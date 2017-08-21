В Казахстане в последнее время чуть ли не каждую неделю происходят громкие самоубийства. Месяц назад Омирбек Жампозов, не сумев доказать своей невиновности, выстрелил в прокурора и случайно оказавшегося рядом с ним следователя, а затем покончил с собой. Широкую огласку получила гибель Ардака Жумкешова, который якобы покончил с собой после того, как его задержали полицейские и отпустили домой. Также на днях стало известно, что депутат Маслихата, имевший неприкосновенность, руководитель АО «НК «КТЖ «Луговское рельсосварочное предприятие» Кайрат Терлибеков покончил с собой после проверки его компании.

Суициды 1

Есть и более ранние резонансные эпизоды, такие как самоубийство в декабре 2016 года Майры Рысмановой, которая пошла на этот шаг, не согласившись с решением суда относительно виновности ее сына. В день ее гибели ее сын, осужденный за хранение наркотиков Ербол Ахметов, тоже предпринял попытку самоубийства, однако его удалось спасти. В этом же месяце попытку публичного суицида произвели предприниматель Нуркен Айнабеков и экс-помощник прокурора Атырауской области Лейла Смадьярова. Бизнесмен объяснил, что таким радикальным образом решил выступить против возбужденного в отношении него дела, бывшая сотрудница прокуратуры также выразила несогласие с обвинениями. Ей инкриминировали вымогательство денег у сотрудников учреждения женской колонии.

И это только те случаи, которые были освещены в СМИ. Сколько на самом деле происходит в стране самоубийств и сколько из них могут быть результатом социального протеста или боязни уголовного преследования?

Публичные данные по самоубийствам есть в статистических сборниках «Уровень жизни населения» Комитета по статистике министерства национальной экономики Казахстана и касаются периода с 1999 по 2013 год. Правда, данные приводятся в пересчете на 100 000 населения.

Суициды 1

По данным Комитета по статистике МНЭ РК

Если посчитать количество самоубийств, исходя из общей численности населения, то получаются следующие расчетные цифры.

Суициды 2

По данным Комитета по статистике МНЭ РК

Как видно, количество самоубийств снижается. Отметим, что их всегда было примерно в два раза больше, чем умышленных убийств.

С 2015 года представлены данные Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Казахстана. Зато они более подробные, с раскладкой по причинам, полу, возрастным категориям.

Данных с 2015 года довольно мало для полноценного исследования. Однако если сопоставить их с цифрами, которые уже имеются, то очевидно, что ситуация с самоубийствами в Казахстане постепенно ухудшается, пусть даже в таком краткосрочном периоде. Не исключено, что это связано с ухудшением социально-экономического положения.

Данные по числу самоубийств в Казахстане за период с 2015 года

2015

2016

7 мес. 2017 года

Всего за период

По данным Комитета правовой статистики Генпрокуратуры РК

За период примерно в 2,5 года в Казахстане покончили с собой 9 872 человека, из которых 9 580 — граждане Казахстана. Страх наступления уголовной ответственности по официальным данным, руководил 42 погибшими, при этом все они — мужчины. При этом, если в 2015 году это было 19 человек, то в 2016 году их 10, а за семь месяцев 2017 года — 13. Утрата социального статуса тоже, в большинстве своем, волновала мужчин — их число составило 10 из 14 человек. По неустановленным причинам покончили с собой почти половина или 4 392 человек, из которых 80% мужчины. По причинам, которые не вошли ни в одну категорию и отмечены как «другое», погибло от суицида больше трети или 3 592 человек, из которых опять-таки 80% мужчины. Если посмотреть возрастной расклад, то всего за период по категории «Причины не установлены» и «Другое» погибли 3 160 и 2 676 соответственно человек, находящихся в возрасте уголовной ответственности.

Число самоубийств

Мы рассматриваем пока только эти причины, так как остальные, указанные в статистическом материале, такие как чувство одиночества, утрата близкого человека и прочие — носят более личный характер.

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С 2015 года по июль 2017 года в Казахстане была предпринята 14 271 попытка суицида, страх уголовной ответственности стал побудительным мотивом для 79 человек или 0,55%. По неустановленным причинам хотели свести счеты с жизнью 4707 человек или треть от общего числа. Также 5 628 человек или 39,44% от общего числа людей, которые хотели покончить с собой, указали «другое» как причину, которая толкнула их на этот шаг.

Данные по числу попыток суицида в Казахстане за период с 2015 года

2015

2016

7 мес. 2017 года

Всего за период

По данным Комитета правовой статистики Генпрокуратуры РК

Число попыток суицида

Расклад по возрасту по фактам самоубийств за период с 2015 года

Возраст

Утрата социального статуса (престижа)

Страх наказания, позора (уголовная ответственность)

Причины не установлены

Другое

По данным Комитета правовой статистики Генпрокуратуры РК

Расклад по возрасту по фактам самоубийств за период с 2015 года

Утрата социального статуса (престижа)

Страх наказания, позора (уголовная ответственность)

Не установлено

Другое

Если посмотреть на возрастной расклад, то наибольшее количество самоубийств по причине страха уголовной ответственности приходится на граждан 45−54 лет, то есть тот самый возраст, когда страх провести старость в тюрьме перевешивает страх перед смертью. Однако почти такая же цифра приходится и на 25−29 лет, что очень странно, в особенности, если учесть, что условия содержания в тюрьмах в Казахстане понемногу улучшаются. Их, конечно же, никак нельзя сопоставлять с жизнью на воле, плюс идет поправка на сам характер преступления и отношение непосредственно к заключенному, однако люди выживают и в более тяжелых условиях, руководствуясь инстинктом самосохранения. Поэтому возникает еще один вопрос — что же могло так напугать этих людей, что они смогли заглушить природный инстинкт самосохранения?

В данных по количеству попыток суицида несколько другая картина — здесь количество людей, которые руководствовались страхом уголовной ответственности, намного больше, и больше всего людей пошло на такой шаг в возрасте с 18 до 24 лет. Число тех, кто пытался покончить с собой в более зрелом возрасте постепенно уменьшается, однако это может говорить о том, что у них просто получается свести счеты с жизнью.

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