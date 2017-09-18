Ровно 79 лет назад, 19 сентября 1938 года, официальные представители Франции и Великобритании обратились к Чехословакии с призывом подчиниться требованию Германии объявить автономию и самоуправление в Судетской области.

Конрад Генлейн и Адольф Гитлер. Открытка

Тому, что Великобритания, а особенно Франция, которая обязалась прийти на помощь Чехословакии в случае агрессии, «пошли на поводу» у Гитлера, есть объяснение.

Во-первых, в международных отношениях на европейском континенте к тому времени обозначился явный перелом: Гитлер приступил к практическому осуществлению задач, сформулированных им в 1924 году в «Майн Кампф», основном документе нацизма, где главной задачей представлялось достижение Германией гегемонии в Европе.

Во-вторых, на тот момент Гитлер имел практически единодушную поддержку в самой Германии, а ведущие европейские державы еще не начали воспринимать германскую угрозу всерьез.

Для Великобритании было важно поддерживать стабильность и избегать военного конфликта в Европе: она еще не отошла от потерь Первой мировой войны. В Лондоне считали, что примирение с запросами Германии сможет предотвратить европейскую войну. Британская элита в большинстве своем не смогла предвидеть реальных масштабов германской экспансии. Невилл Чемберлен, бывший на тот момент премьер-министром Великобритании, был готов пойти на предоставление Германии шанса восстановить свои позиции в роли крупной европейской державы, но под британско-французским дипломатическим контролем. Как оказалось позже, он недооценил истинные намерения и хитрость Гитлера.

Гитлер встречает Чемберлена в своей резиденции. 15 сентября 1938

Франция смотрела на Гитлера иначе: несмотря на то, что французская элита также не догадывалась о масштабах опасности Германии, она, так или иначе, побуждала Великобританию к противодействию Гитлеру. Тем не менее из-за страха очередной войны Париж был готов пойти на политику умиротворения Германии, дабы избежать военного конфликта, даже если речь шла о нарушении Версальского договора, где Германия подразумевалась как второстепенная держава на европейском континенте.

В-третьих, Гитлер чувствовал некую свободу действий, уверенность, полученную после аншлюса Австрии Третьим рейхом, который закончился 13 марта 1938 года. Тогда немаловажную роль сыграла реакция европейских лидеров: Муссолини решил не перечить Гитлеру, Франция на тот момент была охвачена правительственным кризисом, Великобритания также не стала вмешиваться в австрийский вопрос.

Тем временем Чехословакия была следующим пунктом в списке территориальных амбиций Гитлера. Он решил провести аннексию в два этапа. В первую очередь он сделал ставку на обеспечение прав 3,25 млн немцев, проживающих на западе Чехословакии в Судетской области. Решение он видел лишь одно — присоединение области к Третьему рейху.

Проблема была в том, что в одностороннем порядке, как это было с Австрией, вопрос решить не удалось бы: договор Чехословакии с Францией, которая обязалась прийти ей на помощь в случае агрессии, был вписан в систему международных обязательств.

Таким образом, перед Гитлером стояла сложная дипломатическая задача. В мае 1938 года информация о планировании германской аннексии Судетов дошла до Праги, из-за чего в Чехословакии была объявлена частичная мобилизация. Узнав об этом, послы Великобритании и Франции в Берлине выразили свои опасения по поводу того, что агрессия против Чехословакии может вылиться в настоящую европейскую войну.

Чехословацкая армия на своих последних манёврах. Май 1938

Тогда Гитлер, дабы «не раскрывать все карты», отдал приказ сообщить чехословацкому послу об отсутствии с немецкой стороны агрессивных намерений в отношении Судетской области.

Тем не менее военное планирование не прекращалось, а Гитлер разрабатывал дипломатические ходы по отношению к европейским державам. Зная это, часть военной элиты Германии полагала, что, в случае войны, Третий рейх потерпит поражение. Поэтому генерал Эвальд фон Клейст, входящий в эту «недоверяющую Гитлеру» элиту, приехал 18 августа в Лондон с просьбой передать Чемберлену информацию о том, что Гитлер наметил дату вторжения в Чехословакию и от Великобритании ожидается твердая позиция по этому вопросу.

После того как 12 сентября в Нюрнберге Гитлер потребовал обеспечения прав и справедливости для судетских немцев, в Париже уже понимали, к чему могут привести амбиции Гитлера. Париж также призвал Лондон встретиться с лидером Третьего рейха и обсудить вопрос лично.

15 сентября Чемберлен встретился с Гитлером. Фюрер хитро заявил, что хочет мира, но одновременно с этим готов пойти на военные действия ради немцев, проживающих в Судетах. Однако он сообщил, что войны можно будет избежать, если Великобритания согласится на мирную передачу Судет Германии на основе права нации на самоопределение. Чемберлен обещал подумать и провести переговоры с Парижем.

18 сентября в Лондон прибыли бывший на тот момент премьер-министром Франции Эдуард Даладье и министр иностранных дел Жорж Боннэ. Они договорились с британскими коллегами, что территории, где проживает более 50% немцев, отойдут к Германии, а Франция и Великобритания, в свою очередь, выступят гарантами новых границ Чехословакии.

Эдуард Даладье (в центре) с Иоахимом фон Риббентропом на встрече в Мюнхене. 1938

Представителей Чехословакии на встречу в Лондоне не пригласили, поэтому Праге ничего не оставалось, как принять 19 сентября предложение, выдвинутое послами двух ведущих европейских держав. Чехословацкая элита прокомментировала это лишь тем, что если принять данное предложение, то вскоре вся страна будет поглощена Германией.

Эдвард Бенеш, бывший на тот момент президентом Чехословакии, принял 21 сентября франко-британское предложение.

Позже Гитлер дал понять, что мирное отхождение Судет его больше не устраивает, и объявил, что оккупация области состоится 1 октября. Для него было важно то, что европейские державы капитулировали в чехословацком вопросе, что означало для Гитлера утверждение права Германии на гегемонию в Европе и, таким образом, слом Версальского порядка.