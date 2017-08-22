



Иван Шилов ИА REGNUM Где-то на Украине

Общеизвестно, что украинские дороги являются одними из самых худших в мире. Согласно рейтингу The World Economic Forum, который был опубликован в июле 2017 года, по качеству дорог Украина занимает 137 место среди 144 стран мира. В этом рейтинге Украина находится возле Монголии, Гвинеи, Румынии, Гаити, Мозамбика и Молдавии.

Более того, на украинских дорогах погибает и калечится больше людей, чем в войне в Донбассе. Еще в апреле 2017 года премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что с 2014 года на дорогах Украины погибли 12,4 тысячи человек.

«За последние три года и три месяца погибло 12,4 тысячи человек на дорогах. Искалечены более 100 тысяч человек. Я даже не могу сказать, что это статистика. Это просто ужасные цифры, с которыми мы с вами не можем мириться», — сказал он.

Напомним, согласно 18-му июльскому докладу ООН, с начала конфликта в Донбассе в середине апреля 2014 года и до 15 мая 2017 года минимум 10 090 человек были убиты.

Позже Гройсман признал, что за последние три года правительство еврореформаторов не проводило системных реформ в дорожном хозяйстве.

«95% украинских дорог развалены, по большому счету. Почему? Да потому что никто системно десятилетиями ими не занимался. Не было системы управления украинскими дорогами, содержания украинских дорог, и не было прозрачной системы инвестирования в них», — сказал Гройсман.

Paweł Kuźniar Плохие дороги

Ситуация в дорожном строительстве Украины начала более-менее меняться только с начала 2017 года, когда на ремонт дорог было заложено около 20 млрд грн. (786 млн долл.). Из них часть средств выделена за счет перевыполнения поступлений региональных таможен.

«В позапрошлом году в Украине на строительство дорог в год тратилось около 6 млрд грн. (235 млн долл.). В прошлом году объединили усилия, часть средств выплачивалась на обслуживание ранее взятых кредитов, но непосредственно на строительство дорог тратилось 10 млрд грн. (393 млн долл.). Вроде бы много, но мы поставили задачу, чтобы в этом году на строительство дорог тратилось 20 млрд грн., а в следующем — 30 млрд грн. (1 млрд 179 млн долл.). Это та динамика, которую я хочу видеть в Украине», — сказал 22 августа Порошенко во время открытия отремонтированного моста через реку Серевский Донец в Харьковской области.

Появление средств на строительство дорог президент объяснил выходом экономики из тени, снижением налогового давления и внедрением электронной системы госзакупок.

«Как так происходит, скажите мне? Налоги не увеличиваются, налоговое давление на производство не увеличивается, наоборот. Ранее каждая копейка зарплаты, которая выплачивалась, облагалась 42% единого социально взноса. Мы приняли решение и в два раза снизили это налоговое давление. А поступления в госбюджет благодаря детенизации, благодаря борьбе с коррупцией, благодаря эффективным методам управления, системе госзакупок и другим шагам выросли в два раза. Это не просто пустые обещания, это то, что каждый видит в повышении зарплат, строительстве дорог», — добавил Порошенко.

Pxhere.com Каток

При этом президент поручил срочно внести изменения в бюджетную роспись, чтобы начало строительства дорог стартовало не в декабре, как обычно, а в августе.

«Глава облгосадминистрации доложила мне, что министерство финансов почему-то запланировало в бюджетном плане строить дороги в декабре. Я хочу сообщить новость — в декабре дороги не строят. А те дороги, которые строятся в декабре, по ним трудно ездить. Я переговорил с премьер-министром, и мое поручение — срочно внести изменения в бюджетную роспись», — подчеркнул он.

Порошенко сообщил, что теперь подрядчики будут выполнять гарантии по срокам эксплуатации дорог и ремонтировать их за свой счет в случае разрушения дорожного полотна.

«На каждый квадратный метр этой дороги мы получили многолетние гарантии. И производитель, если что-то случится, должен приехать и за собственные средства восстановить дорогу», — уточнил Порошенко.

Он призвал правоохранителей провести проверки в тех областях, где чиновники тратят на строительство 1 км дороги до 7 млн грн. (275 тыс долл.).

Также Порошенко пообещал достроить дорогу М-03 к границе с Россией, до пункта пропуска Должанский, который в настоящее время контролируется ЛНР.

«Мы с вами находимся на участке дороги М-03 «Киев-Харьков-Должанский»… Но я верю на 100%, что мы будем праздновать открытие дороги на Должанском. В мае месяце, когда территория была захвачена, я был в Изварино и на Должанском, встречался с нашими героическими пограничниками, общался с людьми. Часть из них была зомбирована. А часть выходила и просила, чтобы мы ни в коем случае не сдали навсегда эту территорию. Я уверен в том, что мы вернет Должанский, вернем Донбасс и восстановим дорогу», — пообещал Порошенко.

Действительно, ситуация с дорожным фондом на Украине начала меняться. И это отмечают как эксперты, так и простые украинцы. Новый асфальт стахановскими темпами укладывают даже в украинской столице, которая, в отличие от того же Донецка, никогда не славилась качественными трассами. Миллионы долларов осваиваются на строительство новых дорог во всех регионах страны.

Torange.biz Украинская гривна

К примеру, 21 августа назначенный Киевом глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский во время инспекции дорожного строительства заявил, что на строительство дорог региона уже направлено 370 миллионов гривен (14 млн долл.). До 1 сентября эту сумма составит уже 600 миллионов (23,5 млн долл.), а до конца года — миллиард (39,3 млн долл.).

Чиновник отметил, что ставит цель перед подрядчиками — качество и требует гарантию не менее 10 лет. Тех подрядчиков, которые допускают брак, будут заставлять переделывать работу за собственный счет. При этом первый такой «передельщик» уже появился. За собственные средства подрядчик будет устранять брак на участке дороги Лиман — Доброполье.

По словам губернатора, сейчас темпы строительных работы тормозит недостаток сырья, нехватка людей и нежелание местных властей проводить кардинальный ремонт дорог.

«В этом году должны завершить реконструкцию 12 объектов. Для сравнения: до войны во всей Донецкой области за год восстанавливали максимум 2−3. По Государственным строительным нормам на мосты и путепроводы должно быть 10 лет гарантии. Подрядчики готовы и 25 лет давать, потому что делают качественно и на совесть», — говорит Жебривский.

В то же время чиновник отметил проблемы с выделением государственных средств.

«Есть проблемы с финансированием. Там, где работают областные средства — все четко расписано и нет задержек. А там, где выделяются средства государственные — большие задержки и соответственно — проблемы», — добавил Жебривский.

(сс) Цуканов М.В Воронки от взрывов на дорогах в центре Донецка

Как сообщалось, в мае 2016 года помощник руководителя службы пограничной охраны ЛНР Виталий Агафонов заявил, что служба пограничной охраны министерства государственной безопасности ЛНР полностью восстановила разрушенную инфраструктуру международных пунктов пропуска на границе с Россией.

«Пункты пропуска «Должанский» и «Красный партизан» практически были уничтожены киевскими силовиками. То есть инфраструктура данных пунктов не позволяла осуществлять качественный паспортный контроль, направленный на безопасность граждан нашей республики. Поэтому основная задача была — организовать паспортный контроль и организовать службу на государственной границе», — сказал Агафонов.

«Мы осуществляем пропуск лиц и транспортных средств в международных пунктах пропуска «Изварино», «Должанский», «Красный партизан», в местном пункте пропуска «Северный», проводим оформление грузов в железнодорожном пункте пропуска «Красная могила», охраняем участок государственной границы протяженностью 274 км», — уточнил он.

В начале 2016 года пункт пропуска «Должанский» выглядел почти полностью разрушенным, если верить пользователям соцсетей.

Напомним, в июне 2014 года бойцы ЛНР установили свой блокпост на «Должанском». Уже тогда здания и сооружения бывшей украинской таможни были значительно повреждены.

Как сообщалось, 12 июля премьер Гройсман отметил, что качественные автодороги будут по всей территории Украины через 5−7 лет. «Нормальные, качественные дороги — это должно стать нормой для Украины. Работы еще очень много, но продолжая реконструкцию такими темпами, как сейчас, уже через пять-семь лет будем иметь такие дороги по всей Украине», — написал Гройсман в Facebook.