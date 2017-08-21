Президент Российской Федерации Владимир Путин 16 августа провёл в Калининграде совещание, посвящённое перспективам развития транспортной инфраструктуры Северо-Запада Российской Федерации, с участием руководителей профильных министерств и ведомств, глав ряда регионов Северо-Западного федерального округа.

Tom Thiel Мурманский порт

На совещании, в ряду других важных транспортных проблем, предметно освещались вопросы, непосредственно связанные с Арктикой, развитием ее экономического потенциала, привлечением внебюджетных источников финансирования инфраструктурных проектов в Арктике, совершенствованию механизмов участия государства в этих проектах, в частности об инфраструктурной ипотеке.

«И конечно, нужно предлагать удобные инструменты взаимодействия с инвесторами, которые учитывают специфику вложений в инфраструктуру: большие объёмы и длительные сроки окупаемости, в том числе в реализации транспортных проектов, — можно применить так называемую инфраструктурную ипотеку, о которой я говорил в июне на Петербургском экономическом форуме», — отметил в своём выступлении президент России.

Мурманский транспортный узел

Одним из значимых приоритетных проектов был назван развитие Мурманского транспортного узла. По плану, он должен быть реализован в 2020 году.

«Отмечу, что на увеличение портовых мощностей Мурманска завязаны проекты на Арктическом шельфе и планы по развитию Северного морского пути, а также поставки за рубеж этой продукции, в том числе угля», — заявил Путин.

Мурманский порт является важнейшим транспортным узлом России. Важность его для транспортной независимости страны подчеркнул министр транспорта РФ Максим Соколов:

«Мурманский порт сегодня является единственным незамерзающим крупным портом, который расположен при этом за Полярным кругом. И помимо этого, помимо развития портовых мощностей, реализация именно в Мурманске такого проекта обеспечит для России надёжный выход в Мировой океан, который не контролируется другими государствами, минуя Датский, иные проливы. И это расширит доступ к рынкам Европы и Северной Америки».

Отрадно, что о надежном выходе в Мировой океан задумываются не только оборонное ведомство страны, но и министерства транспортного и экономического блока.

Проект Мурманского транспортного узла входит в ФЦП «Развитие транспортной системы России» и включает в себя создание глубоководных морских терминалов по перевалке угля, нефтяных грузов и контейнеров, а также создание условий для увеличения пассажиропотока. Основной идеей проекта комплексного развития Мурманского транспортного узла является перенос портовой инфраструктуры на западный берег Кольского залива. Для этого в рамках проекта уже ведется строительство железнодорожной ветки протяженностью 46 км, которая соединит Октябрьскую железную дорогу с будущими перегрузочными терминалами на западном берегу. Он является якорным проектом планирующейся к созданию на базе Мурманской области Кольской опорной зоны развития в Арктике и входит в список 17 стратегически важных проектов Арктической зоны России. Согласно планам, подтверждённым на совещании министром Соколовым, проект должен быть завершен к 2020 году. На данный момент в проект вложено 14 млрд рублей. Однако в связи с уменьшением доходной части бюджета страны и возникновением дефицита в финансировании уже принятых контрактных обязательствах до 2020 года министр предлагает реализовывать недостающую часть финансирования этого проекта в размере 23 млрд рублей с помощью инфраструктурной ипотеки.

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Что же такое инфраструктурная ипотека?

Впервые об инфраструктурной ипотеке объявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского экономического форума в июне 2017 года. По сути это один из способов реализации государственно-частного партнерства. Частным компаниям предлагается строительство объектов инфраструктуры под государственные гарантии за свой счет, и погашение этого кредита производится уже пользователями инфраструктуры постепенно, по мере начала эксплуатации объекта. В случае Мурманска, пользователем инфраструктурного объекта будет РЖД, а финансировать проект на принципах инфраструктурной ипотеки будет Газпромбанк.

С точки зрения экономики, министр экономического развития России Максим Орешкин подчеркнул, что из-за снижения спроса на уголь в европейском регионе, только угольной составляющей будет недостаточно для экономической целесообразности создания данной инфраструктуры. Необходимо помнить и о других отраслях экономики и о развитии Арктики в целом.

Мурманский транспортный узел

Кому выгодна реализация проекта?

В реализации инфраструктурного проекта по развитию Мурманского транспортного узла заинтересованы крупнейшие компании нашей страны, такие как «Роснефть», «Газпром», «Новатэк», РЖД, «ФосАгро», «ВостокУголь». При этом и «Роснефть», и «Новатэк» уже готовы реализовывать на левом берегу Лавны, как раз там, куда выходит строящаяся железная дорога, свои собственные проекты, необходимые для развития новых месторождений в Арктическом регионе. Конечно, заинтересован в реализации проекта и Мурманский регион в целом.

Для обеспечения реализации своих шельфовых проектов в Западной Арктике «Роснефть» планирует реализовать целый комплекс масштабных производственных и инфраструктурных проектов. В частности, на базе судоремонтного завода №82 в Мурманской области будет создана опорная береговая база шельфовых проектов Компании.

НОВАТЭК планирует инвестировать в строительство новой верфи. Это предприятие будет выпускать крупнотоннажные морские сооружения, необходимые в том числе для освоения углеводородных богатств российской Арктики. Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений будет специализироваться на строительстве морских комплексов для производства, хранения и отгрузки СПГ и стабильного газового конденсата. Кроме того, там будут собирать морские добывающие платформы, ремонтировать и обслуживать другую технику и оборудование для освоения морских нефтегазовых месторождений.

Привлечение частных инвесторов является показателем действительно нужности и необходимости крупных проектов. Государство зачастую проявляет себя недостаточно эффективным хозяйственником, руководствуясь в ряде случаев политическими мотивами, а не эффективностью планируемых проектов. Частный инвестор не может себе позволить такого, поэтому включение механизма частно-государственного партнерства, пускай и названное ипотекой, свидетельствует о позитивных экономических перспективах реализации данного проекта.