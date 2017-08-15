С академиком Владимиром Котляковым мы знакомы давно. Не раз говорили о климате, об Антарктике, льдах и добытом на крупнейшем подледном озере «Восток» керне. Академик Котляков — мировая величина в гляциологии. А потому закономерно, что он стал одним из главных спикеров Пленарного заседания на Климатическом форуме городов России (21−22 августа 2017 г.).

Марина Брутян ИА REGNUM

Докладчики обсуждали климат Земли и факторы, влияющие на его изменение. ИА REGNUM взяло эксклюзивное интервью у Владимира Михайловича, который является научным руководителем Института географии РАН, почетным президентом Русского географического общества. К мнению ученого такой величины стоит прислушаться…

ИА REGNUM:Какова Ваша позиция по поводу глобального потепления? Есть оно или его нет?

Академик Котляков: Оно объективно есть: температура повышается. Вопрос в другом: из того, что сейчас происходит, нельзя делать вывод, что это будет продолжаться вечно. Идея какая в мире, что к концу XXI века температура повысится на 2 или больше градусов. Вот этого утверждать нельзя! Под этим научных оснований нет точно! Можно лишь говорить, что сейчас потепление существует, но это не значит, что это будет продолжаться и дальше.

ИА REGNUM: Что же происходит с климатом? Почему теплеет?

Академик Котляков: Причин потепления, по крайней мере, две. Первое, это антропогенное влияние. И второе — естественное влияние, которое гораздо больше и сильнее.

ИА REGNUM: Говорят про солнечные столетние циклы: они меняются, происходят изменения климата. Так?

Академик Котляков: Не только солнечный цикл. Там масса факторов: положение Земли в пространстве и прочее. Это неизбежно действует, и мы многого еще не знаем. Что такое модель, моделирование климата? Изучают климат путем моделирования: что будет дальше. Но что такое модель? Что в нее заложишь, то и получишь. А если мы чего-то не знаем, то модель нам этого не даст знать.

ИА REGNUM: Моделирование климата — это глупость?

Академик Котляков: Это не глупость, но это не есть возможность решения проблемы. Конечно, моделирование помогает, но основываться на нем невозможно. Поэтому, когда Россия должна была ратифицировать Киотский протокол — а она его долго не ратифицировала, она была последней страной, которая дала ему зеленый коридор, — тогда Путин обратился к Академии наук с просьбой высказать мнение, надо ли ратифицировать. Длилось это два года, у академика Израэля был семинар, в котором я тоже участвовал. Мы изучали, обсуждали, выступали горячо два года. Потом написали резолюцию, очень короткую: «Киотский протокол научных оснований под собой не имеет. С этой точки зрения России его ратифицировать не нужно». Но это не только наука, это еще экономика и политика. Сейчас Россия тоже смотрит на Парижское соглашение, поддерживает его. А вот Трамп выступил против. Я понимаю почему: климат изменить нельзя, его можно как-то предохранять. Не надо выбрасывать никакого тепла и мусора, надо всячески контролировать производство, это необходимо, но практически мы климат не изменим. Мы — песчинка по влиянию на климат.

ИА REGNUM: Основная Ваша мысль, таким образом, что антропогенное влияние на климат ничтожно?

Академик Котляков: Конечно, потому что на Земле действует колоссальная совершенно машина, которая состоит из суши, океана, атмосферы и оледенения. Эта машина действует независимо от человека. Человек — это песчинка, которая ничего с этой машиной сделать не может.

ИА REGNUM: Какова сейчас позиция РАН по вопросу глобального потепления?

Академик Котляков: Официальной позиции я не знаю, думаю, что никакой нет позиции. Позицию определяет Росгидромет.

ИА REGNUM: Сегодня один человек из Академии наук прервал Бедрицкого и сказал, что 26 человек из Академии наук выступают против идеи глобального потепления.

Академик Котляков: Никто их не считал. Это и невозможно. Потому что есть и то, и другое, и третье. Много причин, много умов, и у каждого свой ум. Какой-то определенной позиции у Академии практически не существует.

ИА REGNUM:А нестабильность климата, о которой все говорят и считают, что это свидетельство глобального потепления, это все-таки свидетельство чего с Вашей точки зрения?

Академик Котляков: Человечество имеет слишком короткую память. Оно не помнит, что уже было. А я прочел русские летописи и увидал там, что все, что сейчас происходит, все это в России уже было. Вот в 2010 году в Москве была жуткая жара. Мы специально занимались этим научным образом и выяснили, что в Центральной России каждый век, начиная с XVI века, когда есть данные, четыре раза за столетие такая бывала жара. Есть канцелярия царей, она существовала всегда. Какие есть документы: церковные, скажем. О рождении родственников можно найти сведения только там. Так же и о погоде: есть церковные и официальные записи. Так вот, во времена Анны Иоанновны мы увидели документ за ее подписью, написанный рязанскому воеводе, чуть ли не матерно, хоть и женщина: «Что ж ты, такой-сякой, у тебя болота горят…»

По словам академика Котлякова, все, что мы наблюдаем сейчас с нашим климатом: грады и смерчи, жара и оледенение, шквалы, землетрясения, извержения вулканов и прочие катаклизмы, — все это уже было в истории человечества. «Я живу уже довольно долго, все это всегда бывало», — заключил он в конце беседы с ИА REGNUM на пленарном заседании «Научные теории и актуальные проблемы глобального потепления» Климатического форума городов России.

Климатический форум городов России открылся в Москве 21 августа. Это первый в истории страны подобный форум, посвященный городской тематике в связи с проблемами климата Земли. В течение двух дней более 200 участников выступят с докладами на пленарных заседаниях и круглых столах.