



Иван Шилов ИА REGNUM

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 14 — 20 августа стали: архиепископ Каракаса против военной интервенции США в Венесуэлу; перед Трампом стоит выбор: расизм или христианская цивилизация; три задачи для обеспечения религиозной свободы в мире; Венгрия помогает гонимым христианам; сто лет истории униатства на Волыни и другое.

С 20 по 24 августа в России будет гостить государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин. Апостольский нунций в Москве архиепископ Челестино Мильоре надеется, что визит госсекретаря «облегчит диалог и понимание между Католической церковью и Православной церковью и внесет вклад в решение многочисленных напряженных ситуаций в мире». Об этом апостольский нунций заявил в интервью Radio Vaticana (Ватикан). Монсеньор сослался на встречу папы Римского Франциска с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Гаване и на значительные шаги, сделанные двумя Церквами на совместном пути, а также остановился на непростой международной обстановке, в которой Россия вновь играет ключевую роль. «Кардинал посетит Москву как выразитель того участия, с каким папа Франциск относится к различным кризисным ситуациям в мире. Святой престол, — пояснил Мильоре, — с обеспокоенностью и вниманием следит за всеми этими ситуациями и желает внести собственный вклад в их специфическое решение, взывая также к доброй воле, к возможностям и к пониманию различных деятелей на международной арене». Ватикан держит двери открытыми для встречи, диалога и обсуждений со всеми странами, культурами и религиями и в то же время призывает отложить в сторону идеологические диафрагмы, искажающие действительность. Что касается экуменического диалога между католиками и православными в России, отметил нунций, то именно поиск решений для кризисных ситуаций в мире является одной из основных сфер сотрудничества, в частности, привлечение международного общественного внимания на к вопросу преследований христиан на Ближнем Востоке. Говоря о приезде в Москву кардинала Паролина, монсеньор подчеркнул: «Надеюсь, что этот визит будет содействовать росту взаимного познания и уважения между двумя христианскими общинами. Это то, что я могу сказать по своему опыту: на культурном, религиозном, социальном и гуманитарном уровнях могут и должны проводиться совместные начинания, помогающие сближению. Но наиболее значимым делом в этом смысле мне кажется взращивание в людях идеи, что у нас нет оснований опасаться друг друга. Разумеется, прошлое лежит тяжелым грузом, но есть и безотлагательность настоящего момента и будущего, которое зовет нас идти вперед и оставить за плечами упреки прошлого».

Архиепископ Каракаса кардинал Хорхе Савино высказался против иностранной военной интервенции для решения политического кризиса в Венесуэле, о которой говорил президент США Дональд Трамп. «Кризис, который переживает Венесуэла, настолько серьезен, что теперь появилась еще и внешняя проблема: угроза военного вмешательства от Трампа. Я уверен, что также и все венесуэльские епископы против любой иностранной военной интервенции», — подчеркнул иерарх на мессе по случаю 150-летия освящения кафедрального собора в Каракасе.

Епископат США решительно осудил акты насилия, которые продолжают осуществляться в штате Вирджиния. Столкновения между американскими националистами и их противниками начались 11 августа 2017 года в городе Шарлотсвилл во время демонстрации против демонтажа памятника участнику Гражданской войны в США, генералу конфедератов Роберту Ли. Во время митинга автомобиль въехал в толпу людей, в результате чего один человек погиб и около 30 получили ранения. «Жертвуем свои молитвы за семью и близких людей того, кто был убит, за всех, кто получил ранения. Присоединяем наши голоса ко всем, кто просит мира. Неприемлемые акты ненависти, которые произошли в Шарлотсвилле — это нападение против единства нашего народа, поэтому будем горячо молиться и предпринимать мирные действия», — призвал в специальном обращении председатель Конференции католических епископов США кардинал Дэниель ДиНардо.

Перед Трампом стоит выбор: расизм или христианская цивилизация, предполагает Polonia Christiana (Краков, Польша). Давно Соединенные Штаты не видели такой вспышки насилия, как в Шарлотсвилле, где столкнулись ультраправые и ультралевые. Президент США выступил в роли Соломона, осудив ненависть и насилие с обеих сторон. Это не понравилось многим. И средства массовой информации, и политики (демократы и республиканцы) критиковали неясность позиции Трампа. По их мнению, он должен прямо осудить белых расистов, а не создавать впечатление, что вина лежит на всех. Вероятно, из-за этого Белый дом августа выступил после с заявлением, в котором осудил последователей «белого превосходства». Точная диагностика ситуации, вероятно, останется предметом споров. Не будем защищать крайне левых, но нельзя также отрицать рост националистических и расистских настроений в США. В определенном смысле, это было неизбежным в стране, где долгое время жестоко обращались с чернокожими, а затем дискриминировали белых. Этот расизм наоборот, поддержанный черными и либеральными леваками, вызвал негодование белых граждан, особенно рабочего класса. В чем и заключался успех на выборах Трампа. Белые супрематисты, «ученые» расисты и другие сочувствующие ловят ветер в свои паруса. Как показывает трагедия в Шарлотсвилле, поднимают головы даже неонацисты. Людям из этой среды, безусловно, ближе Дональд Трамп из-за его антииммигрантской и антиглобалистской (по крайней мере, риторической) позиции. Такие активисты являются большими трампистами, чем сам Трамп. Последний это хорошо понимает. Поэтому обычно старается не выражаться открыто против них. С другой стороны, он также не намерен публично их поддерживать. Но время маневрирования президента подходит к концу. Настало время для Трампа обозначить свою позицию. Есть ли альтернатива? Истинно правые или альтернативные правые? Христианская цивилизация, о которой президент США прекрасно говорил во время своего визита в Варшаву, или мешанина из крайнего национализма, расизма, а иногда и открытого антихристианства? Надеемся, что глава самого могущественного государства мира сделает мудрый выбор.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон представил ежегодный доклад о свободе вероисповедания в 2016 году, передает National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США). Он подчеркнул приверженность Вашингтона делу защиты религиозных и этнических групп, которые уничтожает ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По его словам, «ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) несет четкую ответственность за геноцид против езидов, христиан и мусульман-шиитов в районах, которые джихадисты контролируют», — заявил Тиллерсон. Он отметил, что «защита этих групп и других лиц, уязвимых перед экстремизмом, является приоритетом администрации Трампа». Тиллерсон также отметил, что с нетерпением ожидает «быстрого одобрения» кандидатуры бывшего канзасского губернатора Сэма Браунбэка, который недавно был назначен президентом послом по международной религиозной свободе.

Защитники религиозной свободы были воодушевлены тем, что государственный департамент признал в своем ежегодном докладе о религиозной свободе геноцид христиан со стороны ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает Catholic News Agency (Инглвуд, США). Директор Центра свободы вероисповедания Института Хадсона Нина Ши приветствовала заявление Тиллерсона, назвав его «более решительным», чем это делала предыдущая администрация, госдепартамент говорит, что это джихадисты имеют «конкретное намерение» уничтожить христианскую общину вместе с другими меньшинствами. Член Палаты представителей Конгресса США Крис Смит также похвалил госсекретаря за признание зверств, совершенных против меньшинств боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). «Я горжусь тем, что после восьми лет отрицания и перекладывания ответственности в докладе говорится, что Соединенные Штаты станут мировым лидером в оказании помощи тем, кто в ней больше всего нуждается», — заявил конгрессмен.

Многие наблюдатели говорят, что если Трамп или кто-либо другой действительно серьезно относится к тому, чтобы сделать религиозную свободу «краеугольным камнем» американской внешней политики, то это будет означать три вещи, рассуждает Crux (Денвер, США). Во-первых, готовность применять значимые санкции по отношению к сторонам-нарушителям. Не все считают, что санкции являются подходящим инструментом, но идея заключается в поиске способов выразить неодобрение, выходящих за рамки просто риторического восклицания. Во-вторых, религиозная свобода как «краеугольный камень» должна означать серьезное отношение. Как заявил Тиллерсон, религиозная свобода — это не просто моральный императив, а приоритет национальной безопасности. В-третьих, реальное внимание к свободе вероисповедания также означает внушительные усилия по оказанию помощи жертвам преследований, когда это происходит, и демонстрацию американского влияния в будущем, чтобы снова никто не пострадал. Прежде всего, «тест» этого обязательства прямо сейчас разыгрывается в Ираке и Сирии. Многое будет зависеть от бывшего губернатора Канзаса Сэма Браунбека в его новой роли посланника Соединенных Штатов в области международной религиозной свободы, в том числе — насколько он сможет влиять на Белый дом и Трампа.

Глава специального ведомства Венгрии по делам преследуемых христиан Тамаш Тёрок рассказал в интервью National Catholic Register (Айрондэйл, США) о своей работе. Он посетил Ирак, где провел встречи с лидерами Халдейской, Сирийской православной и католической церквами, а также Ассирийской церкви Востока. Ведомством была организована международная конференция по документированию преследований христиан. Несколько миллионов долларов перечислены на поддержку гуманитарной деятельности ближневосточных христианских общин. Венгрия собирается также способствовать восстановлению города Тельксоф на севере Ирака.

Православного священника Владимира Воронцова обвиняют в нарушении казахского «Закона о религиозной деятельности и религиозных объединениях» путем проведения религиозных собраний в незарегистрированных местах, информирует AsiaNews (Рим, Италия). Настоятель прихода Рождества Пресвятой Богородицы предстал перед районным судом села Мерке Жамбылской области. О его «преступлении» сообщил в полицию анонимный источник, сказав, что священник с детьми и некоторыми родителями молились в лагере в горах. 2 августа сотрудники местной администрации, полиции и Комитета национальной безопасности Казахстана отправились для проверки. Первоначально власти предъявили обвинение отцу Владимира в «экстремизме», «незаконном задержании несовершеннолетних» и «контрабанде религиозной литературы». Чиновники пытались допросить детей. И только телефонный звонок от заместителя главы региональной администрации убедил их остановиться. Однако через два дня священник был уведомлен о нарушении им административных норм, а 6 августа его вызвали в суд, обвинив в «проведении религиозных собраний в неприемлемых местах». Согласно казахстанскому законодательству, религиозные службы должны проводиться в месте поклонения. Для религиозных меньшинств это означает, например, наложение штрафов и административные задержания в случае совершения молитв в частных домах. Однако впервые такая мера применяется к представителю Русской православной церкви, второй по величине религиозной конфессии в Казахстане. В интервью Esquire. kz отец Владимир сказал, что властям не понравилось то, что он создал воскресную школу и выступил против вырубки некоторых древних деревьев. В то же время Воронцов отметил, что инцидент не является примером «национального и религиозного угнетения», а выглядит неправильным толкованием закона. «Я до сих пор доверяю законам своей страны», — сказал священник.

Отец Терентий Цапчук, игумен монастыря святого Василия Великого в Луцке (Украинской греко-католической церкви) рассказал порталу Католицький Оглядач (Львов, Украина) об истории униатства на Волыни. «Мы пришли сюда, чтобы восстановить историческую справедливость, а также пришли к своим, потому что на Волыни есть много греко-католиков, есть и те, кто приехал в Луцк из греко-католических семей Галичины, — заявил отец Терентий. — Мы имеем право на существование здесь, потому что служим людям на этой территории… Особое задание монахов Ордена святого Василия Великого есть миссионерство: провозглашать Христову науку различным слоям населения; распространять печатное слово; заниматься школьном воспитанием молодежи… На Волыни сталкиваемся с различными трудностями. Во многих городах власти не выделяют земельные участки для строительства наших храмов, монастырей. И другие конфессии вмешивались не в нашу пользу в решении таких вопросов».

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.