Один из краеугольных камней киевской власти — короткая память, позволяющая, меняя едва ли не каждый день повестку дня в соответствии со своими интересами, уклоняться от ответственности за содеянное. Переживая одну неудачу за другой, допуская одну ошибку за другой, теряя одну позицию за другой, терпя одно поражение за другим, не выполняя одно обещание за другим, — режим изо всех сил старается не вспоминать того, что было не только месяц, но даже два-три дня назад. Искренне надеясь на то, что «забывчивость» удастся привить всем гражданам Украины. История с попыткой Киева запустить в обход России новый маршрут грузовых железнодорожных перевозок в Китай, закончившаяся полным провалом, дает в этом плане богатый материал для размышлений и для печальных выводов.

Агентство «Синьхуа» сообщило, что в воскресенье 20 августа из китайского города Голмуд (провинция Цинхай, Северо-Западный Китай) в Россию, в Пермь в рамках сети международных грузовых перевозок «Китай — Европа» отправился первый товарный состав. Он должен пересечь границу через КПП Алашанькоу, проследовать затем через территорию Казахстана и спустя примерно десять дней, преодолев порядка 6400 км, прибыть в Пермь. Железнодорожное сообщение чрезвычайно экономически выгодно, оно позволяет доставлять грузы по назначению на тридцать дней быстрее, чем при их транспортировке по морю через порт Тяньцзинь.

Маршрут из Голмуда в Пермь не единственный в рамках проекта «Один пояс — один путь», активно и очень продуктивно развиваемого китайской стороной при содействии зарубежных партнеров. Кроме него, есть другие, например такой, как Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай) — Европа, за недолгое время своего существования успевший доказать свою эффективность. С начала текущего года по нему уже отправлено более двухсот товарных железнодорожных составов. Если быть точным, то по состоянию на 18 августа — 203: 100 — из Китая в Европу, 103 — из Европы в Китай. Объемы перевозок неуклонно растут. Грузы из Уханя следуют, в основном, в Германию, Францию, Россию. Сеть маршрутов охватывает 60 городов из 28 стран Европы, Центральной и Западной Азии.

Несмотря на то, что перечень адресатов «Шелкового пути» активно пополняется, география маршрутов растет, Украина, украинские города, продолжают оставаться в стороне от этих процессов. А вот соседняя Польша, наоборот, с удовольствием и с пользой для себя включилась в них. На днях польские СМИ порадовали соотечественников хорошей новостью: 15 августа из Китая в Польшу отправился первый грузовой железнодорожный состав на новой линии, связавшей две страны. Поезд выехал из города Ганьчжоу в провинции Цзянси на юго-востоке Китая и прибудет в польскую столицу — Варшаву. Маршрут движения проложен по территории Казахстана и России, в Украину состав заезжать не будет. Не странно ли, принимая во внимание теснейшее партнерство между Варшавой и Киевом, а, с другой стороны, плохо скрываемый политический и геополитический антагонизм между Варшавой и Москвой? По-моему, более чем странно. Еще более удивительно и поразительно то, что, по словам сотрудника международной транспортной инспекции провинции Ганьчжоу, в ближайших планах компании, занимающейся перевозками по «Шелковому пути», значится открытие прямого грузового железнодорожного сообщения с Таджикистаном и Туркменистаном. Украина в них не фигурирует и не упоминается.

Возможно, дело тут в том, что не так давно Киев, обуреваемый манией величия и жаждой победы над Россией любой ценой, на любых фронтах и на всех направлениях возможного соперничества (бодался теленок с дубом!), сделал попытку запустить свой собственный маршрут грузоперевозок из Европы в Китай. Тем самым поставив себя в глазах китайцев и не только их одних в уязвимое, чтобы не сказать — пикантное, незавидное — положение. Светлые министерские головы разработали логистический продукт, который, по их мнению, безоговорочно поддержанному государственно-политическим руководством, призван был стать новым направлением «Шелкового пути» и — внимание! — «альтернативой, которая позволит перенаправить грузопотоки в восточном направлении в обход территории России».

15 января 2016 года из Ильичевска, что в Одесской области (теперь это — Черноморск), по маршруту: Украина — Грузия — Азербайджан — Казахстан — Китай, — отправился тестовый рейс нового контейнерного грузового поезда. Пункта назначения — пограничной станции Достык Казахской железной дороги на границе между Казахстаном и Китаем — он достиг на 16-е сутки пути — утром 31 января, хотя планировалось, что путь займет не более десяти-двенадцати дней. Оптимистические прогнозы по ряду причин не оправдались. В министерстве инфраструктуры Украины, курировавшем проект, объяснили задержку обстоятельствами технического плана. Сначала состав задержался в пути, попав в шторм в Черном море, затем время было потеряно, говоря языком чиновников, из-за «несогласованности действий по оплате казахской стороне». Присутствие в маршруте следования паромных переправ через Черное и Каспийское моря подавалось авторами проекта как одна из «фишек», призванная дать дополнительные преимущества в сравнении с сухопутным вариантом. Замысел провалился. Гарантировать клиентам, что грузам не придется и впредь сидеть у переправ, дожидаясь у моря погоды, киевские логисты не смогли. Несмотря на явный конфуз со сроками, в Киеве упорно делали вид, что не отчаивались сами, призывая не отчаиваться тех, кто, по замыслу, должен был бы или, по крайней мере, гипотетически мог бы стать партнером в новом транспортном проекте.

Поводов для отчаяния, однако, появлялось все больше и больше. Проблемы не разрешались, а, наоборот, возникали одна за другой. После того как состав, пусть с заметным опозданием, но все-таки прибыл на станцию Достык, и был разгружен, следующим этапом должна была стать его загрузка грузами для доставки в обратном направлении. Тут Киев ждало, пожалуй, самое сильное разочарование. Желающих ввязываться в предложенное им рискованное предприятие не нашлось. Ни одного! Грузовой экспериментальный поезд простоял в томительном ожидании два с лишним месяца (недоброжелатели злословили: «застрял, мол»), и 7 апреля с пустыми контейнерами был отправлен со станции Достык. 19-го числа того же месяца, потратив на обратный путь «штатные» двенадцать суток, он благополучно, хотя и порожняком, прибыл в Ильичевск-Черноморск.

Вместо орденов, лавров, заграничных командировок и денежных вознаграждений люди из мининфраструктуры, замутившие «шелковую» воду в киевском пруду, оказались перед необходимостью оправдываться. Из последних сил пытаясь сохранить хотя бы относительно хорошую мину при плохой игре. Провал проекта был очевиден, свалить же ответственность за него на «этих русских» или на какие-то другие «темные силы» не было никакой возможности. По вошедшей после «майдана» в моду в системе государственного управления Украины практике чиновники решили не отчитываться за то, что произошло, и что они же сами сотворили-натворили, а с уверенностью в завтрашнем дне смотреть вперед, кормя друг друга, начальство, прессу и публику очередными радужными перспективами и новыми, еще более оптимистическими, прогнозами.

Чересчур победно-праздничную тональность, сопровождавшую отправку в дальний путь тестового рейса, правда, пришлось сбавить. На то, что украинский «Шелковый путь» затмит другие маршруты, перенаправив поток грузоперевозок из Европы в Китай в обход России, решили не напирать. «Пересмотр логистических схем требует определенного времени на согласование», — заявил один из чинов, норовя укрыться от критики за счастливо найденной обтекаемой риторической формулой и делая вид, что раньше ни он, ни его коллеги из министерства и «Укрзализницы» ни о чем подобном не знали и не догадывались. Оправдание было принято всеми заинтересованными сторонами на ура, как раньше писали, с чувством глубокого удовлетворения. Неоправданные бюджетные расходы списали. Коммерческим участникам пробного рейса велели не выступать и сор из избы не выносить. Проект киевского «Шелкового пути» решили не закрывать, а довести до кондиции. На то обстоятельство, что, кроме «определенного времени», пересмотр маршрутов транспортировки грузов требует еще чего-то, предпочли закрыть глаза. Вера в то, что все вокруг просто мечтают ездить из Европы в Китай и обратно, непременно через нас, непременно минуя Россию, не испарилась, а, наоборот, окрепла еще сильнее.

«Несмотря на преграды, уверенность в результативности начатой работы по реализации проекта есть», — уверяли высокопоставленные чины «Укрзализницы», чьи интересы в дальнейшей раскрутке «Шелкового пути» совпадали с интересами чиновников мининфраструктуры и высшего государственного руководства. Урок первого рейса никого ничему не научил. Аппетиты продолжали расти, планы — громоздиться. Заговорили о том, что по предложенному Киевом маршруту в ближайшее время станет возможно перевозить по тысяче тонн (!) грузов еженедельно (!) в каждом направлении (!). Видимо, для пущей верности и убедительности железнодорожные службы разработали график движения контейнерного поезда по территории Украины. Высокое начальство потешили информацией, что льготные тарифы для проезда «шелковых» составов по Украине от «Укрзализницы» «являются наиболее конкурентными по сравнению с тарифными условиями, установленными другими участниками проекта». На этом дело, собственно говоря, и закончилось. График движения не понадобился, льготные тарифы остались невостребованными. Жизнь пошла своим чередом дальше, Украина же, благодаря глупости политиков и чиновником, осталась на ее обочине.

После знакомства с предысторией вопроса становится понятно, почему в Украине на упомянутое сообщение агентства «Синьхуа» предпочли не обратить внимания. В редакциях отечественных СМИ его содержание интереса не вызвало, ретранслировать новость для украинских потребителей информации они сочли нецелесообразным. Их можно понять: кому приятно читать о том, что на украинском проекте «Шелкового пути» поставлен жирный крест? И что ответственность за очередной внешнеэкономический провал лежит не на России, а на самой Украине, на ее недальновидном руководстве и нерадивых чиновниках. Простым гражданам лишняя, с точки зрения власти, информация ни к чему. Меньше знаешь — крепче спишь, сильнее Родину любишь. И тех, кто уверяет, что ведет ее к процветанию.

… В январе этого года на Форуме в Давосе П. Порошенко встречался с Си Цзиньпином. Среди прочего, говорили о «Шелковом пути», а также о возможном участии Киева в нем. Президент Украины заявил, что украинская сторона отчетливо видит в проекте свой интерес, и что у нее есть потенциал для включения в него. Председатель Си пригласил П. Порошенко приехать в Китай на Международный форум «Один пояс — один путь», на котором как раз, среди прочего, предметно обсуждались проблемы грузоперевозок по маршруту Китай — Европа — Китай, подводились итоги проделанной работы, строились планы на будущее. Тот не приехал.