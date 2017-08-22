О чем писала Дальневосточная редакция ИА REGNUM, когда изумленная Россия, открыв рты, читала очередное предложение об улучшении демографии путем переноса столицы за Урал?

Alexas_Fotos Мыльные пузыри

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Например, (во второй за последние три дня раз!) мы писали про брошенный в иностранном порту экипаж российского судна.

Я знаю много таких историй и помню их все: с «лихих 90-х» и до настоящего времени. За более чем четверть века ничего не изменилось.

Знаю историю, как жена моряка одного из таких, брошенных без денег, еды и воды экипажей, утерев горькие слезы, поехала в больницу и сделала аборт — понимая, что на второго ребенка у них с мужем денег нет. И не будет.

Помню историю, как российские моряки, брошенные судовладельцем в одном из портов Южной Кореи, просили милостыню, чтобы не умереть с голода. А в России голодали их семьи.

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Какая разница морякам — где будет находиться столица? Они ждут нормальных законов, защищающих их права.

Писали про несчастные сахалинские поселки, где беременные женщины не могут вызвать скорую помощь, когда у них случается кровотечение. Где вообще невозможно вызвать скорую помощь, даже ребенку, а женщину с инсультом могут три дня отправлять в психбольницу — «голову проверить».

Писали про Сахалин, где на фоне чудовищных проблем в здравоохранении областная больница почти за 6 млн бюджетных рублей приобретает истукана, символизирующего улучшение демографии. Истукан называется «Женщина-мать»: на руках у женщины трое детей. Сахалинцы немедленно обозвали истукана «памятником коррупции».

Какая разница сахалинским пациентам, где будет столица?

Мы пишем про несчастных обманутых дольщиков, которые годами обивают пороги всевозможных инстанций, часто безо всякой надежды. Многие из них поставили крест на деторождении — просто потому, что рожать детей на улице нельзя.

Павел Петрович Чистяков. Нищие дети. 1861

Обманутых дольщиков полно и в ДФО, и в Москве. И всем им одинаково плохо и страшно.

Еще писали про сахалинское село Мгачи, где люди записываются в очередь за хлебом.

Это на Сахалине, где добывают нефть и газ.

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Писали про якутских детей, которые станут учиться в магазине, потому, что здание их школы пошло трещинами прямо накануне учебного года.

Это в Якутии, добывающей больше всех в мире алмазов.

Мы пишем о бараках, построенных еще до войны, в которых до сих пор живут люди. Мы пишем про высокие цены на продукты и очень маленькие зарплаты.

Это — на Дальнем Востоке, где нефть, газ, алмазы, рыба, лес и много еще чего добывается.

Не так уж и давно мы писали про рыбаков с острова Шикотан, которые голодали и обращались к президенту с просьбой помочь получить зарплату.

Это — на Шикотане, где не в такие уж далекие советские времена простой рыбак за 8 месяцев путины зарабатывал на автомобиль «Волга» или на кооперативную квартиру. Была у шикотанских рыбаков своя, фирменная «фишка»: когда рыбак, отработав путину, ехал домой, к трапу парома, доставившего его на материк, подъезжали три такси. Первое такси везло кошелек, второе самого рыбака, а третье — шапку! Рыбаки гордились своей работой, своими высокими заработками, их семьи гордились своими кормильцами. В их семьях рождались дети. Много детей. Но все это — дела давно и, увы, безвозвратно минувших дней.

Сегодня не только шикотанские, но и все дальневосточные рыбаки влачат жалкое существование, а в их семьях редко рождается более одного ребенка.

Рыбакам-дальневосточникам совершенно все равно — где находится столица.

Мы писали о 17 тысячах сахалинских семей, которые бедны настолько, что не могут позволить себе даже полноценного питания и получают бесплатную еду от правительства области. Один раз в три месяца.

И вот утром 21 августа прочли новость о том, что для решения демографических проблем России надо бы перенести столицу за Урал.

Цитаты м/ф «Волшебное кольцо». реж.Леонид Носырев. 1979. СССР Мост хрустальный

Политическая партия «Единая Россия» уже и с городом определилась. Столицу предложено перенести в Екатеринбург.

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К счастью, далеко не все восприняли идею о «переносной» столице государства с энтузиазмом. Например, первый заместитель председателя комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Степан Киричук назвал идею «надуманной» и привел в пример Бурятию, где в 90-х годах прошлого века на выпасе было 2 млн баранов, а сейчас менее 200 тыс.

«Какая им разница, будет ли столица в Москве, Екатеринбурге или Новосибирске? Надо решать, чтобы бараны у них росли, мясо продавалось, а не монгольское завозилось», — сказал сенатор.

Кто победит — сторонники переноса столицы или противники?

Очень надеюсь, что последние.

Посетители социальных сетей оставляют свои комментарии к новости о переносе столицы. Комментарии разные. Одни предлагают перенести столицу в Магадан. Другие — на Сахалин. Один из комментариев, набравший наибольшее количество «лайков», заслуживает цитирования.

«Вот тут одна фирма предлагает к реализации «Кремль надувной». Нужно немедленно предложить его тем, кто предлагает переносить столицу. Потому, что стране с «переносной» столицей без надувного Кремля никак не обойтись. Он и стоит недорого, и в транспортировке удобен. Ведь какая же столица России без Кремля? И если после улучшения демографии в Екатеринбурге таким же образом решат налаживать ситуацию в других регионах, то «надувной Кремль» очень пригодится. Ну, а уж если говорить серьезно, то предлагаю Институту демографии подсчитать, во сколько триллионов бюджетных рублей обойдется реализация их идеи», — написал один из посетителей социальной сети.

А если совсем серьезно, и если сегодня время вносить странные предложения по улучшению демографии в российской провинции, то куда разумнее было бы перенести Институт демографии, миграции и регионального развития в какой-нибудь сахалинский город Макаров, например. Чтобы специалисты по улучшению демографии своими глазами увидели, почему в российской глубинке никак не растет народонаселение.

В целях улучшения демографии и вообще всего на Дальнем Востоке можно перенести на Дальний Восток министерство по развитию Дальнего Востока. Впрочем, такие предложения уже звучали. На стадии создания этого министерства. И министерство их не поддержало.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предложил перенести столицу Российской Федерации за Урал. Инициативу не поддержали ни Совет Федерации, ни Государственная дума.