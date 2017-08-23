Происходящее сейчас в отношениях между США и Россией напоминает попытки вернуть выдавленную зубную пасту обратно в тюбик. Провалившаяся концепция «перезагрузки», весьма специфически оформленная Обамой и его соратниками, набрала такую инерцию, что преодолеть ее сложно. Наследникам политической линии обамовских «перезагрузчиков» приходится наказывать реальность за несоответствие ожиданиям, вызванным следованием за ложной идеей мирного урегулирования всего и вся в формате, например, 2009 года. Тогда Клинтон на встрече с Лавровым подарила ему символическую кнопку перезагрузки, на которой по-русски было написано «перегрузка». Случайные предсказания особенно склонны сбываться. Можно сбиться со счета, сколько раз за последнее время приходилось слышать, что отношения между Россией и США находятся в самой низкой точке, и каждый раз после такой констатации отношения ухитряются испортиться еще больше.

Александр Горбаруков ИА REGNUM А планировалось это

Следование проигрышным шаблонам мышления иногда выступает на сцену, заставляя отношения делать еще один шаг к непониманию и осложнению ситуации.

Так, например, немецкие эксперты не понимают, говоря про Россию, каким образом повышается ВВП страны — поставщика энергоресурсов, выброшенной из западной экономики. Но при этом перестать представлять себе Россию как «большую бензоколонку» не хватает ни сил, ни воображения.

Привычка всё измерять в показателях ВВП не срабатывает, когда речь идет, скажем, о производстве оружия. И это неоднократно показано на примере российских оружейных систем, стоящих в разы дешевле западных и обладающих не меньшей (а иногда и большей) эффективностью.

Обычно принято считать дороговизну американских изделий ВПК следствием их «высокой технологичности», хотя последнее время на первый план выступает догадка, что в данном случае технологичность — всего лишь эвфемизм, скрывающий за собой большую длину коррупционной цепочки, повышающей стоимость на ровном месте. История с неполадками истребителя F-35 или не вылезающим из ремонтов эсминцем-невидимкой Zumwolt просто заставляют принять данную точку зрения как основную. Возрастающий вес пентагоновской «дополнительной нагрузки на стоимость» в лучших марксистских традициях показывает, что группа разумных и образованных людей в стратегически бесперспективной парадигме начинает действовать как неразумный механизм, производя вместо требуемого продукта имитацию бурной деятельности, прикрывающую чьи-то тёмные делишки. Таков был поздний СССР, что и явилось причиной его краха. Теперь, в усиленном и ухудшенном варианте, мы наблюдаем нечто подобное в исполнении США. История с их ВПК — показательный, но единственный в данном случае пример.

Упомянутая неспособность преодолеть привычные представления даже под гнетом неопровержимых доказательств приводит европейских экспертов к отсутствию понимания происходящего. А если ввод санкций против ряда крупных компаний и отдельных лиц был нацелен вовсе не на развал российской экономики? Скорее, так организовывают компанию заговорщиков во вражеском лагере, которые, по мысли стратега, пожалеют свои сокращающиеся доходы и ради их сохранения променяют политическую систему, частью которой являются, на сохранение прибыли. Эта схема прекрасно зарекомендовала себя как запал для цветных революций во многих странах мира.

Но, судя по наблюдаемой картине политической жизни России, «господа чекисты» все меньше воспринимают себя «господами» в постсоветском понимании (то есть жуликами, готовыми за среднюю мзду продать Родину). А всё более тяготеют к тому, чтобы быть «чекистами» (то есть некоей поймавшей кураж когортой государственников, пусть даже выковавшейся из бывших «пиратов»).

Случилось то, что было совершенно невообразимо в рамках концепции капитулировавшего СССР. Как подкалиберный снаряд-игла, вылетая из ствола, сбрасывает ставшую ненужной оболочку, так и нынешней российской элите ничего не остается, кроме как отбросить навязанную торгашескую составляющую под давлением всё новых и новых «мирных предложений», исходящих от наших западных партнеров. Если она, эта элита, конечно, хочет выжить. Если она решит, что пойти на поводу у западного оппонента надежнее, то пусть вспомнит о тех, кто уже пытался идти по этой скользкой дорожке. Многие политические фигуры оказались за бортом (а некоторые и на рее), поверив заманчивым обещаниям. Зачем же повторять путь многочисленных лузеров? Умный человек старается учиться на чужих ошибках. И гораздо лучше потерять часть дохода, чем проиграть всё.

Запад же упорно продолжает действовать в отжившей парадигме, считая, что, чередуя обаяние и запугивание, способен сломить любое сопротивление. Причина избрания такой стратегии — ошибочное мнение о том, что они имеют дело с проигравшей страной. Если бы данное утверждение соответствовало действительности, эта стратегия, разумеется, сработала бы. Но горький юмор (а может быть, и надежда на выигрыш России) заключается в том, что лидер процесса — США — с упорством, достойным лучшего применения, не оставляет попыток пройти сквозь стену в полуметре от открытой двери. Продолжая загонять Россию в формат проигравшей страны, Штаты не желают признать бесперспективность подобной игры.

А ведь звучат уже предложения вернуться к имевшему место и до какой-то степени оправдавшему себя формату холодной войны, которая устроила бы всех участников больше, чем «горячее стремление к миру» по-американски, имеющее место сейчас и заставляющее всю планету жить, как на пороховой бочке. В противном случае неизбежно продолжение того же морока, который мы наблюдаем в концентрированном виде в статье, опубликованной в The Washington Post. Автор предлагает России покаяться в несуществующих грехах, среди которых особенно пикантно выглядит дистанционное избрание президента Трампа кремлевскими хакерами. Хотя и вывод войск с Украины, и возвращение Крыма находятся в том же ряду бредовых требований, которые не могут быть выполнены ни при каких условиях.

Понимают ли это Штаты? Резонно предположить, что там, конечно же, есть группа экспертов, которые это понимают. Доказательство тому — статья в The National Interest, демонстрирующая разумный подход и предлагающая Западу всерьез отнестись к России как к не вполне дружественному, но равноправному участнику переговоров, имеющему право на свою точку зрения. Но наступит ли переломный момент, когда к таким мнениям начнут прислушиваться всерьез?

Грэм Аллисон, автор статьи в The National Interest, предлагает вернуться к модели холодной войны. Ее принципы — осторожность, коммуникация, сдержанность, компромисс, взаимодействие. Он считает, что соблюдение этих условий — способ улучшить отношения с Россией. Как минимум, сделав взаимодействие значительно безопаснее, чем оно есть на данный момент. К сожалению, его пожелание выглядит сейчас достаточно утопично, поскольку требует психологического перелома представлений американской и в целом западной политической верхушки о себе как о неких сверхлюдях, призванных повелевать планетой и не имеющих оппонентов на этом пути. Вот так предыдущая модель «перезагрузки-перегрузки», милостиво предлагаемая мировым лидером, победителем и благодетелем, довлеет над умами американских исполнителей.

Если американский политикум не сможет добиться поворота своими силами, то за него это сделает жестокая реальность. Принудительное пробуждение от сладкой спячки будет иметь самые тяжелые последствия, и первые звоночки «будильника» уже раздаются (например — в Шарлотсвилле). Надежда США на Национальную гвардию, которая всех несогласных перестреляет или пересажает по тюрьмам, в один непрекрасный момент столкнется с отсутствием управляемости, всегда настигающей разбухшие бюрократические системы. Тогда накопленные силовые ресурсы уже не смогут защитить от прорвавшегося хаоса. Советские бюрократы подтвердили в конце 80-х эту «теорему». А то, что современные Штаты начинают представлять гипертрофированную бюрократическую систему, стремительно теряющую гибкость и способность к самоизменению, не вызывает никаких сомнений.