18 августа 2017 года ИА REGNUM разместило статью Владимира Гужева «Как ублажает себя правительство Челябинской области», в которой анализировались госзакупки челябинского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Правительство Челябинской области

Через день после публикации сайт ИА REGNUM был заблокирован челябинским провайдером ЗАО «Интерсвязь» (г. Челябинск, Комсомольский пр., д.38Б) для челябинских пользователей, о чем в ИА REGNUM стали поступать многочисленные обращения читателей. При этом в качестве оснований для блокировки «Интерсвязь» указала на то обстоятельство, что статья «Как ублажает себя правительство Челябинской области» заблокирована якобы по указанию Роскомнадзора и Минюста. Связавшись с «Интерсвязью», ИА REGNUM получило поразительные объяснения блокировки сайта. «Интерсвязь» сообщила, что им якобы только что пришло из Минюста указание о блокировке статьи от 2015 года. Статья, о которой они что-то лепетали, на самом деле была удалена еще в 2015 году по решению Люблинского районного суда г. Москвы от 28.08.2015 г. На вопрос о том, каким образом через два года до них дошло указание о блокировке давно удаленной статьи, внятного ответа не последовало. На прямой вопрос о том, что блокировка произведена по указанию правительства области и статья от 2015 года использована как прикрытие незаконной блокировки сайта, последовало многозначительное молчание. На вопрос о том, когда сайт будет разблокирован, последовал ответ — «когда поступит указание сверху».

Цуканов М.В ЗАО «Интерсвязь»

Таким образом, есть все основания полагать, что «Интерсвязь» грубейшим образом нарушила закон, прямо воспрепятствовала законной деятельности журналистов. Поскольку заинтересованными в этом лицами могут быть только челябинские чиновники из правительства, то сомнения в том, что весь этот беспредел сотворен по их прямому указанию, являются минимальными.

Их логика понятна, ведь процесс самоублажения, в частности, пользование туалетной бумагой и иными средствами гигиены, с этим связанными, должен проходить укромно, не у всех на виду. Но это не по закону. Чиновники во всем должны быть прозрачными, когда на службе.

Настоящий материал ИА REGNUM публикует как открытое обращение в прокуратуру Челябинской области на предмет проверки и дачи правовой оценки действиям провайдера ЗАО «Интерсвязь» (г. Челябинск, Комсомольский пр., д.38Б) по воспрепятствованию законной деятельности журналистов, самовольной блокировке СМИ и иным противоправным составам преступлений и правонарушений, связанным с данным инцидентом.

Для тех читателей, которые не смогли прочитать статью Владимира Гужева из-за блокировки, воспроизводим ее текст.

Как ублажает себя правительство Челябинской области

Призывы к комфортной среде благоустроившихся за бюджетный счёт

Челябинск, 18 августа 2017, 18:48 — REGNUM Чиновники правительства Челябинской области обеспечивают себе весьма комфортные условия работы на фоне обнищания населения региона. Даже беглый анализ закупок Управления делами губернатора и правительства региона показывает внимательную заботу слуг народа о самих себе.

ProjectManhattan Телевизоры

Первое, что привлекло внимание, — конкурс на 30 телевизоров, причем некоторые модели предлагались к закупу по цене 103 тыс., 122 тыс., 143 тыс. рублей. Можно было бы предположить, что устройства нужны для трансляции какой-то важной информации. Однако это предположения, а смотреть будут именно телевизионные передачи, ибо зачем тогда объявлять конкурс на «Оказание услуг по предоставлению точек доступа для подключения к IP TV» суммой в 248 тыс. рублей?

Телевизоры, как мы убедимся далее, вовсе не единственный атрибут, составная часть обеспечения современной комфортной среды для чиновников правительства Челябинской области. Ну, может быть, чиновникам нужны эти самые телевизоры, они, мол, по ним узнают о проблемах, получают информацию от СМИ. Возможно, это так, хотя есть другие источники получения информации чиновниками. Но, как мы понимаем, некоторые СМИ плотно вплетены в структуру, создаваемую для комфортного пребывания чиновников на своих постах. Редакции обслуживают заказы, оплачиваемые бюджетом, на информационное сопровождение, создание контента, видео-, радиопередач, освещающих действия правительства региона. Контракты достигают сумм в несколько миллионов рублей.

Большое внимание управление делами региона уделяет гигиене. На туалетную бумагу и туалетные принадлежности в 2017 году было выделено 900 тыс. рублей. На мыло, причем не простое, хозяйственное, а мыло-крем, мыло-пена — порядка 400 тыс. рублей, на стиральный порошок — 142 тыс. рублей. Но это лишь расходные материалы. На клининговые услуги выделено порядка 7 млн рублей.

matuska Кондиционеры

Это чтобы было чисто. А для того, чтобы чиновнику было не жарко, приобретаются кондиционеры. В 2017 году на приобретение новых решено было потратить 400 тыс. рублей. Однако это незначительная сумма по сравнению с той, которая тратится на обслуживание уже существующего парка кондиционеров. Интересно было бы узнать, а сколько установлено кондиционеров в поликлиниках, домах престарелых, библиотеках? Нет, не у руководителей, а для рядовых граждан, для посетителей, которые приходят и ожидают тех самых чиновников, пребывающих в неге. Кроме кондиционирования в правительственных зданиях существует обычная вентиляция, на которую в 2017 году по закупке «Модернизация системы теплоснабжения и вентиляции» было выделено более 5 млн рублей.

Вообще, ремонт — дело благодатное. И затратное. К тому же пребывать в ветшающих помещениях чиновники Южного Урала не планируют. В конце концов, это же не некоторые южноуральские библиотеки, находящиеся в состоянии необходимости ремонта. Еще под конец 2016 года на ремонт правительственных зданий было брошено 26 млн рублей. В 2017 траты продолжились, на ремонт фасада и внутренней части запланированы суммы в 2,8 млн, 2,7 млн и 1,5 млн рублей. Сделана заявка и на ремонт мягкой кровли в 1,5 млн рублей, и на возведение навеса для правительственных автомобилей в 1 млн рублей. И это не считая многочисленных закупок различных клеев, обоев, вагонки, напольных покрытий и других стройматериалов.

Alekc2m Toyota Land Cruiser 200

Одна из крупных статей расходов на обеспечение деятельности чиновников — приобретение и обслуживание автомобилей. В 2017 году Управление делами губернатора и правительства Челябинской области выступило заказчиком по приобретению пяти легковых машин. Общая стоимость контрактной заявки — 8 млн рублей. Кроме легковушек был заказан и микроавтобус, на который планировалось потратить 2,5 млн рублей. Понятно, что автомобили не отечественные, а вполне себе комфортабельные иномарки. Парк автомобилей регионального руководства весьма значителен. Это иномарки бизнес-класса повышенной комфортности: «Мерседесы», «БМВ», «Тойоты», «Лексусы», «Фольксвагены», «Вольво». На все эти машины производятся закупки услуг по обслуживанию, исчисляемому миллионами рублей. В закупках фигурирует заявка на «Набор автомобилиста», которые управделами запросило в количестве 250 штук. На услуги по страхованию «Автокаско» было запланировано потратить 5,6 млн рублей, причем это лишь на наземный транспорт.

Значительные суммы тратятся на эксплуатационные расходы — топливо, ремонт. Например, в 2017 году в конкурсе на закупку топлива была обозначена сумма около 10 млн рублей. Миллионами исчисляются затраты на масла, аккумуляторы, лампочки, шины и прочее. Но чиновникам, видимо, мало того, что дорогостоящие иномарки заправляются, ремонтируются, чистятся, моются. Закупаются для железных коней и различные спреи, очистители, контракты на такие расходные материалы размещены на сумму 223 тыс. и 158 тыс. рублей. И это не считая таких приобретений, как различные подогреватели, бортовые компьютеры, защитные пленки и прочие вещи, которые показывают, что чиновники стремятся комфортно обустроить каждое место своего пребывания в рабочее время. Хотя, как показывает практика, этим комфортом (за бюджетный счёт) некоторые персоны продолжают пользоваться и после тяжелого трудового дня.

human92 Кофе-машины

Существуют и закупки на, казалось бы, уже совсем вызывающие вещи, использование которых можно отнести уже не только к комфорту, а потребительству. Это кофе-машины, микроволновки, гладильные доски, устройства кварцевания воды и прочие девайсы, числа которым не счесть. Огромные суммы тратятся и на протокольные мероприятия — 9,4 млн рублей в 2017 году. Под конец 2016 года и вовсе было выделено 29,7 млн рублей.

Дирижирует благоустройством чиновников, заботясь об их комфорте, управляющий делами губернатора и правительства Челябинской области Евгений Алексеев. Вместе с тем Алексеев сам попал под пристальный взгляд общественников. В один из рабочих дней в обеденное время машина управделами регионального правительства, комфортная иномарка, была обнаружена возле одного из ТРК Челябинска. Это, в свою очередь, вызвало целое расследование в отношении собственности Алексеева, которое опубликовал «Общественный защитник». Выяснилось, пишет издание, что у самого Алексеева в течение нескольких последних лет заметно улучшилось материальное благосостояние. Чиновник обзавелся недвижимостью, земельными участками, которых журналисты насчитали более 10 тыс. кв. м, назвав это целым маленьким королевством.

Udg74.ru Управляющий делами Губернатора и Правительства Челябинской области

Как следует из опубликованных на сайте правительства региона сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, за период с 1 января по 31 декабря 2016 года управляющий делами губернатора и правительства Челябинской области Евгений Алексеев заработал 2 млн 624 тыс. 288,37 рублей. Доход его супруги за этот же период составил 450 тыс. рублей.

Пополам с супругой Алексеев делит два участка земли площадью соответственно 1202 и 3075 кв. метров. В совместной собственности четы находится участок площадью 1680 кв. метров. Кроме того, в собственности у Алексеева есть земельный участок в 720 кв. метров.

В совместной собственности у четы имеется жилой дом площадью 400,6 кв. метров и квартира в 35,6 кв. метров. Кроме того, Алексеев владеет квартирами площадью 62,9, 65, 55,3 и 51,9 кв. метров.

Также стоит обратить внимание на имущество, которое находится у супругов в пользовании. В сведениях о доходах и имуществе Евгения Алексеева значатся лесной участок в 2000 кв. метров, два участка земли (1500 и 630 кв. метров), а также жилой дом в 108,1 кв. метр. В пользовании супруги Алексеева — жилой дом и квартира площадью соответственно 84 и 65 кв. метров.

Stvural.ru Трёхместная стеклопластиковая лодка Тортилла-3

Примечательно, что автотранспортных средств у супругов не значится. Зато есть моторно-гребная лодка «Тортилла-3»

«Теперь ясно, почему Евгений Алексеев предпочитает использовать служебный автомобиль. Содержать такое королевство — дело нелегкое. На чиновничью зарплату ведь еще выжить нужно при таком количестве домов и земель. Средств на содержание автомобиля, очевидно, уже не хватает. С другой стороны, зачем? Ведь есть служебный автомобиль — за него не нужно платить, бензин всегда оплачен. На что еще должны идти средства налогоплательщиков, как не на личные цели чиновников?», — пишет издание «Общественный защитник».

Все это, с одной стороны. уже так обыденно, не ново, но это же происходит при обнищании населения. При росте долгов граждан за жилищно-коммунальные услуги, удорожании платы за образование в вузах, удорожании проезда в транспорте и ухудшении его работы, деградации здравоохранения (при росте количества коммерческих клиник), подорожании продуктов питания и росте степени суррогатизации продуктов, росте поборов системы автоматического определения нарушений ПДД, повышении налогов на недвижимость, росте цен на топливо, запчасти, деградации дорожного полотна и прочее, прочее, перечислять можно много.

Evgeny Деньги

Средняя зарплата в регионе составляет 30 тыс. 478 рублей. При этом долги по зарплате, по данным Челябинскстата, на 1 августа достигли 8 млн 869 тыс. рублей.

Несмотря на это, зачастую чиновники через СМИ информируют граждан о каких-либо своих действиях, предполагаемых проектах, предъявляют статистические данные, рапортуют об улучшениях. Но, во-первых, хотелось бы спросить о тех непомерных тратах, которые легли непосильным грузом на плечи налогоплательщиков. А, во-вторых, перейти на оценку реального положения дел не по усредненным данным, а по положению самых обездоленных слоев населения.

И главное, если в России будет нарастать разрыв между положением граждан и чиновников, то никакие положительные преобразования будут невозможны, и наоборот, возникнут и будут возрастать риски массовых волнений, их устроят те силы, которые оседлают тему социальной несправедливости и поднимут толпы на деструктивные действия. Этого хотелось бы избежать.