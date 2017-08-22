На фоне всего произошедшего с момента инаугурации Дональда Трампа и вступления его на пост главы Белого дома крайне актуальным является вопрос, насколько президент США оторван от реальности и психически нестабилен, пишет Юджин Робинсон в статье для The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Автор отмечает, что, не будучи привычной к тому, чтобы задавать подобные вопросы о президентах, американская общественность склонна искать логику в вопиющем поведении, считая его частью более тонкой стратегии. Утверждается, что своим поведением Трамп либо подыгрывает своей опорной базе, либо применяет «теорию сумасшедшего» к внешней политике, либо просто ведет себя непредсказуемо для того, чтобы держать всех вне равновесия.

Тем не менее если президент-республиканец действительно играл бы в трехмерные шахматы, можно было бы подумать, что он будет успешно проводить свою политику. Рейтинг его поддержки рос, вместо того чтобы падать. Его союзники в Конгрессе выражали бы ему свое восхищение, а не беспокойство по поводу его правления.

Так, ряд законодателей-республиканцев выразил опасения относительно того, что Трамп «не смог еще продемонстрировать ни стабильности, ни определенной доли компетенции», необходимых на посту президента. Их коллеги-демократы проявили большую откровенность. В частности, член палаты представителей Адам Шифф заявил в интервью каналу CNN, что «у президента проблема с дееспособностью». После чего его коллега из Калифорнии Джеки Шпейер написала в своем Twitter, что глава «Белого дома демонстрирует признаки маниакального поведения и психической нестабильности, что представляет большую опасность для страны», призвав к тому, чтобы полномочия недееспособного Трампа перешли к вице-президенту Майку Пенсу.

И реакция президента Трампа на произошедшее в Шарлотсвилле носила вполне показательный характер. Дело не в том, что сказал президент, а в том, как он это сказал, подчеркивает автор. Сначала обвинив обе стороны, он затем изменил риторику и обрушился с критикой на неонацистов и членов ку-клукс-клана, но сделал он это с большой неохотой, отмечает автор. И на следующий день Трамп вернулся к осуждению обеих сторон.

Безусловно, заявления Трампа по поводу случившегося в штате Вирджиния и могут отражать реальные чувства президента, тем не менее, по некоторой информации, он часто впадает в приступы ярости, особенно когда видит на телевидении что-то, что ему не нравится.

Такими же контрпродуктивными являются и его сообщения в Twitter. Обвиняя с их помощью своих хулителей в распространении «фальшивых новостей», он, без всяких сомнений, укрепляет поддержку своей политической базы. Непонятно только, зачем он выступает с нападками, в частности, на лидера большинства в Сенате Митча Макконнелла, чья помощь ему нужна для проведения законодательных инициатив и одобрения назначений. Так же нелогична его кампания против других республиканцев, поддержка которых ему может понадобиться.

Кроме того, как в беседе с автором отметили знакомые Трампа, бывший телеведущий изменился. Он проявляет теперь меньше внимание к своему поведению, стал менее внимательным. Таким образом, большая ответственность ложится на официальные лица, работающие вместе с Трампом.

Тем не менее, заключает автор, есть определенное утешение в том, что президента-республиканца окружают военные с холодной головой, такие как глава Пентагона Джеймс Мэттис, советник по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер и глава аппарата Белого дома Джон Келли. Они менее склонны идти на необдуманные поступки. И хотя крайне неудобно говорить о психическом здоровье президента, однако не делать этого было бы полной безответственностью.