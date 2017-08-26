ИА REGNUM начинает еженедельный мониторинг наличия товаров первой необходимости, изменения цен и тарифов в торговой и коммунальной сетях Донецкой Народной Республики.

Полиционер Герб ДНР

Как в условиях войны живут мирные жители? Все ли можно, что необходимо среднестатистической семье, купить в ДНР? Знакомо ли сегодня ее жителю такое понятие, как дефицит или нехватка товаров? Стоит ли к осени ждать жителям повышения тарифов на коммунальные услуги? Какова ситуация с горючим, ведь еще пару лет назад здесь наблюдался бензиновый беспредел?

Цены в магазине на уровне российских. Были бы деньги

На сегодняшний день продукты можно купить в супермаркетах, так называемых магазинах у дома и на рынках. Разумеется, цены в них разнятся. Пальму первенства по доступным ценам держит Первый республиканский супермаркет, хотя продукты питания в нем иногда могут уступать по качеству тем, которые продаются в других торговых точках.

Выбор хлебных изделий в республиканском супермаркете разнообразен — от буханок до батонов, лавашей, булочек и плетенок. Цена от 12 до 17 рублей. За 12 рублей можно купить вполне приемлемый городской батон. Ржаной хлеб бывает с наполнителями и без. Как правило, это изюм или чернослив. Полукилограммовый ржаной кирпичик стоит 12−14 рублей. До сих пор в республике выпекают социальный хлеб. Одна буханка стоит 10 рублей. Последнее время спрос на него несколько упал, тогда как в начале войны его буквально разметали. Хлеб вкусный и, как уверяют потребители, не сохнет три дня, оставаясь свежим.

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Пользуются популярностью также батоны с кунжутом и карельские. Цена 16—17 рублей. Для людей с небольшими доходами есть разнообразная выпечка с фруктами и повидлом по цене 9—11 рублей.

Молоко, кефир, сметана и другие молочные продукты есть в достатке. Самые дешевые (33 рубля за литр молока) — это произведенные в ДНР. Они раскупаются в первую очередь и являются самыми натуральными. Правда, хранятся недолго. Но здесь же можно встретить продукцию из Белоруссии, Краснодарского края, Подмосковья. Большой популярностью пользуется белорусское масло по цене 350—400 рублей за килограмм. В целом импортная продукция рублей на 5−10 дороже местной.

Уже третий год на прилавках ДНР присутствует местное подсолнечное нерафинированное душистое масло «Успенское», в этом году — по цене 53 рубля за литр. Оно изготавливается из местного подсолнечника, выращенного в Амвросиевском районе. В целом цена на постное масло около 70 рублей за литр и выше.

Цены на крупы за последний год в ДНР упали. Так, развесная хорошего качества гречка идет в республиканском сегодня по 42 рубля за килограмм, рис — от 39 до 48 рублей за килограмм. Ячневая крупа — 11 рублей, развесной сахар за последнюю неделю подешевел на 2 рубля и стоит 37 рублей за килограмм. В упаковке дороже — 46—47 рублей. Аналитики это связывают с тем, что сезон заготовки варенья подошел к концу. Манка — 11 рублей за килограмм. Макароны местного производства — 26 рублей за килограмм. Но есть известная марка «Макфа». Ее цена выше в 4 раза.

Из мясных продуктов преобладают куры. Утятина, свинина, говядина в республиканском супермаркете бывают реже и в небольшом количестве. Объясняется это низкой покупательской способностью. Куры, в зависимости от производителя, идут по 105—110 рублей за килограмм веса. Суповые наборы по 39 рублей за килограмм разбираются в считанные часы. Также уходят и шейки по 56 рублей за килограмм. Самое дорогое куриное филе — 182 рубля.

Это сладкое слово «сезон»

Сезонная продукция дешевеет с каждым днем. Картофель, в зависимости от размеров, идет по 16—22 рубля за килограмм, помидоры средние — 22 рубля, перец сладкий — 25 рублей, огурцы — 48 рублей, капуста — 11 рублей. Арбузы — по 10 рублей за килограмм. Кабачки и баклажаны на момент мониторинга в торговой сети отсутствовали.

Mcxdnr.ru На продовольственной ярмарке в Донецке

В этом году к середине лета заметно подешевели яйца. Цена — от 330 рублей за десяток. В основном они производятся на местных птицефабриках, или завозятся из ближайшего к Донбассу Таганрога, тогда как в начале войны яйца везли даже из Урала. Сегодня из Урала везут соль. Ее можно купить здесь по 10 рублей за килограмм. Украинская соль, которая добывается под Артемовском (теперь Бахмут) на территории бывшей Донецкой области, в ДНР не заводится из-за блокады.

Чай и кофе на любой вкус и кошелек. Чай идет от 31 рубля за 50-граммовую упаковку до 50 рублей. Самый ходовой растворимый кофе — «Жокей» и «Черная карта» чуть более 100 рублей за 75-граммовую упаковку. «Якобс» и другие элитные марки процентов на 70 дороже.

Что касается конфет, то они как нельзя лучше отражают материальное благосостояние дончан. Дорогих шоколадных конфет почти нет. Халва, карамели, недорогие вафельные конфеты с шоколадной глазурью. Тем не менее местная кондитерская фабрика «Лаконд» (бывший ОАО «АВК») возобновила выпуск знаменитых при СССР конфет «Курочка Ряба». Пищевая промышленность республики сегодня настроена на то, чтобы вернуть все лучшее из того, что было загублено в годы пресловутой независимости. Стандартная коробочка конфет «Курочки» стоит 275 рублей. Ее покупают в особых случаях.

Витрина минеральной воды и сладких газированных напитков также широко представлена. Популярностью пользуются напитки из ЛНР. Они недорогие и хорошего качества. От 16 рублей за полуторалитровую бутылку. Минеральная вода «Ессентуки» в полуторалитровых бутылках — 27 рублей. Ее активно разбирают, а до войны эта вода в Донецке была дефицитом.

Наконец-то появилось знаменитое донецкое пиво. Наряду с традиционным «Светлым» и «Жигулевским» на донецком пивзаводе теперь выпускают пиво «Медведь», в том числе и суперкрепкое по цене 57 рублей за литр. Обычное идет по 55 рублей. Привозное несколько дороже, но выбор очень большой. Дончане предпочитают покупать пиво как донецкое, так российское и белорусское.

К этому следует добавить, что торговые сети, в основном, ориентированы на товары местного производства. Это и майонез торговой марки «Славолия» (от 12 до 19 рублей за 200-граммовый тюбик в зависимости от жирности), полуфабрикаты, копченая и соленая рыба, которую готовят на местном малом предприятии, и многое другое.

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Вареную колбасу можно купить по цене от 285 рублей, копченую — от 300 рублей и выше. Она выпускается в Горловке, Макеевке и Донецке. Вывод один — дефицита не наблюдается ни в чем. Но и ажиотажа тоже. У людей на руках немного денег, поэтому покупается, в первую очередь, самое дешевое.

Где-то дешевле, где-то дороже

Если сравнить цены и товары, представленные в республиканских супермаркетах, с теми, что есть на рынках, можно сделать вывод, что они немного разнятся. Что касается рынков в ДНР, то они отличаются самой мягкой ценовой политикой. Здесь большой разброс цен, начиная от самых низких и заканчивая самыми высокими. Что бросается в глаза — мясо на рынке чуть дороже, чем в супермаркетах, а рыба дешевле.

На центральном рынке та же рыба путассу уже продается по цене 70 рублей за килограмм, минтай — 120 рублей. На рынке можно найти картошку по 10 рублей и помидоры по 15. Но это исключение. Есть и супердорогие продукты.

Особо следует сказать о фирменных магазинах. Так, в торговых точках, например, Шахтерской птицефабрики (торговля ведется без посредников), куры несколько дешевле. Свежую куриную голень можно купить по цене 90 рублей за килограмм, цыплята табака — по 96 рублей, куриные лапы — по 15 рублей.

Свинину и говядину продают в ДНР, в основном, в специализированных магазинах. По сравнению с весной, цена немного упала. Так, свиная лопатка сегодня стоит 229 рублей за килограмм, ребро — 235 рублей, вырезка — 299 рублей. Говядина (мякоть) — 335 рублей.

В целом спрос на мясо сейчас упал. Летом люди стараются больше потреблять овощей, цены на них гораздо ниже.

Тарифы на коммунальные услуги в ДНР не менялись с 2013 года. Цены на бензин стабилизировались

Если сравнивать цены на продукты в ДНР с теми, что в России и на Украине, то можно сказать, что они сопоставимы с российскими. Выживать людям при низких зарплатах и мизерных пенсиях позволяет тот факт, что тарифы на коммунальные услуги не менялись с 2013 года, и сейчас они в несколько раз ниже, чем на Украине. Сегодня в республике цены можно назвать социальными или благотворительными. Руководство республики обещает до конца года тарифы не поднимать.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Приведем несколько примеров стоимости коммунальных услуг.

Квартплата: цена обслуживания одного квадратного метра жилой площади в благоустроенных домах — 3 рубля 84 копейки.

Газ: 1000 кубических метров — 2364—2598 рублей.

Холодная вода: 6 рублей 74 копейки за кубический метр или 104,33 рубля с человека по тарифу, если нет счетчиков.

Вывоз мусора: 97 рублей за один куб.

Электроэнергия: 62 копейки при расходе до 150 киловатт в месяц, выше — 84 копейки.

Отопление: 7 рублей за квадратный метр или 531 рубль за Гкал по счетчику.

Горячая вода: 29,16 рубля за кубический метр или 108 рублей с человека по тарифу.

Однако по статистике каждая пятая семья в ДНР не платит за коммунальные услуги. Это относится и к тем, кто не может платить, и к тем, кто уехал на время войны за пределы ДНР.

И, наконец, транспорт

Стоимость литра бензина, дизтоплива и газа не менялись с начала года. С одной стороны, это стабильность, с другой, — водители жалуются на дороговизну и высказывают пожелания, чтобы расценки снизились. Сегодня они выше, чем в РФ.

Так, литр самого ходового бензина А-92 составляет 42 рубля. Бензин марки А-95 — 44 рубля. Цена на газ (а многие автомобили в республике работают именно на газу) — от 19 до 21 рубля. Еще год назад эти цены были выше. Тот же А-92 стоил 48 рублей, а газ 29 рублей. В 2015 году и вовсе был дефицит горючего, а цена бензина на черном рынке доходила до 85 рублей.

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В ДНР сегодня невысокая цена за проезд в общественном транспорте. В муниципальном — 3 рубля, в маршрутках — 8—9 рублей. Для пенсионеров проезд в муниципальном транспорте бесплатный.

В конце обзора — наглядный список цен на продовольствие (за килограмм):

Хлеб — 12—17 рублей,

Курица — 105—116 рублей,

Куриные суповые наборы — от 39 рублей,

Гречка — 42—55 рублей и выше,

Рис — 39—48 рублей и выше,

Манка — 11 рублей,

Сахар — 37—47 рублей,

Пшено — 18 рублей,

Горох — 26 рублей и выше,

Перловка — 16 рублей,

Макароны — от 26 рублей,

Соль — 10—15 рублей,

Арбузы — 10—15 рублей,

Капуста — 11 рублей,

Картофель — 16—30 рублей,

Свинина — 229—299 рублей,

Говядина (мякоть) — 335 рублей.