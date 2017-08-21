Самым популярным текстом украинского сегмента «Фейсбука» в минувшие выходные стала статья главного редактора «Зеркала недели» Юлии Мостовой, в которой она подвела неутешительные итоги эпохи развитого майдана. Судя по реакции читателей, диагноз близок к истине: статья собрала десятки тысяч перепостов и огромное число комментариев, в том числе едва ли не от всех активных участников украинской политической тусовки.

Иван Шилов ИА REGNUM Майдан и Петр Порошенко

Заголовок у статьи сравнительно оптимистичный («Не отрекаются, любя»), но гораздо больше внимания привлекла другая фраза Мостовой: «несостоявшаяся независимость». И с этим тезисом почти никто не спорит. Согласно Мостовой, ситуация катастрофична, а независимость не удалась потому, что ведущие политические и финансовые игроки ставили (и продолжают ставить) свои частные и текущие интересы выше интересов страны.

Mstyslav Chernov За европейскую Украину

В статье упоминаются политический класс, который «использовал независимое украинское государство только с одной целью — разворовать», власть, которая «готова обменивать национальные интересы на любом рынке, лишь бы ей не мешали обогащаться», и лично Петр Порошенко, «рожденный под знаком «Жадные Весы», не задающий трендов развития, не принимающий стратегических решений по причине взвешивания копеек от остановки на том или ином варианте».

Упоминаются также олигархи, «во время выборов неизменно финансирующие победителей кастинга подлецов», избиратели, «крадущие пятилетки нормальной жизни и разменивающие свою на 200 гривен», а также рейдеры и рэкетиры, которые, «обзаведясь идеологией, нашивками и сбиваясь в корпусы и охранные агентства, потрошат безнаказанно фирмы, банки и не понравившихся граждан».

В итоге Юлия Мостовая приходит к вполне «ватным» выводам. Дело не в том, что вместо современной демократии майдан построил на Украине провинциальный нацизм. Дело в том, что нет на самом деле ни демократии, ни диктатуры, потому что нет вообще никакой реальной политики, а есть только непрерывное делание вида, пиар с нечеловеческим лицом в погоне за теми самыми частными и текущими интересами. Каков же итог? «Мы потеряли территории, усохли в демографии, почти добили медицину, образование и промышленность, грохнули науку».

Главный редактор «Зеркала недели» дает ответ на вопрос, «кто виноват», но уходит от ответа на вопрос, «что делать». Виноваты, судя по всему, все активные политические субъекты, то есть собственно политики, олигархи и «активисты», а также и значительная часть избирателей, которые готовы верить кому попало и кому попало продавать свои голоса.

А вот что со всем этим делать, автору текста неясно. Она пишет, что не собирается эмигрировать, потому что «темнее всего перед рассветом», а рассвет «начнется еще в этом десятилетии». Нужно не сдаваться и быть готовым, «когда Украине выпадет очередной шанс стать другой». Другими словами, в этот раз опять не получилось, но мы попробуем снова. С какой стати алчные олигархи, жуликоватые политики и вскормленные ими нацисты дадут стране такой шанс, не уточняется.

Mstyslav Chernov Unframe Майдан. Киев. Украина

Комментаторы отвечают цитатой из Альберта Эйнштейна: «Самая большая глупость — это делать то же самое, но надеяться на другой результат». Политики зависимы от своей жажды денег и власти еще больше, чем от западных кураторов. Олигархи продолжают играть в «монополию», хотя эта игра уничтожает уже не только страну, но и их самих. Нацисты, вскормленные людьми с хорошими лицами, и не думают умерять пыл. Граждане разъезжаются во все стороны. Экономический базис подрублен по политическим причинам, Запад кормить не хочет, приходится сетовать, что украинцы слишком много едят, и вводить платные роды. Страна стремительно превращается в территорию, и граждане с хорошими лицами уже не управляют никакими процессами.

Потому они и не могут — и даже не пытаются — ответить на вопрос, «что делать». Потому что делать нужно совсем другие вещи и под руководством совсем других людей. Потому что реальное, а не фейковое государство можно построить только с опорой на реальную экономику, реальную историю и культуру и реальных граждан. В современном политическом поле украинский бомонд выбирал между ролями младшего брата России и уборщицы Запада и выбрал второй вариант. И при нынешней концентрации власти в руках все тех же людей прозрения может не хватить для того, чтобы все изменить. Куда выше шансы продолжить дрейф из бедности в нищету — и, может быть, напоследок устроить тут нацизм.