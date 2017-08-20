В китайских СМИ были опубликованы спутниковые фотографии ранее неизвестного стратегического бомбардировщика. Самолёт сделан по схеме «летающее крыло» и, вероятнее всего, является прототипом перспективного китайского бомбардировщика H-20. Впервые о разработке этой машины было официально заявлено в 2016 году, однако никаких иных деталей обнародовано не было. Имеющаяся фотография позволяет сделать некоторые предположения об очередной китайской военной новинке.

Mil.news.sina.com.cn Спутниковый снимок бомбардировщика H-20

Китай станет второй страной, обладающей малозаметным стратегическим бомбардировщиком

Исходя из фотографии (схема «летающее крыло») и некоторых заявлений китайских военных и экспертов, можно сделать однозначный вывод, что машина создаётся в рамках технологии радиолокационной малозаметности Stealth. Очертания самолёта наиболее похожи на американский малозаметный бомбардировщик B-2 Spirit, а также на перспективный B-21 и на ударный беспилотник X-47B. Такая компоновка даёт возможность максимально снизить эффективную площадь рассеяния (ЭПР) самолёта, усложняя его обнаружение с помощью радиолокационных станций противника. Согласно имеющимся оценкам, принятие H-20 на вооружение планируется в 2025 году. Если эта информация верна, то уже совсем скоро должны начаться лётные испытания первых прототипов (если ещё не начались).

Mil.news.sina.com.cn Схема бомбардировщика H-20

На сегодняшний день наиболее современными дальними бомбардировщиками на вооружении КНР являются Xian H-6K, являющиеся глубокой модернизацией советских Ту-16, лицензионное производство которых было развёрнуто в Китае ещё в конце 1950-х годов. В обновлённой версии самолёта установлена современная электроника и российские двигатели Д-30КП-2, а также использованы композитные материалы, вследствие чего боевой радиус машины вырос вдвое — с 1800 км до 3000−3500 км. H-6K может нести до 6 стратегических крылатых ракет CJ-10A, являющихся копией российских Х-55 (в 2001 году Украина скандально продала Китаю 6 крылатых ракет и техническую документацию по ним). Назвать самолёт полноценным стратегическим бомбардировщиком мешает лишь отсутствие системы дозаправки в воздухе, вследствие чего самолёт не имеет межконтинентальной дальности полёта. Этот недостаток, возможно, будет исправлен в будущем. К сегодняшнему дню авиапарк H-6K оценивается в 50−60 единиц.

kevinmcgil Бомбардировщик Xian H-6

На имеющемся фоне создание Китаем полноценного стратегического бомбардировщика, выполненного по технологии Stealth и способного нести стратегические крылатые ракеты (в отличие от американского B-2 Spirit) — это огромный технологический скачок, который в будущем позволит КНР сравняться по возможностям с Россией и США в данной области. На фоне развития и остальных компонентов ядерной триады Китая (подводный флот и межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования), к концу 2020-х годов Пекин сможет встать на один уровень с Москвой и Вашингтоном по возможностям своих стратегических ядерных сил. С учётом мощной и растущей экономики, создания инфраструктурных проектов и торговых путей по всему миру, наличие таких военных возможностей может сделать Поднебесную лидером мира.

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Надо сказать, что в России аналогичный проект по разработке малозаметного дозвукового бомбардировщика, выполненного по схеме «летающее крыло», де-факто отложен на неизвестные сроки. Вместо разработки ПАК ДА (Перспективный авиационный комплекс дальней авиации) приоритет был дан возобновлению производства сверхзвукового Т-160М2. Обновлённый «Белый лебедь» с современной электроникой будет стоить заметно дешевле, а за счёт наличия новых крылатых ракет Х-101/102 с максимальной дальностью пуска, оцениваемой в 4500—5500 км, входить в воздушное пространство противника необходимости нет (а значит, малозаметность не так важна). С другой стороны, в локальных конфликтах неплохо иметь малозаметный бомбардировщик, который может без риска для себя применять управляемые бомбы и ракеты «воздух-поверхность» небольшой дальности (крылатые ракеты большой дальности слишком дороги, и применять их можно только по статичным целям). В любом случае, создание нового «стратега» H-20 для Китая более актуальная задача, так как самолётов этого класса у страны пока нет.