От хвои до щепы: правительство Карелии занялось инвентаризацией ЛПК
В правительстве Карелии настаивают на том, что просто вырубать лес и продавать его в России и Финляндии нельзя. Необходимо превращать республиканскую древесину в конкурентоспособную продукцию непосредственно в регионе, выплачивая налоги в местные бюджеты, обеспечивая население работой. Эта очевидная задача сегодня сложна из-за целого ряда проблем, одинаковых для всех «лесных» районов республики. Прежде всего, для самых северных — Калевальского и Лоухского.
Каждый лесозаготовитель, с которым врио главы Карелии разговаривал во время недавней рабочей поездки в северные районы, говорил о том, что в состоянии вырубать и перерабатывать больше древесины. Многие готовы увеличить свою лесосеку вдвое. А лес в республике есть. Только в Лоухском районе не используются полмиллиона кубометров. Этот лес растет на ранее арендованных, но не вырубаемых участках. Так, индивидуальный предприниматель Дмитрий Кабанов из поселка Пяозерский в Лоухском районе готов взять часть лесосеки у крупной компании «ФинТек».
"У нас аренда — 37 тысяч кубометров в год. Мы ее всю осваиваем. И готовы увеличить производство еще на 40 тысяч, — заявил Дмитрий Кабанов. — Здесь есть аренда, которая не осваивается — у приоритетного проекта «ФинТек». Проекту уже три года, но они не осваивают эту аренду. Если у них не получится, то мы готовы ее взять».
Компания «ФинТек» — крупный, так называемый «якорный», инвестор на промышленной площадке в городе Костомукша. Бизнесмены готовы вложить в город горняков более миллиарда рублей инвестиций, обеспечить работой более ста костомукшан. Благодаря присутствию такой крупной компании в Костомукше, в федеральный центр ушла заявка, чтобы город стал территорией опережающего социально-экономического развития. Основной бизнес «ФинТека» — производство домов из клееного бруса. Сначала свой лесозавод бизнесмены планировали поставить в Костомукше, но сейчас рассчитывают обустроить производство в Пяозерском. Под этот проект фирма взяла в аренду огромный участок леса — 250 тысяч кубометров. То, что проект затянулся, в «ФинТеке» объясняют разными причинами, в том числе — долго получают кредит в «Россельхозбанке».
К аукционным торгам у карельских лесозаготовителей тоже много вопросов — начальная цена одного кубометра для предпринимателей севера республики выше, чем для других.
«Почему-то получается так, что эта цена для кандалакшских бизнесменов — 250 рублей, для пудожских предпринимателей (Пудожский район, Карелия — прим. ред.) 450 рублей, а для нас — 700 рублей. До Кандалакши всего 100 километров, в чем разница? — спрашивает директор фирмы «Северный лес» в поселке Кестеньга Лоухского района Сергей Кривошеин. — В региональном минприроды нам говорят, что федеральная инструкция, по которой эта начальная цена рассчитывается, несовершенна. Но инструкция для всех одна и та же».
Кроме того, на севере Карелии отвратительные дороги — и республиканского значения, и лесные. В нормальном состоянии находится, пожалуй, только федеральная трасса «Кола». Одна из главных российских проблем мешает всем жителям — в том числе и лесозаготовителям. Многие бизнесмены вынуждены тратиться на содержание лишнего автопарка. Так, вместо одного лесовоза в фирме «Северный лес» две машины. Практически после каждого рейса технике требуется ремонт.
«Это два водителя, две зарплаты, ГСМ, запчасти. Потом электричество. Для нас 8,50 рубля за один кВт это очень дорого, — заявил Сергей Кривошеин. — В период интенсивной сушки платежи у нас достигают чуть ли не до 300 тысяч рублей в месяц. Это для нас солидные деньги».
Выслушав все претензии к нынешним условиям, в которых работает карельский ЛПК, руководство Карелии запустило масштабную проверку всего лесопромышленного комплекса.
«Наша стратегическая задача сейчас — полная инвентаризация всех возможностей с точки зрения эффективного использования нашей лесосеки, — отметил во время визита в Костомукшу Артур Парфенчиков. — Я не буду оригинален, если скажу, что здесь у нас есть над чем работать. Мягко говоря».
Инвентаризации подвергается каждый проект — малый, средний и крупный. Каждому бизнесмену обещан индивидуальный подход. Так, компанию «Финтек» уже поторопили, намекнув, что бесконечно терпеть простаивающие лесные участки в правительстве региона не будут. Кроме того, в региональном правительстве разогнали прежнее руководство дорожного комитета и изменили систему госконтрактов на ремонт и содержание автодорог. Раньше бюджетные деньги шли не напрямую от генподрядчика к исполнителю — районным ДРСУ — а через хитрое «сито» фирм-прокладок, где оставалось до 30% суммы контракта. «Сито» убрали, обязав все субподрядные отношения визировать у заказчика — карельского правительства. Наконец, Артур Парфенчиков постоянно говорит о борьбе с высокими тарифами на электроэнергию для бизнеса. Здесь врио главы Карелии надеется на соглашение с ПАО «Россети». Федеральная компания обещала вложить в развитие электроэнергетики республики 5,8 миллиарда рублей.
Все эти меры, рассчитывают в руководстве региона, позволят улучшить работу ЛПК.
«Мы уже готовим новые аукционы, — отметил врио главы региона. — И, конечно, постараемся, чтобы каждое предприятие — будь то сортавальский лесозавод, суоярвский лесозавод, ДОК «Калевала», костомукшские предприятия — получило более удобную и надежную лесосеку. А тем самым увеличило поступление налогов в бюджет, в первую очередь, в местный. Мы категорически в этом заинтересованы».
Взамен лесозаготовители должны перестраивать свою работу и заниматься так называемой «глубокой» переработкой древесины — чтобы в ход шли и отходы производства, щепа и хвоя. Современные технологии давно позволяют использовать их в разных направлениях. По словам Артура Парфенчикова, одним из обязательных условий получения леса в аренду будет готовность инвестора заниматься глубокой переработкой леса, с использованием всего, что дает дерево — от ствола до щепы и хвои. И желательно заниматься этим на территории Карелии.
«Это очень жесткие условия», — заявил врио главы.
Для этого на круглом столе по «зеленым» технологиям в Костомукше на днях рассматривали возможность поставить на лесосеках перерабатывающие лесные отходы модульные заводы; потенциал установки в поселке Пяозерский котельной на щепе и так далее. Однако условия властей могут быть какими угодно жесткими, но пока в Карелии один кВт электроэнергии в час стоит для лоухского бизнеса 8,5 рубля; пока дороги превращают МАЗы и «Уралы» в металлолом, а свободного леса не хватает — говорить об инновационной работе со щепой и хвоей рано. Привычную бы наладить. Далеко не все лесозаготовители сегодня готовы заниматься переработкой древесины; не все владельцы лесопилок ставят свои предприятия в Карелии: многие предприятия превращают наши ели и сосны в доски, дома и мебель по ту сторону российско-финской границы.