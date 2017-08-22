Гражданская война в Йемене продолжается уже третий год. В результате военного вмешательства Саудовской Аравии и её союзников, а также введённой блокады Йемен столкнулся с худшим гуманитарным кризисом в мире. В стране вспыхнула эпидемия холеры, инфицированы около 500 тыс. жителей, миллионы людей страдают от голода, а инфраструктура Йемена в значительной степени разрушена в результате воздушной кампании Саудовской Аравии, пишет Майкл Хортон в статье для The American Conservative.

Ибрахем Касим Сана после воздушного налета. Йемен

«Аль-Каида на Аравийском полуострове» (АКАП) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролирует обширные территории на юге Йемена. Война — это подарок для АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ), также это прекрасная возможность для американских и британских производителей вооружений, считает автор статьи, которые, заручившись одобрением со стороны правительств Великобритании и США, поставили Саудовской Аравии и ОАЭ вооружения на миллиарды долларов. Не следует забывать и о частных военных компаниях, которые заключили многомиллионные контракты с ОАЭ, чья армия в основном состоит за наёмников.

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Недавно Питер Солсбери в своей статье для британского исследовательского центра Chatham House заявил, что война в Йемене затягивается, потому что это выгодно для всех сторон конфликта, включая ополченцев-хуситов и изгнанное ими правительство Йемена. В чем-то Солсбери, несомненно, прав, однако в своей статье он не обсудил заинтересованность США и Великобритании в том, чтобы йеменский конфликт затянулся. Производители оружия данных стран заинтересованы в поставках вооружений в Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Almigdad Mojalli Сана после воздушного налета. Йемен

Солсбери указывает на обилие импортного мороженого в Йемене как на доказательство того, что в разрушенной стране существует много возможностей для зарабатывания денег. Солсбери утверждает, что йеменцы создали специальные системы взимания и сбора налогов на товары, перемещающиеся по стране в обмен на обеспечение безопасности. Тот факт, что эти неофициальные налоги собираются многочисленными вооруженными группами, является для Солсбери еще одним доказательством того, что сами же йеменцы заинтересованы в продолжении войны, которая разрушила жизни тысяч семей и отбросила страну на 50 лет назад.

«Несмотря на гуманитарный кризис, выстроенная структура, похоже, устраивает большинство политических сил… по-видимому, они продолжат совместное сотрудничество… Если война закончится, то иссякнет поток денег. Так зачем её завершать сейчас?», — заявил Солсбери.

Война в Йемене, как и сама страна, невероятно сложна, но если бы Саудовская Аравия, США и Великобритания предприняли реальные шаги для урегулирования конфликта, противоборствующие стороны, помимо АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ), скорее всего, согласились бы начать мирные переговоры, уверен Хортон. В Йемене существует богатая история проведения переговоров по урегулированию конфликтов.

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По мнению автора, можно предположить, что основной движущей силой конфликта в Йемене являются многомиллиардные оружейные сделки с иностранными кампаниями, а не та крохотная прибыль, которую получают ряд вооруженных группировок.

В этой связи стоит вспомнить слова американского военного деятеля, генерал-майора морской пехоты США Смедли Батлера: «Война — это просто рэкет. Так было всегда. Это, возможно, самый старый, самый прибыльный и, безусловно, самый порочный способ… В войне прибыль исчисляется в долларах и количестве убитых». Возможно, вопрос о том, когда завершится война в Йемене, нужно адресовать не тем, кто зарабатывает на ней несколько миллионов долларов, а тем, кто зарабатывает миллиарды, заключает автор.