



Иван Шилов ИА REGNUM

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намекнул, что фигурантом продолжающегося расследования по делу о шпионаже и передаче секретных государственных документов СМИ может оказаться лидер главной оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу, поскольку один из его депутатов уже находится за решеткой по аналогичным обвинениям.

Власти в Турции с 2014 года по сегодняшний день ведут систематическую, структурированную и всеобъемлющую «охоту» на несдающуюся оппозицию. Коррупционный скандал (17−25 декабря 2013 года), запланированный переворот (15 июля 2016 года) и референдум (16 апреля 2017 года) — эти критические даты использовались в помощь авторитаризму и режиму «одного человека». Еще до введения режима чрезвычайного положения были нарушены свободы слова и уничтожена независимость судебной системы. Вся сила сосредотачивается в руках одного человека. Все, что он скажет, отныне — закон. Нет закона, сделаем закон, если что-то противоречит закону — изменим его.

Посмотрите, что стало с представляющей курдов Демократической партией народов, которая говорила когда-то: «Мы не позволим тебе стать президентом». Председатель партии Селяхаттин Демирташ и еще 10 депутатов в течение многих месяцев находятся в тюрьме. Взгляните на то, как мужественную женщину Мераль Акшенер, которая произносила эффектные речи во время предвыборной кампании, объявили врагом представителей других оппозиционных партий. Мераль Акшенер запретили встречаться со сторонниками нового движения, а также проводить конференции в салонах и отелях. В залах выключался свет, забронированные места встреч в последний момент не подтверждались. Взгляните на то, как националистические партии стали пассивны и превратились в сторонников правящих властей.

А теперь пришла очередь главной оппозиционной Народно-республиканской партии. Власть, с одной стороны, обезоруживает всех сильных представителей внутри правящей Партии справедливости и развития, а с другой, планирует привнести волну смятения вместе с «новыми лицами» на выборах 2019. В стране, где мошенничество во время выборов стало нормальным, можно было бы обойтись и без этого, но власти решили принять необходимые меры. И параллельно со всем этим делается все возможное для того, чтобы устранить самую сильную оппозиционную партию НРП. Властям мало победы «одного человека» на выборах, для того чтобы «контрреволюция» перешла в полностью необратимый процесс, на ближайших выборах в парламенте необходимо получить как минимум 400 кресел из 600. Все усилия направлены в эту сторону…

Для того, чтобы предотвратить появление общих оппозиционных сторонников у НРП, власти, как они это сейчас делают, выделяют эту партию как «организацию, объединяющую под своей крышей террористические группировки». Власти обвиняют правозащитников, взятых под стражу на Принцевых островах, в содействии НРП. Как будто НРП — это какая-то преступная организация… Как будто это шпионы… Депутат НРП Энис Бербероглу был приговорен к пожизненному заключению и отправлен в тюрьму за действие, к которому он не имеет никакого отношения, за то, что передал журналистам информацию по поводу фур Национальной разведывательной организации (MİT). Теперь президент Эрдоган обвиняет Кылычдароглу в «измене родине» за то, что тот обнародовал видеосъемки с теми самыми фурами.

В парламенте имеется более 150 решений по поводу отмены неприкосновенности против 50 депутатов НРП. Подконтрольные властям СМИ в последние недели проводят кампанию против НРП, обвиняя ее в немыслимых грехах. Действия Кылычдароглу представляют как «предательство с фурами MİT», которое показывает Турцию как страну, поддерживающую терроризм; Кылычароглу представляет Турцию как рискованную страну с точки зрения безопасности, а также настойчиво зовет народ выходить на улицу; НРП является представителем террористических (по версии Анкары) организаций Рабочей партии Курдистан, ее ответвлений и сторонников. В связи с тем, что свободные СМИ были уничтожены, а центральная пресса склонила головы, донести правду до масс представляется практически невозможным. Пишущие и публикующие остались лишь за пределами Турции. Власти тем временем всеми силами пытаются заставить замолчать журналистов и за рубежом.

НРП пыталась компенсировать свою ошибку после того, как не стала выступать против мошенничества во время Марша справедливости, но и на этот раз не смогла довести дело до конца. Эрдоган, с одной стороны, пытается преодолеть усталость внутри партии, а с другой, стереть НРП и ее марш с повестки дня и выйти снова на первый план. В тайных планах ПСР значится пункт «прикрыть НРП». Если взглянуть ну то, что писали в последние годы проправительственные журналисты, так называемые лидеры мнений, можно это заметить. Например, в статье Атиллы Яйла, опубликованной в газете Yeni Şafak, говорится следующее: «Может ли такая партия занимать законное и важное место в демократии? Конечно, нет. НРП нужно закрыть. Я имею в виду не решением суда, а она сама должна распуститься (1 августа 2013 года).

23 апреля 2017 года в газете Milat, близкой к ПСР, журналист Гюнгор Авджиоглу опубликовал статью-петицию под заголовком «Необходимо завести дело по роспуску НРП»: «…Вышел человек, стоящий во главе НРП, и заявил, что он не признает результаты референдума 16 апреля. Это еще не все, на заседании партии пригрозил сместить со своих мест членов избирательной комиссии. Друзья, вот что больше всего меня пугает, это то, что представители НРП такими высказываниями открывают дорогу подобным ситуациям, как была в Гези парке. В связи с подобной риторикой я предлагаю завести дело по поводу роспуска РНП».

Депутат от ПСР в Газиантепе Шамиль Тайар также подписывал прошение о закрытии НРП… Во время участия в телевизионной программе 13 июля он выступил по этому вопросу. «После «Марша справедливости» и обвинений ПСР против Кылычдароглу и НРП в том, что они «сотрудничают с терроризмом», в голову приходит вопрос, а не является ли это периодом против определенной партии. По поводу НРП могут завести дело о ее закрытии», — отметил он.

Незаконный перевоз оружия в фурах MİT является преступлением. Преступлением является не то, что НРП хочет наказать виновных в этом, а то, что ПСР пытается скрыть свою вину. Называть переворот «запланированным» не является преступлением. То, что переворот был спланирован, уже понятно абсолютно всем. Именно поэтому в 81 городе руководители провинций от НРП на проводимых пресс-конференциях дали жесткий ответ Эрдогану. Губернатор Измира от НРП Асуман Гювен, выступая на пресс-конференции, заявил следующее: «Вместе со всей Турцией мы с удивлением наблюдаем за действиями Эрдогана. Мы видим то, что, погрузив всю страну в хаос после гражданского переворота в прошлом июле, он и сам потерял равновесие. Конституцию в стране отвергли, демократию убрали на дальнюю полку, справедливость уничтожили, право сделали собственной игрушкой, а всех оппозиционеров попытались убрать с пути. Теперь на их пути осталось только одна сила и одно крупное препятствие, это руководители РНП».

Помимо заявлений руководителей НРП, самым красивым и содержательным ответом, который может дать партия Эрдогану и ПСР, это еще более сильная НРП и еще более сильная оппозиция. Она должна стать гарантией светскости и социально-правового государства. Только сильная оппозиция сможет вывести Турцию из состояния хаоса и конфликта и привести к развитию, возрождению и надежде на светлое будущее. НРП должна расширить свой состав и быть готовой к любой перестановке. Ей нужно выходить из своего узкого круга. НРП должна вывести на передний план любовь, солидарность, чувство товарищества. НРП может встать на ноги и преодолеть все заговоры, став гарантией для Турецкой Республики. Именно тогда Эрдогану начнут сниться кошмары, он лишится сна, именно тогда власть уйдет из их рук, и они начнут думать, что делать. Именно тогда Турция вдохнет полной грудью.