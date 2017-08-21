21 августа в Манеже при поддержке правительства Москвы состоялся «Климатический форум городов России». «Просветительская часть мероприятия включает выставку и открытый лекторий «Мировые светила говорят о климате, экологии и урбанистике будущего», — так охарактеризована популярная цель форума на сайте организаторов. И понятно, что «о климате» и «об экологии» говорили сугубо с позиций пресловутой концепции «устойчивого развития», подлинное содержание которой на самом деле, вопреки широко распространяемым иллюзиям, заключается в том, чтобы поставить на развитии жирный крест.

Модератор Александр Самсонов (слева) и докладчик Игорь Мазурин

Те, кто представляет альтернативную, критическую точку зрения, что в последнее время все активнее пробивают себе дорогу, несмотря на сопротивление поборников «климатического лохотрона», квинтэссенцией которого является Парижское соглашение, предлагали свои доклады. Им обещали, но затем явочным порядком на официальную часть не допустили, что вызвало в определенной части экологических СМИ вполне объяснимые протесты. Не в первый раз: «держать и не пущать» — этот исторический девиз у лоббистов Парижского соглашения давно вошел в повседневную практику. И понятно, почему: внятных аргументов в защиту этого документа они предъявить не могут, парировать критику оппонентов Киото и Парижа нечем, и это хорошо показали общественные слушания, прошедшие 1 ноября прошлого года в Общественной палате России, где ни одного вменяемого аргумента в пользу ратификации соглашения представлено не было. И слушания закончились разгромным поражением лоббистов, которым, по-видимому, ничего не оставалось, кроме как включить аппаратные рычаги.

А на кону — гигантские экономические интересы, ибо давно известно, что зарубежные «толкачи» этого сомнительного документа, прежде всего европейские, где имеется экопром с годовым объемом рынка около 800 млн долларов, за его выживание и сохранение источника доходов готовы платить очень солидные «отступные», часть которых, похоже, что идет на «спонсорское финансирование» агентуры влияния. В том числе через соответствующие российские отделения глобальных «зеленых» НКО. Со счетов нельзя сбрасывать и «ушибленность» нашей так называемой «элиты» Западом и западничеством; в этой среде считается, что все идущее «оттуда» автоматически правильно, «прогрессивно» и подлежит немедленному внедрению. Это такой своеобразный комплекс неполноценности, помноженный на личные «экономические» интересы. Поэтому нашим «элитариям» глубоко наплевать, что президент США Дональд Трамп вышел из Парижского соглашения, как раньше покинул Киотский протокол другой американский президент Джордж Буш — младший. В отличие от наших «позеленевших» властителей дум, их высоких зарплат и «рукопожатности» в европейских властных кабинетах, лидеры США умеют отстаивать интересы своей страны и считать бюджетные деньги. И непоправимый ущерб от международных климатических афер, неизменными участниками которых являются «зеленые» и прочие леволиберальные круги Запада — от Обамы до Макрона, — им очевиден.

Возвращаясь к московской конференции, отметим, что на ее полях прошел круглый стол, посвященный предстоящему столетию со дня рождения академика Н. Н. Моисеева, нашего видного ученого, в числе общепризнанных заслуг которого — создание Московского независимого эколого-политологического университета (МНЭПУ) и журнала «Экология и жизнь», главный редактор которого Александр Самсонов оказался ведущим круглого стола.

В МНЭПУ с приходом в ректоры Сергея Степанова от мифологии «устойчивого развития» начали избавляться весьма интенсивно и успешно, хотя этому и противостоит компрадорское лобби внутри университета. Примером тому — выезд в мае этого года в Донецк и успешное проведение там Международной экологической конференции, одним из участников которой стал и автор этих строк.

Что касается журнала, то, по-видимому, г-н Самсонов очень хорошо усвоил нравы и правила, царящие в среде поборников экологического «официоза», ибо на протяжении круглого стола, на мой взгляд, делал все возможное и невозможное, чтобы не дать выступить представителям альтернативной точки зрения — критикам Парижского соглашения. Поскольку на мероприятии не раз упоминалось, что и сам академик Моисеев весьма критично воспринял разработки Римского клуба, вступив в публичную полемику с авторами пресловутой «модели Форрестера» и появившегося на ее основе первого доклада группы Денниса Медоуза «Пределы роста», постольку ведение круглого стола вызвало у участников множество вопросов. Когда до окончания мероприятия оставалось не более двадцати минут, а докладчиков, до которых «не дошла» очередь, насчитывалось еще несколько человек, автор этих строк окончательно понял, что г-н Самсонов добивается того, чтобы, дав каждому из них по три минуты «за неимением времени», во-первых спрофанировать работу, а во-вторых, стравить участников, которые остались без выступления, между собой. Тогда и созрело решение мероприятие покинуть.

Организованный г-ном Самсоновым скандал требует сатисфакции, как минимум интеллектуальной. Этим и продиктовано решение опубликовать несостоявшееся выступление, как и предложение редакции возглавляемого г-ном Самсоновым журнала переименовать «Экологию и жизнь» в «Экологию vs. жизнь», что и отражено в названии этого материала. Так будет более соответствовать действительности, тем более что официальная экология с помощью абсолютно неоправданной «широкой трактовки», включающей экономику, социальную сферу, политику и геополитику, уже давно и искусственно превращена в некий «общий знаменатель» приведения России под внешнее управление под эгидой пресловутого «зеленого тоталитаризма». И единственный выход из этой «квадратуры круга» — немедленно отделить экологию от политики, вернуть ей статус науки об окружающей среде и наделить ответственностью за решение текущих экологических проблем государственные, региональные и местные власти. А не международно-чиновную «гидру» так называемого «мирового сообщества», примат которой внутри данной проблематики вполне отражает прописанное в документах Римского клуба стремление навязать суверенным государствам некий «коллективный суверенитет», на самом деле являющийся стыдливым эвфемизмом власти «большого брата».

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Итак, текст выступления, которого не было

Уважаемые коллеги!

Почему круглый стол проходит «на полях» конференции? Потому, что на основную поляну нас не пустили.

А почему не пускают? Потому, что климатическая тематика узурпирована группой зависимых от Запада лиц, которые:

— тесно связаны с глобальными структурами, в том числе через МГЭИК (Межправительственная группа экспертов по изменению климата), и предают в них интересы России;

— объединены общими корпоративными интересами;

— и реализуют эти интересы, пользуясь близостью к власти, в частности к Минприроды и экономическому блоку правительства.

Под видом «интеграции в мировое сообщество» они действуют против национальных интересов и наносят сознательный ущерб национальной безопасности. Оправдываясь при этом тем, что дуть против ветра бесполезно, и если мы не примем западные правила игры «в климат», то нашу продукцию обложат заградительными пошлинами.

Даже если обложат, как и в случае с санкциями, выиграет наш внутренний рынок.

Как лоббисты Парижского соглашения действуют и в чем суть климатического вопроса? Вот об этом и поговорим.

Надо понимать, что климатическая проблематика в целом и экологическая в частности встроены в более широкий контекст:

Рис. 1. Так говорил Тойнби

Не место здесь обсуждать, кто такой Тойнби. Но это влиятельнейшая фигура, которая стояла за очень многими ключевыми событиями первой половины и середины XX столетия.

Кто такие у Тойнби «МЫ»?

Рис. 2. В интересах глобальной олигархии (из документа ООН)

Посмотрите внимательно!

Если не сказать, что это из официального документа ООН, то можно подумать, что речь идет об улаживании отношений власти и братвы. И не на глобальном уровне, а где-нибудь в Кущевке.

То есть видно, что «МЫ» у Тойнби — это спрут мафиозно-олигархических интересов и структур. И если посмотреть список российских лоббистов Парижского соглашения, то там тоже именно олигархи. А также их чиновная обслуга.

Откуда взялась тема «глобального потепления» или, на современный лад, «климатических изменений»?

Рис. 3. Доклады Римскому клубу

Как видим, ключевой вопрос — отнять у государств суверенитет, как и требовал Тойнби.

А вот как это выглядит в климатических документах, где отъем суверенитетов — это следствие уничтожения промышленности, ограничения и снижения рождаемости и опускания широких масс в архаику.

Рис. 4. «Четыре ДЕ» и документы устойчивого развития

Все черным по белому. Но у нас почему-то об этих и других документах никто вообще не знает. И СМИ этот пробел заполнять не торопятся.

Помимо документов, за последние 25 лет, начиная с 1992 года, с первой Конференции в Рио-де-Жанейро, создана целая сеть международных институтов. Не детализируя за отсутствием времени, просто покажу, как она выглядит.

Рис. 5. Институты «устойчивого развития»

Никакой Америки не открываю. Все это давно разработано, прописано в статьях, в монографиях — целая система. Но лоббисты Парижского соглашения в упор этого видеть не хотят. И жуют свою жвачку — про «мы вместе с прогрессивным человечеством».

Переходим к главному — к тому, как у нас «вертят» климатической проблематикой и шельмуют ее те, кто собрался на соседней площадке, оградив себя от любых оппонентов.

Рис. 6. Документ Минприроды

Вот документ Минприроды — по методике учета поглощения CO₂ российскими лесами. Давайте его разбирать.

Есть базовая Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию (1992 г.); она противоречивая — социал-дарвинистский 8-й принцип в ней соседствует с 16-м принципом, который вводит очень разумное правило: «загрязняющий — платит».

То есть это означает, что страны, у которых выбросы больше, чем поглощает их природная среда за счет фотосинтеза, — должны платить за избыток выбросов, ибо это — страны-загрязнители. А те, у кого, наоборот, поглощение превышает выбросы — платить за свои выбросы не должны. Ибо это — страны-доноры.

Минприроды хвастается, что в Киотском протоколе учитывалась только четверть российского поглощения выбросов — 24%. А в Парижском соглашении они якобы учитываются полностью.

А как на самом деле? На слайде подсчитано точно, а мы на словах посчитаем грубо.

Что такое 33 млн тонн углерода — та «четверть», которая зачитывалась России по Киотскому протоколу? Это примерно 150 млн тонн СО 2 , в эквиваленте которой исчисляются объемы выбросов и поглощения. 150 млн тонн, если это четверть, множим на четыре, если сейчас полный учет. И что получаем в тоннах эквивалента CO 2 ? Получаем чуть больше 600 млн тонн. 0,6 млрд — так?

А какие у России выбросы? От 2,3 до 2,4 млрд тонн в год.

То есть Минприроды в этом документе доказывает, что мы — страна-загрязнитель. Разве не смешно?

Не смешно — потому, что грустно. И потому, что именно НА ЭТОМ основании нас заставляют сокращать парниковые выбросы.

Заметьте: в документе написано, что учитываются только «управляемые леса», и никакие другие природные среды, которые тоже поглощают CO 2 — степи, болота, тундры, леса в целом, водные поверхности — в российский поглотительный ресурс не включаются. А на самом деле, по международным документам — они должны учитываться.

СПРАВКА:

ст. 5.1 Парижского соглашения содержит ссылку на ст. 4, п. 1d РКИК, где речь идет о «рациональном использовании (и, следовательно, оценке. — Авт.) поглотителей и накопителей всех парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом (по озоновому слою, 1987 г.), включая биомассу, леса, океаны и другие наземные, прибрежные и морские экосистемы…»

Обращаю внимание: на проблему баланса выбросов и поглощения существуют другие точки зрения — академика Заварзина, заслуженного энергетика России Болдырева, профессора Лукьяненко — это все ученые и специалисты с мировыми именами.

И они говорят, что наша природа поглощает не 0,6 млрд, а от 5 до 12 млрд тонн. И мы, благодаря этому, перекрываем свои выбросы минимум вдвое, а на самом деле в 4,5 раза, как следует из слайда, который представлен Виктором Потаповым.

Рис. 7. Балансы выбросов и поглощения парниковых газов ведущих экономических держав

Видите, где Россия, и где все наши партнеры, и с Запада, и с Востока. Какой БАЛАНС выбросов и поглощения у нас, и какой — у них.

Еще раз: это САМЫЙ принципиальный вопрос к Парижскому соглашению — сокращать нам выбросы, уничтожая собственную промышленность, или нет?

Я убежден, что пока у США и Европы баланс не станет хотя бы НОЛЬ (чего не будет никогда), даже разговаривать с ними НЕ О ЧЕМ. Тем более подписывать и выполнять то, что пропагандирует пятая колонна, собравшаяся по соседству. Эта пятая колонна предлагает нашей стране роль жертвы насилия, от которой требуют «расслабиться и получать удовольствие».

Идите, спросите у них, почему они не только игнорируют нашу точку зрения, но и включают все административные барьеры, из штанов выпрыгивают, чтобы мы о ней не рассказывали?

Как именно выпрыгивают?

Такой пример. 1 ноября прошлого года проводятся слушания в Общественной палате по этому вопросу. Организуют — комиссии по экономике и по безопасности. Вердикт однозначный: Парижское соглашение — ВРЕДНО! В сети это все есть.

Что вы думаете? Через месяц на Госсовете Общественную палату представляют не эти комиссии, а комиссия по экологии. За спиной у коллег все втихую обтяпали.

В Рио-де-Жанейрской декларации есть и еще один важный принцип — 17-й. Он дает право каждой стране вводить свою методику оценки. Но что получается?

Рис. 8. Двойные стандарты в климатических документах

Видите? В одних документах написано одно, а в других — прямо противоположное. Это называется «двойные стандарты». Каждый раз применяется тот из них, который выгоден заказчикам, то есть Западу. Так чьи интересы защищают собравшиеся рядом — российские национальные? Или чужие, глобально-олигархические?

Еще раз: Декларация Рио разрешает свою методику, а Парижское соглашение, как и Киотский протокол, вопреки ей, навязывают чужую — методику МГЭИК. Поэтому в Рамочной конвенции ООН об изменении климата нет ссылок на Декларацию Рио — это им невыгодно.

МГЭИК, участниками которой были г-да Щербаков и Башмаков, включенные в президиум конференции, отмечена немалым количеством откровенных афер. С фильмом «Неприятная правда», с оценочными докладами и т.д. И мы об этом говорили и писали.

А теперь об угрозах Парижского соглашения в целом.

Рис. 9. Угрозы Парижского соглашения

Первые две из этих угроз — проблемы баланса выбросов и поглощения и методики учета — мы только что раскрыли на примере «политического стриптиза», который содержится в рассмотренном документе Минприроды.

Третья угроза — риски введения углеродного налога или сбора.

Рис. 10. Из доклада Института проблем естественных монополий (2016 г.)

Конкретные цифры — это доклад Института проблем естественных монополий. Видите? Ну и что ждет нашу промышленность, господа лоббисты Парижского соглашения?

Четвертая угроза — внешний контроль, отчетность по обязательствам и взятие новых обязательств по сокращениям выбросов. Каждые пять лет! Чаще — можно и приветствуется, реже — ни-ни!

Пятая угроза — особенно серьезная.

Рис. 11. «Комитет»

Учреждается некий «КОМИТЕТ» — с таким вот представительством, в том числе от самых слабых и немощных. Чью позицию этот «Комитет» будет отстаивать — как говорится, угадайте с трех раз? Разве непонятно, что это использование развивающихся государств олигархическими интересами в качестве тарана?

Еще один момент — для иллюстрации о «цене вопроса».

Рис. 12. Сколько стоит сокращение выбросов?

В Париже и кулуарах много говорилось, и страшилки разные были, в том числе от бывшего генсека ООН, что удержать «глобальное потепление» в двух градусах мало. Нужно — в полутора градусах.

Ну и посмотрите: в самом этом документе черным по белому. Эти полградуса стоят глобального сокращения выбросов с 55 до 40 Гигатонн. На 27,5%. Более чем на четверть.

Готовы мы ради этих полградуса четверть своей промышленности уничтожить? Эти, собравшиеся по соседству, — готовы. Мы — нет. Это то, что нас различает.

И так с их стороны — во всем. Ложь, большая ложь и гигантская ложь. Чтобы, как учил Геббельс, скорее в нее поверили.

Ну и в завершение — о конечной цели всего этого «климатического процесса».

Я в начале упоминал доклад «Наше глобальное соседство» — официальный документ ООН. В нем, помимо мафиозного характера отношений власти и бизнеса, многое что прописано. Например:

— что человечество — это ГЛОБАЛЬНАЯ ОБЩИНА (а какая община без вожаков?);

— что «МИРОВЫЕ РЕСУРСЫ», которые по международному праву принадлежат государствам, должны стать «ГЛОБАЛЬНЫМ ОБЩИМ ДОСТОЯНИЕМ» (которым и распоряжаются вожаки «глобальной общины»);

— что за пользование им платятся «ГЛОБАЛЬНЫЕ НАЛОГИ», причем не по экономической рентабельности, а по потребленным ресурсам.

Рис. 13. «Мировые ресурсы» и «глобальное общее достояние»

А что за этим?

22 марта 1980 года в штате Джорджия был установлен монумент с десятью антизаповедями на восьми языках, включая русский.

Рис. 14. «Скрижали Джорджии»

Как мы понимаем, претензия на оппозицию Нагорной проповеди Спасителя.

Первая антизаповедь:

«Установить численность населения не более 500 млн и постоянный баланс с природой».

7 млрд человечества минус 500 млн равняется 6,5 млрд запланированной убыли населения Земли. Отдельная тема — почему так получилось? Нынешний мировой порядок и экономический уклад, именуемый капитализмом и «рынком», подвел человечество к черте нового «неолитического» кризиса. Роботизация высвобождает людей, которым нет применения. Они никому не нужны. Поэтому человечеству для выживания жизненно необходима иная, некапиталистическая, социальная модель. Капиталистическая «саранча» пожирает все вокруг, и климатическая проблематика — это сфера, в которой все это провозглашается и видно без прикрас.

Коллеги! Как вы думаете, что с нами собираются сделать «наставники» тех, кто собрался на соседней площадке?

Представили?

Благодарю за внимание. У кого есть вопросы, в том числе на тему «почему какие-то шарлатаны позволяют себе критиковать «уважаемых» людей и «мировые тренды» — пожалуйста.

* * *

Напоследок, в качестве своеобразного резюме.

Очень хотелось бы, чтобы общественность поняла и осознала, за что идет борьба.