Почти каждый президент США с момента окончания Второй мировой войны пытался осуществить «перезагрузку» российско-американских отношений. Иногда они были мотивированы необходимостью перейти к более жесткой позиции в отношении Москвы, иногда — желанием найти с Кремлем общий язык. Тем не менее после холодной войны все эти попытки оказались безрезультатными. Какими бы ни были конкретные точки расхождения, основной причиной невозможности сближения всегда был «провал реформ» в России в 90-х годах.

Александр Горбаруков ИА REGNUM МИР

Так, Россия вместо того, чтобы стать частью либерального миропорядка, превратилась в ревизионистское государство, своей фундаментальной ориентацией сузив пространство для эффективного взаимодействия с Белым домом. Поэтому и нынешние попытки добиться перезагрузки отношений с Россией ждет та же незавидная судьба, пишет Эрик Эделман в статье для The National Interest.

Автор отмечает, что, в отличие от времен холодной войны, когда перезагрузка отношений начиналась с оценки каждой стороной интересов нации, как их понимает политическое руководство, то ее после окончания озабоченность стала носить более прозаический характер.

Теперь основную роль начинают играть поддержание и расширение основанного на правилах «либерального международного порядка» — «мира, сделанного Америкой», как указывают некоторые эксперты. И если сначала он подразумевал включение России в свои институциональные структуры, то теперь приходится прилагать усилия для сокращения попыток Москвы бросить этому миропорядку вызов.

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И основным препятствием на пути сближения является, подчеркивает автор, сложившаяся в России система правления, крайне опасающаяся дестабилизации, окружения иностранными силами и неожиданного нападения. Москва по-прежнему опасается «цветных революций», произошедших на периферии России начиная с Украины в 2004 году.

Поэтому США, чтобы осуществить перезагрузку отношений с Москвой, придется пойти на уступки по Украине и европейской безопасности в обмен на «сомнительные обещания» со стороны России, на что администрация Трампа пойти не может.

И это может оказаться не таким уж негативным развитием событий, заключает автор, поскольку облегчение обеспокоенности Москвы, скорее всего, станет поводом для более дестабилизирующего ее поведения, подобно тому, которому можно было стать свидетелем в Сирии и на Украине.

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