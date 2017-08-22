Активисты, зарегистрировавшиеся на проекте «Муниципальный депутат», начинают покидать его. Одни обвинили менеджера проекта Максима Каца в поддержке введения платных парковок, другие разочаровались в организаторских способностях руководителей проекта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Платная парковка

Многие проекты, которые мэрия реализует в последние годы, вызывали и вызывают отчаянный протест москвичей. Здесь и платные парковки, и уничтожение парков и скверов, реформа общественного транспорта, точечная застройка под видом ТПУ. Последней каплей, переполнившей чашу терпения горожан, стала программа так называемой реновации. На волне этого противостояния во многих районах столицы выделились группы активных граждан, многие из которых поняли, что от неконструктивных протестов необходимо переходить к системной работе по изменению городской среды. Часть из этих активистов зарегистрировались кандидатами в муниципальные депутаты Москвы.

И вот в преддверии назначенных на 10 сентября 2017 года муниципальных выборов небезызвестные деятели либерального крыла несистемной оппозиции Геннадий Гудков и Максим Кац заявили о создании инфраструктурной карты-сайта «Муниципальный депутат». По замыслу авторов, проект должен был консолидировать разрозненные демократические силы в борьбе с гегемонией партии власти и административным ресурсом мэрии.

В частности, менеджер проекта Максим Кац отмечал, что организаторы не ставят его участникам никаких условий. Их цель не допустить в районные советы прособянинских кандидатов. Отметим, что неприятие генсека СССР Иосифа Сталина и президента России Владимира Путина является настолько общим местом в среде российских либералов, что отрицание их заслуг, как непременное условие вхождения в проект, действительно назвать условием язык не поворачивается. Так что до определенного момента условия соблюдались.

«Важная деталь этого проекта. Его фишка в том, чтобы создать инфраструктуру для демократов, чтобы люди наших взглядов в депутаты прошли. Мы многое умеем в плане избирательных кампаний и хотим поделиться этими знаниями и инфраструктурой с людьми с нашего фланга, чтобы в городе просто было много адекватных депутатов.

Как вы можете наблюдать, мы вообще никаких условий не ставим. Мы даже не подписываем обязательство отдать Гудкову муниципальную подпись. Мы доверяем вам, что вы разберётесь, кому отдавать свою подпись и кого поддерживать, нам обязательства не нужны, нам нужно, чтобы среди депутатов были независимые люди.

Если в Совете депутатов Бескудниково будете заседать вы, а не директор местной поликлиники, то я своей цели добился. Вы разберётесь и с платными парковками, и с благоустройством, и с муниципальной подписью, никакие обязательства мне от вас не нужны, мне нужно, чтобы вы просто там были. Вы, человек, который сам принимает решения, а не которому их спускает мэрия.

В этом вся фишка этого проекта. Мы не собираемся решать, кого выдвигать, а кого нет. Не собираемся ничего продавливать и ни на чём настаивать, мы просто хотим собрать в одном месте всех, кто планирует избираться. Чтобы люди могли пообщаться в своих районах, чтобы люди знали, как и какие документы заполнять, чтобы все понимали, где есть кандидаты, а где нет. В каждом районе кандидаты сами будут разбираться, как им вести кампании и что им делать, наше дело инфраструктуру создать и помочь как можем», — цитата из блога Каца.

Граждане тем и отличаются от обывателей, что они сами, в рамках принятых процедур, определяют свое будущее. Политика московских властей породила ряд неразрешимых противоречий. И можно только приветствовать желание москвичей самим решать, где вводить парковки, какие дома ремонтировать и прочие проблемы, с которыми жители города сталкиваются каждый день.

Дарья Антонова ИА REGNUM Платная парковка

Естественно, что при огромном населении города, при нежелании граждан вникать в проблемы своего района, активистам сложно добиться хотя бы узнаваемости у избирателей. Да и действующая власть усложняет этот процесс, как может. И по-человечески понятно их желание опереться на общемосковскую структуру. Тем более когда ее руководители безапелляционно заявляют себя профессионалами избирательных кампаний. Да вот только есть одно существенное но. Уж слишком одиозные персоны вызвались помочь активистам завоевать депутатские мандаты. И такие опасения не преминули подтвердиться.

Первым, с кем у господина Каца возникли настолько непримиримые противоречия, что они вылились в публичное пространство, оказался экологический активист, противник строительства жилого дома в парке на Живописной улице Ярослав Никитенко. На своей странице в Facebook возможной причиной разногласий активист указал нелюбовь менеджера Каца к районным активистам.

«У меня не было никаких серьёзных конфликтов с Кацем (по крайней мере возможные споры в чатах и отстаивание своей позиции я не считаю конфликтом), поэтому я думаю, что это произошло потому, что я известный экоактивист (насколько они известны), а Кац не любит «районных активистов», — утверждает Никитенко.

Другой, также уже бывший участник проекта, действующий муниципальный депутат района Северное Измайлово Дмитрий Барановский ( ИА REGNUM рассказывал о борьбе депутата против точечной застройки: В СКР разбираются с жалобой на коррупцию в Москве) выдвинул еще более значимые обвинения. По его словам, неожиданно выяснилось, что для участия необходимо поддерживать введение платных парковок.

«Но то, что произошло сейчас, это ни в какие ворота не лезет. Когда была объявлена регистрация на сайте, условий прохождения регистрации были три: 1) не путинист, 2) не сталинист, 3) не нацист. Такая оферта для кандидатов демократической направленности. Люди пошли регистрироваться на сайт. Через некоторое время, когда сайт набрал достаточно людей, Максим Кац решил в одностороннем порядке дополнить оферту четвертым пунктом: «не борец с платными парковками», объявил, что будет удалять с сайта людей, кто борется против платных парковок и кто об этом открыто заявляет», — отмечает Барановский.

Не менее любопытны и откровения еще одного бывшего участника проекта Гудкова-Каца. Кандидат по району Арбат Александр Шляпин обвинил сотрудников из штаба проекта в откровенной лжи, а кроме того, подтвердил уже известную нам из прошлых выступлений нелюбовь к настоящим районным активистам.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

Подробнее читайте и смотрите здесь: Против Каца

Но наиболее развернуто и аргументированно с критикой инициативы Гудкова-Каца выступил еще один кандидат из района Куркино Павел Рассудов. В его обращении к общественности прекрасно всё, что называется не отнять, не прибавить. Приводим его полностью без купюр.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Дорогие друзья!

Избирательная кампания вошла в финальную фазу, а тем временем у половины кандидатов нашей коалиции нету даже первой листовки. Непосредственно в нашем округе это происходит по следующим причинам:

1) У штаба под руководством М. Каца переоценена компетенция в вопросе создания агитматериалов. Листовки получаются дорогие (завышение цены в 3—4 раза!!!), и личные деньги кандидатов и избирателей, пожертвованные на избирательную кампанию, расходуются неэффективно.

2) Поставленный план по трем волнам агитации не выполняется. Первый обход должен был начаться 10 августа и закончиться 20 августа, но в половине округов нет пока даже тиража первой листовки. Время уходит, кандидаты коалиции остаются без листовок и голосов в поддержку.

3) Реализуемая стратегия формирует образ муниципального кандидата, который, не имеет программы, не вдаётся в местную проблематику, только собирает деньги на агитматериалы. Основной «месседж» такого кандидата: «запомните меня — дайте денег — не пропустите». Этот подход отталкивает избирателей.

4) Штаб требует от нас вносить в базу на сайте номера телефонов избирателей, которые мы собираем. Нам заявляют, что по этим телефонам они будут делать обзвон, содержание обзвона не разглашают. Возмущает то, что меня просят собирать телефоны (которые дают лично мне для общения со мной), а на них будут звонить какие-то другие люди и, похоже, что не только в рамках муниципальной кампании.

5) Есть масса претензий к так называемым «координаторам-дипломатам», привлеченным М. Кацем для «помощи» в округе, которые постоянно меняются и ведут себя неуважительно по отношению к коллегам-кандидатам, что делает совместную работу невозможной.

6) Одновременно с требованием подчиниться его руководству, Кац заявил, что не разделяет ответственности за результат кампании. Общение происходит в стиле «плати деньги и точка».

В результате я не вижу смысла в поддержке такого штаба. Поэтому решением вижу либо отстранение М. Каца от управления избирательной кампанией, либо продолжение избирательной кампании самостоятельно и создание альтернативного избирательного штаба, который не будет завышать цены на агитматериалы и не будет жмотить макеты листовок.

Всё ещё с надеждой на хороший результат выборов!

Представляется, что это лишь вылившаяся в публичное пространство малая часть сотрясающих ряды несистемных оппозиционеров скандалов, о многих других еще предстоит узнать. Но уже по ним перспективы демократической коалиции на предстоящих выборах можно оценить, как не очень высокие. Но суть происходящего заключается совершенно не в этом. Наблюдения за выборной компанией показывают удивительную инфантильность, буквально политический эльфизм какой-то участвующих в ней, казалось бы, взрослых, во многом состоявшихся людей.

Не знать бэкграунд господ Гудкова и Каца — значит, совсем не интересоваться происходящим в стране. А знать и при этом участвовать в их проектах, надеясь на победу, так это вообще жить в какой-то сконструированной реальности, ничего общего не имеющей с действительностью. Если такие выводы верны, то действующей власти для своей победы и делать ничего не нужно. Мы, москвичи, сами себя победим.