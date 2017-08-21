



Decumanus Вагоны с углем

В конце прошлой недели, 18 августа, Кабинет министров Украины одобрил энергетическую стратегию Украины до 2035 года «Безопасность, энергоэффективность, конкурентоспособность». Согласно документу, правительство готово фактически уничтожить теплоэнергетику и угольную отрасль страны ради двукратного уменьшения энергоемкости украинской экономии.

Не секрет, что энергоемкость украинской экономики является одной из самых высоких в Европе и в два раза превышает общемировой показатель. И это при том, что в течение 2011−2015 гг. энергоемкость ВВП Украины снизилась на скромные 16%. Причина — неэффективное госрегулирование, большая доля энергоемких секторов, устаревшие и неэффективные технологии, истощенные основные средства.

«Важность данного документа в том плане, что основные задачи, это, в первую очередь, уменьшение энергоемкости украинской экономии до 2020 года практически вдвое», — сказал 18 августа на заседании правительства вице-премьер-министр Владимир Кистион, пишет UNN.

Maksim Sidorov Змиевская ТЭС

Одной из задач энергостратегии является кардинальный пересмотр в краткосрочной перспективе контрактных отношений с РФ в трехстороннем формате ЕС — Украина — РФ. Украинская сторона при содействии Европейского Союза намерена изменить действующую схему приема-передачи транзитных объемов газа с западной на восточную границу Украины.

При этом Кистион не упомянул, что принятая энергостратегия будет реализовываться за счет увеличения тарифов для населения и промышленности. Ведь в документе не прописан бюджет и потенциальные инвесторы. Тем не менее в стратегии прописан отказ от формирования ценовой и тарифной политики по принципу «затраты плюс». Вместо этого планируется переход к стимулирующему регулированию тарифов с последующим переходом на рыночные механизмы. Что непременно приведет к дальнейшему подорожанию электроэнергии.

Не внес ясности в цель утвержденной стратегии и пост премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Twitter от 19 августа, где чиновник сообщил о намерении снизить энергоемкость экономики в два раза до 2030 года. Хотя ранее Кистион говорил о двукратном снижении энергоемкости до 2020 года.

«Планируем снизить энергоемкость экономики в 2 раза к 2030 году и увеличить производство как традиционных, так и альтернативных источников энергии», — пояснил Гройсман.

Dmitri Tovstonog Трипольская ТЭС

Также Гройсман отметил, что до 2035 года атомная энергия будет давать до 50% электроэнергии.

«По стратегии: атомная энергия к 2035 году будет давать 50% электроэнергии, восстанавливающиеся (источники) — 25%, гидроэнергетика — 13%, а остальное тепловые станции», — сказал премьер.

Это значит, что через 18 лет на Украине доля атомной энергетики снизится на 10% (сейчас её доля 60%), а угольная отрасль и теплоэнергетика фактически перестанут существовать. Так, доля теплоэнергетики в общем балансе страны должна снизиться на 30% — до 12%. Хотя, к примеру, еще в июне 2016 года на ТЭС приходилось 42,36% произведенного в стране электричества.

Также 18 августа украинское правительство одобрило концепцию реализации государственной политики в сфере теплоснабжения. Ее цель — уменьшение потребления газа, угля и мазута для производства тепловой энергии, финансовое оздоровление отрасли и привлечение инвестиций.

Blitz1980 Луганская ТЭС, г.Счастье

«Сегодняшняя ситуация на рынке теплоэнергетики не позволяет стимулировать капиталовложения и привлекать инвестиции. Национальные системы теплоснабжения, построенные в советское время, требуют глобальной перезагрузки… Согласно Концепции доля альтернативных источников энергии при производстве тепловой энергии должна возрасти до 40% в 2035 году. Одно из направлений — уменьшить в стране потребление тепловой энергии до 60−20 кВт/ч на квадратный метр в год. Предусмотрено уменьшение потерь тепловой энергии при производстве до 8% и транспортировке — до 10%», — прокомментировал документ вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

Подобные планы правительства являются продолжением ранее анонсированной политики закрытия убыточных угольных шахт. Как сообщала в мае 2017 года пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, согласно плану развития угольной отрасли в стране будет сокращено количество шахт с 33 до 26 (ранее анонсировали закрытие 11 шахт). Однако с конкретным перечнем еще не определились. Если это произойдет, то под увольнение попадут около 8 тысяч шахтеров.

В частности, министр энергоуглепрома Игорь Насалик уточнил, что фактически все 33 государственных предприятия в 2016 году были убыточными, из них только три были рентабельными.

ArtemKo ТЭЦ-6, Киев

«Минэнергоугля, по словам министра, намерено уменьшить количество шахт с 33 до 26, при этом планирует не уменьшить, а наоборот, увеличить добычу угля с 5,8 млн тонн до 8,7 млн тонн. Этого результата удастся достичь благодаря модернизации, техническому переоснащению шахт и введению новых лав. Для этих целей уже в этом году в бюджет заложено 800 млн грн и предусмотрено 1 млрд грн кредитных средств под государственные гарантии», — отмечалось в сообщении.

Дополнительным катализатором вымирания угольной отрасли и тепловой энергетики Украины стал военный конфликт в Донбассе, что подтверждается официальной статистикой. Так, по данным Минэнергоугля, в июне-2017 потребление угля ТЭС и ТЭЦ снизилось на 30,5% (на 769,6 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года — до 1 млн 754,9 тыс. При этом за первое полугодие 2017 года теплогенерация сократила потребление угля на 26,7% (на 3 млн 985,3 тыс. тонн) по сравнению с 10,915 млн тонн за аналогичный период прошлого года.

Отмечается, что такое резкое снижение связано с приостановкой поставок антрацита из Донбасса, на котором работает половина ТЭС энергогенерирующих компаний страны. В этой связи с 17 февраля 2017 года на Украине действуют чрезвычайные меры в энергетике.

Izomaster.com.ua Криворожская ТЭС

В свою очередь, народный депутат от «Оппозиционного блока» Вадим Новинский упрекнул премьера Гройсмана в том, что правительство закупает американский уголь по цене от 112 до 200 долл за тонну, предпочитая инвестировать в угольную отрасль США.

«Вместо того, чтобы закупать украинский уголь, мы покупаем уголь в США и говорим о какой-то победе. Украинскими деньгами будем кормить американских шахтеров. А свои шахтеры будут сидеть без работы. С этим надо разбираться… Детективы НАБУ должны заниматься расследование закупки углей, которое проводит минтопэнерго в США», — сказал 17 августа Новинский.

В 2016 году украинское правительство закупало уголь в России, ДНР и ЛНР по ценам от 60 до 80 долл за 1 тонну.

Напомним, в 2016 году ТЭС и ТЭЦ Украины увеличили потребление угля на 9,4% (на 2,701 млн тонн) по сравнению с 2015 годом — до 31 млн 338,6 тыс. тонн. В т.ч. потребление марок АШ+Т составило 12 млн 824,1 тыс. тонн, Г+Д — 18 млн 514,6 тыс. тонн. Потребление угля ТЭС и ТЭЦ Украины в 2017 году ожидается на уровне 26 млн 258,7 тыс. тонн, что на 16,2% (на 5 млн 79,9 тыс. тонн) меньше, чем в 2016 году. В том числе потребление антрацита должно снизиться на 44,8% (на 5 млн 748,2 тыс. тонн) — до 7 млн 75,9 тыс. тонн, тогда как газовой группы — возрасти на 3,6% (на 668,1 тыс. тонн), до 19 млн 182,7 тыс. тонн.