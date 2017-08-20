Теракты, совершённые в Барселоне и Камбрильсе 17 августа, унесли жизни 15 человек, около 150 были ранены и 25 находятся в больнице Ла Пау в тяжелом состоянии. Пострадали граждане 34 стран, среди них одна наша соотечественница. Полиция говорит о террористической ячейке в 12 человек, из которых убиты семеро, а один находится в больнице после взрыва в Альканаре. Четверо в розыске, включая сбежавшего с места преступления на Рамбле «недошахида».

Это сухой остаток от терактов в цифрах. Однако они не могут объяснить логику боевиков, которой, на первый взгляд, вообще нет. Принимая на себя ответственность через агентство Amaq за совершенное преступление, «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) говорило об убитых «крестоносцах и евреях». Неужели целью были именно люди? Ведь их смерть никак не приблизила наступление «мирового халифата», ради которого становятся шахидами все больше несчастных малообразованных и очень бедных людей, часто не знающих, на что указывает кибла. Смысла давить на Испанию для прекращения сирийской операции международной коалиции у ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вообще нет — эта страна просто в нее не входит.

Хотя логика должна быть обязательно. Преступление совершает тот, кому оно выгодно. В данном случае, в отличие от последних инициативных «автомобильных» и «ножевых» терактов, видны действия на «профессиональном» уровне. Теракты были совершены группой лиц по предварительному сговору. Они, по заверению испанской полиции, имели базу под Таррагоной в Альканаре. Утверждается, что там, кроме наркотиков, производилась взрывчатка с говорящим названием «мать Сатаны», она же — трипероксид ацетона. С большой долей вероятности можно предположить, что химикаты для его производства не покупались в магазине — в Испании отлично поставлена фискальная система по учету закупок компонентов для производства начинки ВУ — а были, скорее всего, взяты со складов таррагонских химических производств, самых крупных в Испании. Кстати, это подразумевает наличие агентуры ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) непосредственно на потенциально опасных объектах. В известной прокатной фирме были арендованы как минимум два минивена, каждый мог перевозить 12 м3 различных грузов. Вполне вероятно, что этим грузом должны были стать ВУ из «матери Сатаны», и только случайный взрыв лаборатории предотвратил такое развитие событий. Второй взрыв, уже после событий в Барселоне и Камбрильсе, выглядел как «зачистка» — ликвидировались улики. Даже эти немногочисленные факты говорят о серьезной подготовке террористов. Это значит, что они действовали по прямому указанию руководства ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое придавало этой акции особый и, возможно, даже сакральный смысл. Ведь на том месте на Рамбле, где закончил свой смертельный путь минивен террориста Муссы Укабира, в средние века по решению святой инквизиции проходили регулярные аутодафе. Сжигали заживо ведьм и еретиков, и, кстати, гомосексуалистов. В те нетолерантные столетия в Испании было «очищено в пламени» более 31 000 человек.

Налицо: не воюющая с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Испания, группа подготовленных террористов, база под Таррагоной, производство нестабильной взрывчатки и символизм, недоступный простым джихадистам. Странный набор, но о нём — ниже.

Стоит вспомнить испанские традиции по борьбе с терроризмом. Как известно, основным противником испанских властей была организация баскских сепаратистов ЭТА, Euskadi Ta Askatasuna — «Страна басков и свобода». Пик ее террористической активности пришелся на 80-е — 90-е годы прошлого века. Остановить террористическую активность сепаратистов законными методами тогда не представлялось возможным. В 1983 году в Испании появилась GAL, Grupo Antiterrorista de Liberacion, эскадроны смерти, состоящие из действующих офицеров полиции. GAL курировал лично министр внутренних дел, а финансирование осуществлялось из так называемых «скрытых» фондов. Только за пять последующих лет было уничтожено 27 главарей ЭТА. Северная часть Каталонии была зачищена, баскский терроризм пошел на убыль.

Но расслабиться испанским спецслужбам не удалось. Теория хаоса в применении к Африканскому континенту создала «западный средиземноморский маршрут» беженцев на Иберийский полуостров. Алжир и Марокко выступали на нем своеобразными концентраторами. С 1999 года Испания, а, точнее, Каталония и ее провинция Жирона. в частности, стали новой европейской базой Аль-Каиды (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По данным Национального разведывательного центра, Centro Nacional de Inteligencia (CNI), именно в Испании велась подготовка к терактам 9/11 в США, которые организовывал временно пребыва̀вший в стране Мохаммед Атта. По тем же данным, на этой базе Аль-Каиды (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «работали» над терактами в Касабланке (Марокко), Йербе (Тунис), против посольств США в Кении и Танзании, а также, возможно, в Стамбуле и на острове Бали в Индонезии. Отрезвление пришло 11 марта 2004 года, когда боевиками Аль-Каиды (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был подорван скоростной поезд на мадридском вокзале. Погибло 191, было ранено более полутора тысяч человек. «База» потребовала от испанского правительства прекратить действия в Ираке, и это требование было выполнено. С этого момента работа CNI была сосредоточена на мусульманских анклавах и джихадистской угрозе. В мае 2004 года испанское правительство утвердило положение о создании Национального центра координации борьбы против терроризма, Centro Nacional de Coordinacion Antiterrorista (CNCA) со штатом в две тысячи человек. CNCA координирует работу правоохранителей: полиции, национальной гвардии, CNI и испанского спецназа — Grupo Especiale para los Operaciones (GEO). Именно Национальному центру принадлежит инициатива, по которой все речи имамов, произносимые в испанских мечетях, должны регистрироваться и храниться. По двум линиям — полиции и контрразведки была усилена агентурная работа в испанских уммах, в том числе в Жироне. Стало известно, что на настоящий момент в Испании проживает более 500 установленных джихадистов, которые участвовали в боевых действиях в Ираке, Ливии и Сирии. Даже по названиям этих стран видно, что среда боевиков неоднородна. С одной стороны, это «традиционная» для Испании Аль-Каида (организация, деятельность которой запрещена в РФ), с другой — «новодел» «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Теракты в Барселоне и Камбрильсе нарушили паритет, который соблюдался с 2004 года. Сейчас вся накопленная CNCA информация начнет реализовываться. От этого выиграет только ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая не имеет в Испании такой четкой оргструктуры, как детище ЦРУ и Бен Ладена. Именно Аль-Каида (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ее главари «попадут под раздачу». Как говаривал глава ордена иезуитов Игнатий Лойола, «свято место пусто не бывает». В руководство испанских умм придут люди из ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и она получит уже готовую базу. После утраты «сирийского плацдарма» это весьма актуально.

Однако существует еще несколько уровней смыслов. Один из них связан с марокканским происхождением «бармалеев». Как говорят, Рабату не дает покоя успех Турции в объегоривании ЕС. Эрдоган действительно держит Европу за причинное место, и за €6 потенциальных миллиардов и €677 реальных миллионов даже почти выполнил 72 требования Евросоюза. Кстати, это число подозрительно напоминает число гурий, которые, согласно хадисам, ждут праведника в мусульманском раю. В Марокко завидуют. По-черному, в хорошем смысле этого слова. Там хотят изменений в сфере миграционной политики и отношений с ЕС. Требуются и преференции в области торгово-экономических отношений, финансовой помощи и введения «безвиза». За это Марокко готово «сортировать» беженцев на своей территории, не допуская в Испанию нелегалов, которые как раз и «работали» по Барселоне.

Еще один уровень понимания связан с предстоящим в Каталонии референдумом о независимости 1 октября. После терактов стали появляться сведения о предупреждении про атаку на Рамбле со стороны ЦРУ. Якобы эта история была проигнорирована. Это не так. Испанская CNCA — лучшая из контртеррористических служб в Европе, не считая нашего АТЦ. Просто история будет раскручиваться в направлении «Мадрид не смог защитить каталонцев», но это только пиар, а не конкретные действия.

В Барселонском теракте есть два факта, вызывающие серьезные вопросы. Первый из них был уже указан выше — минивен террориста остановился на сакральном для католицизма месте. Второй — «шахид» Мусса Укабир не принял шахаду, а позорно бежал с места преступления. Есть мнение, что эти моменты указывают на еще одного куратора теракта, кроме руководства ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которому действительно надо было решить конкретный вопрос передела зон влияния с Аль-Каидой (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Главарям ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) наплевать на священную инквизицию. Символы имеют значение только для западной ментальности. Этой ментальности также присуща забота о собственной драгоценной жизни, которая недопустима для настоящего шахида: убил неверных — и к тем самым семидесяти двум гуриям, которые ждут.

Зная на примере GAL, как строго испанцы относятся к терроризму, можно прогнозировать, что «западный средиземноморский маршрут» для беженцев через Каталонию в ближайшее время будет вообще прикрыт. То же самое происходит с «центральным» маршрутом через Ливию и Италию. А вот Турция готова выйти из договоренностей из-за их невыполнения со стороны ЕС. В этом случае при небольших усилиях Европы откроется новый, «восточно-европейский» трафик. Его основой станет украинский «безвиз» — арабам и африканцам по даровым смартфонам будет объяснено, что они смогут войти в Европу с черного хода. Маршрут пройдет по направлению Турция — Сербия — Румыния (не дай Бог — Молдавия) — Одесская область, с последующим размещением мигрантов в лагерях под Мариуполем и в Херсонской области, которые, кстати, уже готовы. Дальнейшее направление тоже понятно: Drang nach Osten, в Донбасс при координации со стороны ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Qui prodest? Вроде всё ясно.