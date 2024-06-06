В 2018 году США направят во Вьетнам авианосец, впервые после окончания вьетнамской войны. Данный шаг США, несомненно, расстроит руководство КНР, пишет Захари Кек в статье для The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Авианосец США

На прошлой неделе министр обороны Вьетнама Нго Суан Лить посетил Соединенные Штаты, чтобы встретиться с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом. В совместном заявлении было указано, что руководители оборонных ведомств обеих стран поручили «организовать первый визит авианосца во Вьетнам после разрешения» вопросов технического характера. Позднее в Пентагоне заявили, что американский авианосец может посетить Вьетнам в следующем году.

После применения напалма. Вьетнам. 1972

Несмотря на то, что представители Вьетнама и США не сообщили никаких дополнительных сведений, вероятнее всего, авианосец посетит вьетнамскую военную базу в бухте Камрань, которая широко использовалась США во время вьетнамской войны. Позднее данной военной базой пользовался Советский союз. В 2016 году поступило сообщение, что причалы в бухте Камрань были переоборудованы для размещения авианосцев.

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Как считает автор статьи, заявление о визите авианосца США во Вьетнам является признаком того, что обе страны быстро укрепляют военные отношения на фоне роста влияния КНР. После окончания вьетнамской войны в 1970-х годах США и Вьетнам не восстанавливали дипломатические отношения до 1995 года. В 2000 году коммунистическую страну посетил президент США Билл Клинтон, а в 2006 году — Джордж Буш-младший.

По-настоящему двухсторонние связи между Вьетнамом и Соединёнными Штатами начали выстраиваться в конце 2011 года во время администрации президента США Барака Обамы. В июле 2013 года Обама и его вьетнамский коллега Чыонг Тан Шанг заявили, что страны начали формировать всеобъемлющее партнерство. В 2014 году Вашингтон ослабил эмбарго на поставки оружия во Вьетнам, а два года спустя эмбарго на оружие было отменено полностью. В октябре 2016 года корабль USS Frank Cable и эсминец USS John S. McCain вошли в бухту Камрань.

После инаугурации президента США Дональда Трампа отношения между двумя странами начали выстраиваться не лучшим образом. США заявили о своём выходе из Транстихоокеанского партнёрства (ТТП), однако, несмотря на это, двухсторонние связи между Вашингтоном и Ханоем продолжили улучшаться. В мае 2017 года премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук встретился с Трампом в Белом доме. Трамп, в свою очередь, посетит Вьетнам во время саммита Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в ноябре 2017 года. Более того, в мае текущего года США предоставили Вьетнаму катер береговой охраны, а в прошлом месяце прошли ежегодные военно-морские учения, которые стали уже восьмыми по счёту.

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Несмотря на то, что обе страны открыто не заявляют о причинах укрепления военного сотрудничества, подобная политика двух государств вызвана в первую очередь растущим потенциалом Китая и его действиями в Южно-Китайском море. В последнее время значение военного сотрудничества между США и Вьетнамом возросло, поскольку с лета 2016 года президент Филиппин Родриго Дутерте пытается укрепить отношения с КНР, вследствие чего уменьшилась поддержка Вьетнама среди стран Юго-Восточной Азии в противодействии политике Пекина в Южно-Китайском море.

«Когда речь идёт о спорных территориях в Южно-Китайском море, руководство Вьетнама осознаёт свое одиночество», — заявил эксперт исследовательского центра The Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI) Грегори Б. Полинг.

В июне 2017 года Вьетнам предоставил местной дочерней компании, принадлежащей испанской нефтегазовой фирме Repsol, разрешение на установку буровой вышки в южном районе спорных островов Спратли. Пекин немедленно выразил протест. После того, как протесты Китая не возымели действия, в МИД Китая вызвали вьетнамского посла, заявив, что если Вьетнам откажется остановить добычу нефти в южном районе Спратли, Китай будет вынужден применить военную силу.

По мнению автора, руководство Вьетнама было вынуждено выполнить требования Китая, поскольку в Ханое не верили в то, что в данной ситуации можно рассчитывать на военную помощь со стороны администрации Трампа.

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Однако на этом осложнение отношений между Ханоем и Пекином не остановилось. В августе 2017 года министр иностранных дел Китая Ван И отменил встречу со своим вьетнамским коллегой Фамом Бинь Минем в кулуарах форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Официальная причина отмены встречи не была указана, однако она произошла через несколько часов после того, как Вьетнам выразил опасение в совместном коммюнике АСЕАН относительно действий КНР в Южно-Китайском море.

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Реальность заключается в том, что разворот Филиппин в сторону Китая, а также рост сотрудничества между КНР и Таиландом увеличивает значимость Вьетнама для США в рамках противодействия политике Пекина в Южно-Китайском море. Символические жесты США в виде отправки авианосца во Вьетнам — это только начало, однако подобных жестов, несомненно, недостаточно, заключает Захари Кек.