военно-морской державы. Необходимо подвергнуть анализу стратегию и закупки, стоящие за обновлением флота.

Целью российского военно-морского флота является недопущение доступа к своей территории США через морские пути, осуществление операций нанесения ударов по инфраструктурным целям, а также ядерная эскалация в случае необходимости. России нет необходимости проецировать свою мощь на большом отделении, поэтому ее вооруженные силы и рассчитаны на проведение операций в непосредственной близости от территории страны. Нанести удары по целям, расположенным на большом отдалении, может и дальняя авиация.

И в этом свете авторы обращают внимание на российскую программу постройки корветов и сторожевых кораблей. Их небольшое водоизмещение связано не только с тем, что их проще строить простоявшей многие годы без работы судостроительной промышленности. Они, несмотря на свой малый размер, могут обладать довольно внушительным потенциалом благодаря установке на них самых современных ракетных систем.

Не стоит забывать и о старых кораблях, которые принято считать решительным образом устаревшими. На самом же деле ВМФ России на сегодняшний день находятся на таком уровне боеготовности, которого не было с середины 1990-х годов, а корабли стали проводить в морских походах больше времени, чем за два предыдущих десятилетия.

Особое внимание авторы призывают обратить на российский подводный флот, составляющий одну пятую от советского. Здесь Москва проводит активную модернизацию и продление срока службы. Поэтому надежды на то, что к 2030 году Кремль лишится подводного флота, могут оказаться тщетными, и любому, кто планирует воспользоваться этим, стоит заготовить спасательные плоты, подчеркивают авторы.

Более того, несмотря на общие проблемы в российском судостроении, возведение новых подводных лодок идет довольно неплохо. Так, Россия может строить дизель-электрическую подводную лодку класса Кило — по кодификации НАТО — приблизительно за восемь месяцев, поэтому весь дизель-электрический флот может быть заменен за восемь-десять лет. Эти лодки недорогие, бесшумные и благодаря ракетам «Калибр» могут представлять угрозу для ключевой инфраструктуры в ЕС. Параллельно Москва проектирует подводную лодку пятого поколения, которая будет служить базой для нового подводного флота.

Не стоит забывать и о разработках в области необитаемых подводных аппаратов, в частности создаваемых в рамках программы Главного управления глубоководных исследований.