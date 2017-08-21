Резня в Сургуте всколыхнула социальные сети и интернет-форумы. Граждане недоумевают, откуда в Югре могли взяться исламские террористы, и требуют разрешить ношение огнестрельного оружия и вернуть смертную казнь, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов Кровь на ноже

Кровавое утро

Напомним, как всё было. Утром 19 августа на улице Бажова, в центре Сургута, неизвестный гражданин напал с ножом на прохожих. Ранения получили семь человек. В СКР заявляют, что ЧП случилось в 11:20 по местному времени (09:20 мск). В окружном управлении МВД называют другое время — 11:40 по местному времени. Пожалуй, это единственное расхождение в данных двух ведомств. В остальном они сходятся.

Остановить нападавшего смогли сотрудники полиции. Один из них предупредительно выстрелил в воздух. Но преступник не собирался им подчиняться. Тогда стражам порядка пришлось открыть огонь на поражение.

Напавший на людей неизвестный гражданин был убит. По данным СМИ, на его теле обнаружили муляж взрывного устройства.

Пострадавших семерых граждан госпитализировали. А силовики возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство.

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Гражданин, устроивший всё это, ранее работал охранником в одном из торговых центров Сургута. Как пишет издание «Коммерсантъ», с этого здания и начались трагические события утра 19 августа. Внутри гражданин переоделся, надел балаклаву и попытался поджечь коридор торгового центра. Сотрудники ТЦ не позволили огню разгореться.

Затем гражданин вышел из здания и, двигаясь по улице Ленина, начал наносить прохожим удары ножом. Среди семи пострадавших оказались две женщины. Уже на улице Бажова налётчика обезвредили сотрудники полиции.

Произошедшее утром 19 августа в Сургуте вызвало широкий резонанс и панику среди горожан. Временно закрылись находившиеся возле ТЦ организации, а граждане сообщали о том, что полиция перекрывает целые районы и проверяет документы.

В некоторых СМИ по горячим следам были опубликованы видеоматериалы о задержании на улице Маяковского гражданина, который якобы был сообщником устроившего резню. Примечательно, что позднее их удалили. Руководство УМВД по ХМАО-Югре официально опровергло сведения о задержании сообщника нападавшего. А власти региона призвали граждан и СМИ пользоваться только официальной, проверенной информацией.

Губернатор Югры Наталья Комарова срочно вылетела в Сургут. Там она провела оперативное совещание и проверила, как оказывают помощь пострадавшим. По итогам совещания Комарова пришла к выводу, что ситуация в Сургуте стабильная.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Следственный комитет

Расследование уголовного дела на личный контроль взял глава СКР Александр Бастрыкин. Позднее дело и вовсе передали в центральный аппарат СКР.

Одиночный псих или группа террористов?

Жителям Сургута и всей Югры не даёт покоя вопрос: кем же был нападавший, участником террористической группировки или просто «психом-одиночкой». По официальным данным, он действовал один. Силовики не исключают, что данный гражданин страдал психическим заболеванием. Впрочем, пока они этого и не утверждают. В органы здравоохранения ими уже направлены соответствующие запросы.

Также органы СКР поспешили заявить, что не считают ЧП в Сургуте терактом. Версия об этом уже исключена из числа основных. Глава Югры Наталья Комарова также заверила, что произошедшее в Сургуте — не теракт.

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Казалось бы, всё понятно. Но затем выяснилось, что террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за произошедшее. На этом фоне в регионах Тюменской матрёшки усилены меры безопасности.

geralt Кровь

Нервозности гражданам добавляет и то, что буквально вечером 17 августа резня произошла в испанской Барселоне — городе, который в 1992 году принимал Летние Олимпийские игры. «Это звенья одной цепи?» — переживают граждане. Правда, в сравнении с Югрой масштабы испанской трагедии существенно больше. 15 человек погибли, а 150 получили ранения. Кроме того, в Барселоне, по данным полиции, на людей напала целая группа террористов, тогда как в Сургуте лишь один человек, и тот, как утверждают правоохранители, не является террористом.

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Что же касается «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), то общеизвестно, что террористы нередко берут на себя ответственность и за те нападения, к которым в действительности не имели никакого отношения.

«Откуда в Сургуте террористы?»

Кроме того, есть нестыковки и в официальной информации СКР. 19 августа управление СК России по Югре заявляло том, что нападавший родился в 1994 году. Правда, в релизе оговаривалось, что эти данные предварительные. Утром 20 августа СКР сообщил о том, что нападавший появился на свет в 1998 году.

Кроме того, источники называли разные имена и фамилии гражданина, устроившего резню. Всё это вместе тоже не способствовало спокойствию граждан.

На резню в Сургуте бурно отреагировали пользователи социальных сетей. «Ницца, Берлин, Лондон, Стокгольм, Париж, Барселона, Сургут», — перечисляет один из журналистов названия городов, в которых произошли нападения на людей. Сургут, по сути, он занёс в перечень городов, подвергшихся атакам террористов. Но есть вопрос, который беспокоит многих пользователей: откуда в этом югорском городе взялись террористы. Другие граждане дают на него ответ. По их словам, город, как и вся Югра, привлекателен в плане заработка. Здесь работает множество мигрантов, в том числе и из республик бывшего Советского Союза.

«В Сибири, на Урале, в ХМАО, в Тюмени полно мигрантов из Средней Азии и республик Кавказа. Там куча ячеек, проповедующих сектантские формы ислама, проповедников экстремистского толка», — пишет одна из пользователей соцсети Facebook.

Касаясь ЧП в Сургуте, некоторые граждане заявляют, что у нападавшего якобы был сообщник. В связи с произошедшим звучат упрёки, в том числе и в адрес властей. «После Сургута им бы как-то следить за языком и не выдумывать мнимых террористов в ситуации, настоящие террористы на людей кидаются», — заявил один из свердловских активистов.

Впрочем, не все пользователи соцсетей уверены в том, что за резнёй в Сургуте стоят террористы. Последние, конечно, взяли на себя ответственность за произошедшее. Но, как полагают граждане, это ничего не значит. «Им бы интернет отключить — поменьше будут на себя брать», — заявил один из интернет-пользователей.

Также граждане откликнулись на заявления СКР о том, что устроивший резню, возможно, является психически нездоровым. «Человек со здравой психикой к такому бы не пришёл. Так что в этом они не врут», — говорит один из пользователей Facebook.

Произошедшее в Сургуте дало гражданам повод вновь порассуждать о необходимости легализации огнестрельного оружия. Некоторые из них настаивают на смертной казни для террористов.

Пока соцсети и форумы кипят, следователи продолжают расследовать уголовное дело по факту покушения на убийство. А в СМИ появляются всё новые сведения о возможных причинах, толкнувших молодого человека на безумный поступок. Издание Ura.ru со ссылкой на свои источники в полиции Югры сообщает, что напавший на людей испытывал проблемы с поиском работы. В последний раз его не взяли охранником.

Кроме того, по некоторым данным, родной отец юноши является последователем идей радикального ислама. Он не воспитывал сына, но, как полагают СМИ, мог оказать на него определённое влияние. Впрочем, полпред Дагестана в ХМАО-Югре Низами Магомедов в интервью порталу «Islamnews» отмечает, что все действия нападавшего в Сургуте никак не похожи на теракт. Кроме того, прихожане мечети заявляют, что не видели его на службах, и это показывает равнодушие молодого человека к религии.

Отметим, что и ветераны спецподразделений не видят в действиях юноши никаких признаков теракта, предполагая, что это, скорее, поступок психически неуравновешенного человека. А тем временем, состояние пострадавших граждан, в основном, улучшается. Один остаётся в крайне тяжёлом состоянии. Следствие продолжается. Возможно, уже скоро силовики огласят свои первые выводы.