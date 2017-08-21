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Германию начинают беспокоить украинцы в Польше. Пока на уровне публицистики. На днях немецкая газета Die Welt посвятила статью проблеме «карты поляка». Напомним, что «карта поляка» была учреждена Варшавой в 2007 году и предназначалась лицам в бывших советских республиках, которые могли подтвердить свое польское происхождение. Комментируя инициативу», Лех Качиньский, на тот момент президент Польши, заявлял: «Карта поляка» — это документ, который — хотя не дает польского гражданства — возвращает нашим землякам с Востока многие полагающиеся им права. Вы сможете в нашей стране учиться и работать, как другие граждане. Вы сможете приезжать, не платя за визу. Я надеюсь, что «карта поляка» — документ, подтверждающий принадлежность к польскому народу, принесет вам удовлетворение. Вы долгие годы носили белого орла в сердце. Сегодня власти Республики Польша возвращают вам документ с орлом. Гордитесь им!»

Но со временем выяснилось, что на Украине и в Белоруссии «карту поляка» стали воспринимать как способ транзита, облегчающий пересечение границы и поиск работы в Польше. Особенно это было характерно для Украины, где развился даже своего рода «бизнес» по отысканию польских корней у способных за это заплатить. Потенциал аудитории, подпадающей под характеристики «карты поляка», оценивался примерно в миллион человек. Однако на сегодня МИД Польши выдал около 200 тысяч карт, больше всего белорусам (95 тысяч) и украинцам (87 тысяч). Это немного. Почему же тогда тревожится немецкое издание? Аргументация его такова. Действия Варшавы вызваны не только «моральными обязательствами» перед поляками, оставшимися за границей, но и «экономическом расчетом». Польше требуется набрать до 5 миллионов мигрантов к 2050 году, и этот разрыв могут заполнить выходцы из Украины. Кстати, сегодня уже становится необязательным подтверждать польские корни для получения «карты поляка», достаточно предъявить сертификат от какой-нибудь польской культурной ассоциации.

Между тем после того как Европейский союз установил с Украиной безвизовый режим перемещения, «карта поляка» становится «спорным документом», который прокладывает путь многим украинцам и белорусам, что «мечтают о лучшей жизни в ЕС». Для сотен тысяч людей карта может быть стать быстродействующим пропуском в Евросоюз, поскольку пока «другие должны ждать в течение нескольких лет», владельцы «карты поляка» получают это в ускоренном порядке: могут работать, учиться в Польше и немедленно подавать заявки на постоянное проживание. Года пребывания хватает, чтобы иметь хорошие шансы на получение польского гражданства. А оно дает им возможность жить и работать в любом государстве-члене ЕС, включая Германию. «Во время миграционного кризиса это способно стать чувствительной темой, — отмечает немецкая газета. — Для Германии это может означать в конечном итоге неконтролируемый приток мигрантов». Особенно украинцев.

С тем, что проблема для Берлина существует, согласиться можно. Однако, похоже, дело тут в другом. Во-первых, обеспокоенность миграцией дальше на Запад выражала и выражает сама Польша. Польские предприниматели очень заинтересованы в том, чтобы украинцы приезжали — и не только в качестве временных рабочих — но и оставались бы в стране. Еще накануне введения безвизового режима звучали опасения экспертов, предполагавших, что гастарбайтеры могут двинуться в Германию, где и оплата получше, и условия труда. Поэтому Варшава стала работать не только на ближнюю дистанцию, но и дальнюю. Частный бизнес продолжал и продолжает размещать заявки на привлечение иностранной рабочей силы. Государство, в свою очередь, декларирует другие цели, а именно поиск на Украине талантливой молодежи, которой предлагается в Польше учиться. Дальше — как получится. Хорошо, если останется. Но даже если уедет, тоже неплохо, поскольку вернется на Украину с польской версией исторической памяти. Одновременно украинцев стали разыгрывать в своих интересах региональные власти, оппозиционно настроенные к центру или к правящей партии «Право и Справедливость» (PiS).

Во всех случаях Польша высасывала как пылесос способных к труду и учебе украинцев. Судя по всему, это перестает устраивать Берлин, который на Украину имеет свои виды. Как замечает проправительственная польская газета Gazeta Polska, «во время Майдана интерес Украины заключался в том, чтобы стать независимой от Москвы. Интерес Польши был в том, чтобы вражеская нашей стране 142-миллионная Россия не создавала общего блока с 50-миллионной Украиной. А Германия, игрок тяжелого веса, хотела получить на Украине влияние за счет России, чтобы реализовать свои экономические интересы… После немецко-польско-украинский тактический союз перестал существовать. На Украине сформировалось прогерманское правительство Петра Порошенко, а в Польше — независимое правительство партии «Право и Справедливость» (PiS). В результате, заключает издание «немецкие интересы» сегодня борются «на этот раз не с Россией, а с Польшей, с нашими стремлениями к независимости, с идеей Междуморья и союзом Польши с Америкой».

Такая трактовка подталкивает Берлин к сотрудничеству с Москвой. В частности, для Германии становится важным прекращение украинского транзита в Польшу или перенаправление его в другую сторону. Это первый вариант. В случае, если наплыв украинцев не остановится, есть возможность для второго варианта. Польские эксперты неоднократно замечали, что Восточной Европе удалось избежать повторения в регионе кровавого опыта 1990-х годов на Балканах. Удалось потому, что после 1945 года просоветские восточноевропейские государства превратились в большинстве своем в моноэтнические образования. Варшава ныне выступает против того, чтобы размещать у себя ближневосточных беженцев, справедливо полагая, что последние создадут напряженность в обществе. Но что будет, когда в Польше скопится критическая масса украинцев, которых уже сейчас под миллион и которые не хотят интегрироваться в польское общество? Учитывая, что PiS проводит агрессивную политику исторической памяти, правящая партии своими руками создает «горючий материал» для повторения в Польше эксцессов в духе бывшей Югославии.

Варшава может, конечно, рассчитывать на то, что на Украине американцам — если они вдруг того захотят — удастся осуществить новую «цветную революцию», свергнуть «пронемецкое правительство Порошенко», заменив его на «проамериканское». Но раскачивание ситуации в ходе такого процесса способно развалить саму Украину. Не факт также, что России будет выгодно в этой ситуации придерживаться формулы сохранения украинской территориальной целостности. Учитывая, сколько тысяч украинцев прошли через «АТО», сколько их состоит в так называемых добровольческих формированиях, сколько оружия у них на руках (и вряд ли только стрелкового), зная, что побегут они отнюдь не в сторону Москвы — что тогда будет делать Польша? Очевидно, что и в Германии отдают себе отчет в возможности развития событий на Украине в худшую сторону. Посмотрим, чем Варшаве ответит Берлин после выборов в бундестаг.