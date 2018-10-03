Многие отрасли экономики все еще рокочут. Трамп особо ставит себе в заслугу ощутимый рост рабочих мест и рекордные цены на акции. Рынок жилья — еще один яркий пункт, а торговый дефицит сужается.

Arnoldius Нью-йоркская фондовая биржа

Вот более подробный взгляд на экономику — своеобразный итог: 200 дней президентства Трампа.

1. Рабочие места

Здесь трудно найти ошибки. Уровень безработицы составляет 4,3% — это 16-летний минимум. С тех пор, как Трамп занял свой пост, экономика прибавила более 1 миллиона рабочих мест.

Уровень безработицы в США

С другой стороны, рост заработной платы еще не наблюдается. Работодатели по-прежнему не испытывают давления — их никто не заставляет предлагать большие зарплаты для привлечения рабочих, которые в них как раз-таки остро нуждаются. Средний почасовый доход за последние 12 месяцев увеличился всего на 2,5%. Федеральная резервная система скорее увидит от 3% до 3,5%. Тем не менее, поскольку инфляция низкая, эти доходы от заработной платы помогли многим американцам.

2. Цены на жилье.

Они высоки. Средняя цена на дом в июне была рекордной — 263 800 долларов США, что на 6,5% выше, чем год назад. Кредиты на покупку домов остаются относительно доступными, несмотря на недавние повышения процентных ставок со стороны Федерального резерва. По данным ипотечного агентства Freddie Mac, средний показатель на 30-летнюю ипотеку составляет всего 3,93%, по сравнению с 4,02% три месяца назад.

Средняя стоимость жилья в США

3. Кредитование

Потребители заимствуют не только на жилье. Они лезут в долги, чтобы купить автомобили и используют кредитные карты для многих других вещей. По данным ФРС, всего американцам на май было выдано кредитов в размере 3,843 трлн. долл. США, по сравнению с 3,766 трлн. долл. США в конце прошлого года.

Бизнес тоже заимствует больше, превращая это в тенденцию с начала этого года. Это может быть хорошим знаком для Трампа и экономики. Потребители не могут поддерживать экономику в одиночку: компаниям тоже нужно собрать силы и инвестировать.

4. Потребительские расходы

Крупные магазины, в том числе Macy's, Kohl's и J.C. Penney, сообщают о не самых лучших результатах. Одна из причин — преобладание магазинов типа Amazon. Американцы могут просто тратить меньше на одежду, игрушки и другие более мелкие покупки — хотя и берут больше кредитов. Розничные продажи в июне упали на 0,2%, хотя экономисты ожидали небольшого увеличения. В целом потребительские расходы в июне выросли всего на 0,1%.

За последние 12 месяцев расходы увеличились на 2,8%, что немного ниже 3% — темпов, которые, по мнению многих экспертов, необходимы для того, чтобы экономика не отставала.

5. Торговля

Трамп хочет, чтобы больше потребителей — в Соединенных Штатах и во всем мире — покупали американское. И похоже, это начинает происходить.

Дефицит торгового баланса несколько снизился в июне — по сравнению с показателями тремя месяцами ранее и составил 43,6 млрд. долл. США. Это самая низкая цифра — как до выборов.

В Америке неожиданно оживилась нефтяная промышленность — главная причина, по которой меняется баланс. Благодаря технологиям, таким как гидравлический разрыв пласта (технология добычи сланцевого газа), Соединенные Штаты смогли в июне экспортировать больше сырой нефти и импортировали меньше.

Экспорт в Канаду и Мексику вырос также в июне — признак того, что жесткая позиция Трампа на переговорах сработала с двумя крупными торговыми партнерами Америки. Но вот с Китаем ситуация по-прежнему не радует. В этом году дефицит торгового баланса США с Китаем вырос более чем на 6%.

6. Акции

Бесспорная победа для президента. Опасения о крахе рынка при Трампе оказались ошибочными. Индекс Dow Jones продолжает бить рекорды и в этом году вырос на 12%.

Marc Nozell Дональд Трамп

Биржевые котировки: Nasdaq вырос почти на 20% благодаря большой прибыли в Amazon, Apple (AAPL, Tech30), Google Alphabet (GOOGL, Tech30) и Facebook (FB, Tech30).

С уверенностью можно сказать, что пока Уолл-стрит хочет игнорировать беспорядки в администрации Трампа. Инвесторы надеются на возможные изменения в налоговом кодексе и дерегулирование финансовой индустрии. Создается впечатление, что пока они готовы закрывать глаза на всё, что творится в бурной политической жизни страны. Пока они зарабатывают, и зарабатывают хорошо. Прибыль компаний, согласно Standard and Poor's, выросла более чем на 10% по сравнению с прошлым годом.

Но некоторых рабочих все-таки увольняют. В декабре 2016-ого года Трамп был в Индиане, где заявил, что компания Carrier уволит лишь несколько сотен из своих 1400 с лишним рабочих благодаря обещанию государства о налоговых льготах в размере 700 000 долларов в год и обещанию президента провести корпоративную налоговую реформу. Все это делалось для того, чтобы сохранить отечественного производителя. «Компании больше не будут покидать Соединенные Штаты без последствий», — сказал тогда Трамп.

Девять месяцев спустя Carrier успешно сократил 632 рабочих места — это больше сокращений, чем обещал президент. Чак Джонс, который представлял рабочих в United Steelworkers Local, заявил, что даже работники, проголосовавшие за Трампа, уже не доверяют ему. «Он дал обещание рабочим людям», — говорит Джонс. «Он сказал, что, если он будет президентом, эта работа не покинет эту страну. И угадайте, что? Это все еще происходит. Он мог подписать распоряжение. Но он не ударил пальцем о палец».

Конечно, на фоне общих экономических успехов подобные неприятности выглядят, как капля в море. Но таких капель много, и моросят они преимущественно в красных штатах, где живет большинство электората Трампа, который и привел его к власти.

По материалам Washington Post и CNN