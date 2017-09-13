Удастся ли разрешить спорные вопросы на киргизско-узбекской границе? Что нужно делать чтобы успешно экспортировать продукцию? Сколько лет просидит в тюрьме лидер партии «Ата Мекен»? Эти вопросы волновали СМИ Киргизии на прошлой неделе.

President.kg Флаги Киргизии и Узбекистана

Новый курс Узбекистана. Снова «дружба навек»?

Главной темой минувшей недели в киргизстанских СМИ стали переговоры премьер-министра Киргизии Сооронбая Жээнбекова со своим узбекистанским коллегой Абдуллой Ариповым, впервые за годы независимости посетившим Бишкек.

Встреча глав правительств была посвящена налаживанию торгово-экономического и пограничного взаимодействия Киргизии и Узбекистана, власти которого после избрания президентом Шавката Мирзиёева пытаются построить более дружеские отношения с соседями по региону.

«С августа 2016 года по август 2017 года проведено 15 встреч рабочих групп правительственных делегаций и подготовлен проект «Описания прохождения проектной линии киргизско-узбекской госграницы». Всего на сегодняшний день уже подготовлено описание линии границы общей протяженностью 1170,53 км. Стороны договорились включить его в промежуточный Договор о киргизско-узбекской госгранице», — сообщило государственное информагентство «Кабар», комментируя переговорный процесс.

По мнению ректора Дипакадемии МИД Киргизии Жумагула Сааданбекова, озвученном в интервью «Кабарлар», «действующий президент Узбекистана проводит правильную политику, которая принесет только пользу обеим сторонам».

«Все мы видим улучшение отношений между двумя странами после смены президента в Узбекистане. До этого наш президент отправился в Самарканд и встретился с президентом Узбекистана. Киргизстанская делегация поехала в Андижан, а узбекская — с ответным визитом в Ош. Активизируются двусторонние переговоры по границе, укрепляется согласие между двумя народами. Конечно, это хорошая тенденция. … Если открыть границу, дать возможность народам свободно взаимодействовать, то отношения будут еще крепче», — подчеркнул Сааданбеков.

Government.ru Премьер-министр Киргизии Сооронбай Шарипович Жээнбеков

Президент Географического общества Киргизии Саламат Аламанов в интервью «Киргизской службе Би-Би-Си» заострил внимание на вопросе делимитации киргизско-узбекской границы. По его словам, основной вопрос, с которым сталкиваются во время переговоров представители этих стран — какие документы брать за основу?

«Что касается опорных документов, то соседи основываются на документе марта 1925 года, мы же говорим, что будем отталкиваться от соглашения, достигнутого в 1955 году. Если превратить в госграницу границы, которые возникли в результате хозяйственных, исторических действий, то это было бы понятней для местного населения, дало бы возможности для работы специалистам по уточнению границ», — считает эксперт.

Радио «Азаттык» уделило внимание теме экономического сотрудничества Киргизии и Узбекистана, чей взаимный товарооборот по итогам 2016 года составил лишь $170 млн (около 10,1 млрд рублей по текущему курсу), в то время как в 2009 году этот он достигал $279,3 млн (около 16,6 млрд рублей).

«После закрытия границы, в 2011 году, этот показатель снизился до $132 млн (7,8 млрд рублей). После вступления Киргизии в ЕАЭС в 2012 году торговля снизилась еще больше. В первом квартале 2017 года, по данным правительства КР, товарооборот вырос в 1,8 раза по сравнению с этим же периодом прошлого года», — уточнило издание.

На киргизское «авось» больше не надейтесь

Еще одной темой, заинтересовавшей киргизстанскую прессу, стало заседание Евразийского межправительственного совета ЕАЭС, состоявшееся в столице соседнего Казахстана на минувшей неделе.

Focus.kg Трудовые мигранты

«Knews» упомянуло выступление премьер-министра Киргизии Сооронбая Жээнбекова, заявившего о том, что невзирая на сложности, сопровождавшие процесс вступления Киргизии в Евразийский альянс, республика продолжила демонстрировать положительную динамику экономического роста.

«Киргизии удалось преодолеть риски экономического спада в период адаптации экономики страны к новым интеграционным условиям и правилам. И это несмотря на негативное влияние внешних шоков и вопреки самым мрачным прогнозам», — подчеркнул глава Кабмина.

Схожую точку зрения озвучил и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с главами правительств стран-участниц ЕАЭС, отметивший, что этот период был обусловлен «непростой ситуацией в мировой экономике, оказавшей влияние на экономику государств-членов Союза».

«Главным фактором развития ЕАЭС является создание общего рынка, единой экономической структуры. Рост экономики в странах интеграционного объединения непосредственным образом найдет отражение в повышении объемов взаимной торговли», — цитирует главу государства радио «Азаттык».

Марка, Почта Казахстана ЕАЭС

«Knews» сделало акцент на проблемах киргизстанских трудовых мигрантов и вопросах занятости киргизстанцев у себя на родине. При этом отмечается, что нет ничего удивительного в том, что граждане предпочитают уезжать на заработки в Россию, где они получают зарплату в 2—3 раза большую, чем в Киргизии.

«Останавливать их на границе, просить вернуться и поискать работу в Киргизии никто не может. Сейчас там почти 600 тысяч наших граждан, и условия оплаты труда выше, и возможность устроиться там уже легче, так как не нужно проходить бюрократические этапы для получения разрешения. Наших граждан российские работодатели берут более активно, чем граждан стран, не входящих в ЕАЭС. Это все хорошо, однако в самой Киргизии много безработных», — цитирует информагентство депутата Азамата Арапбаева.

Киргизскоязычная газета «Эркин Тоо» затронула тему поставок киргизстанских товаров в страны Евразийского экономического союза.

Vb.kg Омурбек Текебаев

На своих страницах издание приводит слова министра экономики Арзыбека Кожошева о том, что сейчас в Киргизии функционируют лишь 216 экспортоориентированных предприятий, работа которых несколько осложнится из-за окончания льготного периода участия республики в ЕАЭС.

«В дальнейшем не пройдет киргизское авось «для нас может быть». Это в особенности относится к крестьянам, предприятиям, поставляющим ягоды, овощи, фрукты, мясомолочные продукты. Отныне выпускающие такую продукцию предприятия и физические лица должны до мельчайших деталей соблюдать суровые правила ЕАЭС, требуемые документы, в противном случае вывозимые ими продукты будут уничтожаться», — резюмировал высокопоставленный министр.

Пока суд да дело…

Первомайский районный суд Бишкека завершил рассмотрение уголовного дела, возбужденного против лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева и бывшего главы МЧС Киргизии Дуйшенбека Чотонова по статьям «Коррупция» и «Мошенничество». По итогам судебный орган первой инстанции приговорил оппозиционного политика и экс-чиновника к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Однако в реальности им придется отсидеть в тюрьме лишь по 4,5 года — причиной тому амнистия и время, проведенное Текебаевым и Чотоновым в следственном изоляторе в период расследования и судебного процесса.

Читайте также: В Киргизии оппозиционера Текебаева приговорили к 8 годам тюрьмы

Также стало известно, что невзирая на судебный приговор, Нацкомиссия по государственному языку все же допустила Омурбека Текебаева до сдачи экзамена на знание киргизского языка, который обязателен для всех кандидатов в президенты Киргизии. Лидер «Ата Мекена» успешно прошел тестирование и набрал необходимый проходной балл, пишет «Вечерний Бишкек».

Однако продолжить участие в гонке за кресло главы государства Омурбеку Текебаеву все равно не удастся. Причем не только из-за непогашенной судимости. Еще одной причиной послужил отказ Центризбиркома признать сданные кандидатом Текебаевым подписные листы, собранные им в свою поддержку — из-за «нарушения порядка финансирования».

«Как пояснили в пресс-службе ЦИК, для организации сбора подписей в поддержку кандидата в президенты необходимо выделять деньги из избирательного фонда кандидата, чего лидер партии «Ата Мекен» и его уполномоченные не сделали», — уточнило ИА 24.kg.