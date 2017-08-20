



Карта-флаг Турции

Председатель Организации офицеров запаса Турции генерал-лейтенант в отставке Эрдоган Каракуш заявил, что «независимость Курдистана невыгодна Армении». По его словам, «Армения никогда не расставалась с мечтой о создании мифической «Великой Армении». Как утверждает Каракуш, «если по итогам референдума Курдистан станет независимым государством — это создаст неудобства для Армении», ведь «появление Курдистана на карте может расстроить чаяния армян создать «Великую Армению», потому что как курды, так и армяне претендуют на восток Турции».

Сделаем важные уточнения. Руководство Курдского автономного района Ирака, несмотря на противодействие центрального правительства в Багдаде, «мягкие» возражения со стороны США и некоторых их западных союзников, открытые протесты со стороны Турции и Ирана идет на проведение 25 сентября референдума о независимости. Пока что речь идет о создании не «Большого Курдистана», а лишь о независимом курдском государстве на севере Ирака. И этот проект как никогда близок к практической реализации, что, безусловно, стимулирует курдское движение в масштабах всего Ближнего Востока.

По оценке специалистов исследовательского центра Central Asia Monitor, кроме Ирака до начала «арабской весны» и сирийского кризиса «условия для политической и другой борьбы курдов созревали только в Турции». Поэтому официальная Анкара на первых порах пыталась заигрывать со «своими» курдами, но запоздала с проведением на юго-востоке страны важных экономических, политических и административно-территориальных преобразований. А когда президент Сирии Башар Асад в начале кризиса в стране предоставил сирийским курдам широкие права, это зажало Анкару в «курдские клещи» между Ираком и Сирией. В итоге приграничные и дружественные друг другу курдские силы начали процесс слияния, который приобретает угрожающие для турецкой государственности масштабы.

Kurdishstruggle Боец курдского вооружённого формирования

Парадоксально, но появление в регионе ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) еще более актуализировало курдскую проблему. В этой связи многие турецкие эксперты, представители военных кругов стали открыто высказывать опасения относительно перспектив существования Турции в ее нынешних государственных границах, указывая на две серьезные внешнеполитические ошибки правящей Партии справедливости и развития, возглавляемой президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Первая: в ходе иракской войны 2003 года Турция впервые после подписания Лозаннского договора 24 июля 1923 года приняла диспозицию США, согласно которой курдское движение стало выступать в роли самостоятельного политического и геополитического актора на Ближнем Востоке.

Вторая: Анкара приняла активное участие в так называемых «арабских революциях», руководствуясь предложенными Западом целями. Расчет Эрдогана на то, что ему одному удастся в курдской геополитической проблематике добиться ослабления курдского единства как в Турции, так и за ее пределами, не оправдывает себя. Потенциальное оформление — вслед за Иракским Курдистаном — пусть даже автономии курдов в Сирии (а в перспективе — объединение с иракским Курдистаном в независимое государство) может стать серьезным шагом к пересмотру границ, очерченных Лозаннским миром.

Теперь в турецких СМИ обсуждается уже вопрос об отсутствии фиксированных границ «Большого и малого Курдистана» и единой курдской этнической идентичности. На этом фоне председатель Организации офицеров запаса Турции генерал-лейтенант в отставке Каракуш и решил вспомнить о проекте «Великая Армения», уверяя в том, что появление независимого Иракского Курдистана создаст не только «неудобства для Армении», но и приведет к армяно-курдским проблемам на востоке Турции, которую Армения «считает своей территорией». Главное тут в том, что Анкара стала задумываться над возможностью разыгрывания армянской «карты» как «меньшего зла», нежели возможность образования курдской государственности в самой Турции.

Kurdishstruggle Бойцы курдского спецназа

В прикладном значении предполагаемый ход событий может означать, во-первых, нормализацию турецко-армянских отношений, во-вторых, готовность признать утратившими силу Московский и Карский договоры с Ататюрком, определивших границы трех стран Закавказья с Турцией. После этого проблема границ предполагаемого независимого «Большого Курдистана» и Турции с закавказскими странами может решаться на турецко-курдском-закавказском уровне. Наконец, в-третьих, нельзя исключать и того, что Запад развернет информационную кампанию «об истинных друзьях армянского народа» для разрушения армяно-российских связей, чтобы оставить Ереван без помощи Москвы.

Практически Турцию могут постепенно трансформировать в новую Югославию. Как пишет турецкая газета Yeni Çağ, «турок вынуждают привыкать к тому, что для них Ближний Восток может заканчиваться в Газиантепе (город на юге Турции — С.Т.)». Пока же Турция, растеряв всех союзников, оказывается вынужденной идти на альянс с Россией и Ираном на сирийском направлении, не желая пока полностью порывать с США. Но процесс создания «независимого Курдистана» уже запущен, вопрос в том — как, с кем и под каким флагом он пойдет дальше.