Увольнение ключевого советника президента США Дональда Трампа Стивена Бэннона почти что гарантирует Трампу провал на следующих выборах, поскольку без бывшего главного редактора ультраконсервативного издания Breitbart президент-республиканец теряет связь со своим ключевым электоратом, без которого об эффективном управлении страной не может быть и речи. При анализе курса Трампа создается впечатление, что он попросту импровизирует на своем посту, пишет Роберт У. Мэрри в статье для The American Conservative.

Michael Vadon Стивен Бэннон

Трамп, подчеркивает автор, — это просто набор импульсов, лишенный какой-либо философской содержательности или интеллектуальной последовательности. И сложно вспомнить любого другого главу Белого дома, который бы занимался такой очевидной импровизацией на своем посту. Да, и Линдон Джонсон, и Ричард Никсон допустили большие просчеты, стоившие им кресла главы государства, однако оба они точно знали, чего хотят и как они будут этого добиваться. Рональд Рейган в мгновение ока перешел из предвыборного режима в режим управления страной. Даже Джимми Картер и Джордж Буш-старший, которые находились у власти всего один срок, продемонстрировали больше лидерских качеств, нежели нынешний обитатель Белого дома.

Политическая задача Трампа на момент его инаугурации была простой, но в то же самое время сложно выполнимой: ему нужно было гальванизировать свою политическую базу и на ее основе создавать политическую коалицию, которая бы смогла придать энергии его повестке дня. Затем, с помощью своей программы он должен был создать у граждан США ощущение, что экономика страны надежна и показывает рост, что массовая миграция последних лет сокращена, что проблемы в здравоохранении решены, тогда как нужды инфраструктуры будут учтены.

И в этом направлении Трамп добился либо никакого, либо очень ограниченного успеха. Теперь же, после увольнения Бэннона, создается еще более крепкое впечатление, что глава Белого дома считает нужным не церемониться со своей электоральной базой — американским рабочим классом, несущем основное бремя снижения темпов роста экономики, вывода за рубеж индустриальной базы США, несправедливой торговой политики партнеров США, безудержной иммиграции, кризиса с опиоидами и общей депрессивности, связанной с чувством упадка.

Главой же Белого дома Трамп стал потому, что он заявил о готовности вывести США из того кризиса, который страна переживает на протяжении нескольких лет. Так, во время выборов он пообещал решить проблему иммиграции, поставить точку на иностранных вторжениях США, улучшить отношения с Россией, в области торговли он продемонстрировал поддержку гражданам США. Самое важное в этих вопросах состоит в том, что они волнуют представителей обеих партий, поэтому Трамп смог на их основе получить незначительное преимущество в коллегии выборщиков.

И по каждому из них он потерпел поражение. Так, из-за того, насколько неуклюжей была его попытка изменить миграционное законодательство, исчезла всякая возможность его успеха. На внешнеполитической арене он пошел вразрез со своими предвыборными обещаниями, нанеся удар по базе ВВС Сирии, поддержав Эр-Рияд в его войне против Йемена, расширив присутствие военных США в Сирии. Не стали воплощением его риторики и радость по поводу вступления Черногории в НАТО, заявления о возможной отправке дополнительных сил в Афганистан и угрозы военного вмешательства во внутренние дела Венесуэлы.

В области торговли его результаты пока незначительны. Он также не смог убедить конгрессменов-республиканцев отменить Законопроект о доступном медицинском страховании. На успех пересмотра налогового законодательства можно не надеяться, а программа развития инфраструктуры даже не начиналась.

Все эти провалы и заглохнувшие инициативы демонстрируют неспособность со стороны Трампа заставить законодателей подчиниться его воле, направить чувства избирателей в нужное направление, а также высказать оформленное видение состояния государства и того, в каком направлении он хочет его развивать. Все делается по ситуации. Ни один значительный шаг не делается в соответствии с другим шагом. Там, где нужен гроссмейстер политических шахмат, оказался человек, едва ли умеющий достаточно хорошо играть в политические шашки.

При этом Бэннон, отправленный недавно в отставку, представлял наиболее прямой канал связи Трампа с его политической опорой — людьми, посещавшими его митинги, избирателями, поддерживающими на плаву его кампанию, когда политическая фортуна отворачивалась от бывшего телеведущего. И хотя Трамп, как указывает западная пресса, не может опираться во время своего правления исключительно на этих людей, в случае потери или ослабления их поддержки, у президента-республиканца больше не будет фундамента, на который можно опереться. С ним исчезнут и надежды на успешное управление страной.

Вполне показательным и совсем неудивительным стало то, что Трамп оказался неспособным поддержать дисциплину в Белому доме таким образом, чтобы сохранить место для Бэннона — человека, в наибольшей степени ответственного за прокладывание курса администрации. Это не означает, что Бэннону нужно было дать несоразмерное влияние во всех группах Западного крыла Белого дома, просто его голос должен был быть слышим, как и должна была сохраняться его связь с ключевой электоральной базой Трампа.