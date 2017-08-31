Сомон Алтанбулаг (в переводе с монгольского языка — Золотой родник) имеет интересную историю. Летом 1727 года в России была заложена торговая слобода Кяхта, а в 1730 году по другую сторону границы силами китайцев, монголов и маньчжуров была образована торговая слобода Маймачин (что в переводе с китайского означает «торговое поселение»). В 1820-е годы Маймачин состоял из трёх продольных и одной поперечной улицы, длина каждой составляла 550 шагов. В поселке было около 150 домов, занятых торговыми лавками.

Иван Шилов ИА REGNUM Монгольское приграничье

До народной революции 1921 года здесь было много китайцев, стояли китайские войска.

18 марта 1921 года части Монгольской народной армии под командованием полководца Сухэ-Батора освободили Маймачин от китайских войск.

Алтанбулаг был городом и центром аймака Сэлэнгэ до 1940 года. В настоящее время посёлок имеет статус сельского районного центра.

Во времена Советского Союза на этом месте был построен госхоз Алтанбулаг силами Советского общестроительного треста №1 (с 1968 по 1970 год). Именно тогда Алтанбулаг приобрел нынешний облик. Здесь сохранились дома-хрущевки, надписи на русском языке, памятник советским солдатам и старое здание Первого консульства России.

Буян-Эрдэнэ Монхцэцэг Водитель автомобиля должен заполнить специальный лист

Буян-Эрдэнэ Монхцэцэг Памятник советским солдатам

Буян-Эрдэнэ Монхцэцэг Частные домики

Буян-Эрдэнэ Монхцэцэг Начальник автомобильного КПП, майор Чимэдбаатар Монхзолбоо

Буян-Эрдэнэ Монхцэцэг Хрущевки

Территория сомона составляет 2100 км2. Здесь живут около 5 тысяч человек. После революции здесь было построено первое здание банка Монголии, которое позже стало фабрикой, один из крупнейших техникумов.

До демократической революции 1990 года в этом сомоне бушевала жизнь. Большинство жителей работали в госхозе, кто-то в школах и техникуме, кто-то — пастухами госхоза. Но после демократической революции в стране началась приватизация предприятий, многие заводы и предприятия закрылись. Не стал исключением и госхоз Алтанбулаг. Были закрыты государственные магазины, трикотажная фабрика и техникум, куда когда-то приезжала молодежь из разных уголков страны работать и учиться.

Буян-Эрдэнэ Монхцэцэг Магазины в торговой зоне

Для оставшихся после приватизации без работы жителей сомона Алтанбулаг почти единственным способом заработка стало сельское хозяйство. Овощи шли на продажу.

Помогала выживать жителям сомона и близость к границе с Россией. Женщины, которые остались без работы, готовили дома позы (блюдо, напоминающее рецептурой манты) и отправлялись продавать их на границе. Сейчас тут появились закусочные и столовые, но женщины, которых местные называют «Цай буузныхан» (в переводе означает «Люди, которые продают чай и позы»), никуда не исчезли.

Иван Шилов ИА REGNUM Монгольское приграничье

После 2014 года, когда Россия и Монголия ввели безвизовый режим, картина повседневной жизни жителей сомона Алтанбулаг немного изменилась. Стали открываться магазины, столовые, которые обслуживают транзитных пассажиров. Количество таксистов, которые перевозят людей через границу и помогают челнокам перевозить товары, тоже увеличилось. Кстати, местные таксисты за перевозку одного пассажира получают 200 рублей и подрабатывают, представляя как личное имущество товары тех челноков, которые хотят превысить нормы перевозки товаров через границу.

Именно в зоне границы начала возрождаться жизнь. Летом или перед праздниками увеличивается число желающих попасть на озеро Байкал и Итгэлт хамбо (Иволгиеский дацан), привлекают граждан Монголии в России и дешевые и качественные продукты.

Иногда наплыв настолько велик, что на границе появляются очереди на несколько километров. В 2016 году летом, по словам местных жителей, места в очереди даже продавали. Лето 2017 года проходит, по их оценкам, спокойнее. Пограничный пункт работает круглосуточно, а очередь появляется из-за задержек на российской стороне автомобилей, сообщил местный житель, который занимается перевозкой товаров челноков.

Корреспондент ИА REGNUM встретился с начальником пограничного пункта Алтанбулаг, чтобы узнать, какова же ситуация на самом деле.

«С октября 2014 года был введен безвизовый режим между РФ и Монголией. Если сравнить 2013 год с 2014 годом, то пассажирский поток вырос на 70−80%. Пик нагрузки наступает летом и перед праздниками, такими как праздник белого месяца и нового года, национальный праздник Надома. А также с пятницы каждой недели увеличивается количество пассажиров, выезжающих в Улан-Удэ, на озеро Байкал и Итгэлт хамбо. Пассажирский поток достигает от 2800 до 3500 человек в день. В среднем же он 1500−2500 человек в день. С целью ускорения регулирования нагрузки руководство Главного управления охраны границ совместно с российской стороной работают над этим вопросом» — ответил начальник автомобильного КПП, майор Чимэдбаатар Монхзолбоо.

После введения безвизового режима в сомоне торжественно открылась свободная торговая зона «Алтанбулаг». Это произошло в 2015 году. Власти рассчитывали на то, что зона позволит приграничным российским и монгольским территориям вести коммерческую деятельность, свободную от налогов. Кроме того, транспортный коридор, соединяющий Кяхту и Алтанбулаг, является кратчайшим автомобильным путем в транспортной логистике России, Монголии и Китая. Власти уделили особое внимание строительству и инфраструктуре зоны, возвели там здание площадки для торговли. Но ныне там стоит пустое здание с вывеской «Китайский чайный путь» и несколько маленьких магазинов, где в основном продают импортные товары. Магазины находятся в охранной зоне, обслуживаются там в основном местные жители, которым для покупки надо заполнить специальный лист. При выходе из зоны солдаты проверяют купленные товары.