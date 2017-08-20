Китай создаёт стратегический бомбардировщик — «невидимку»
В китайских СМИ были опубликованы спутниковые фотографии ранее неизвестного стратегического бомбардировщика. Самолёт сделан по схеме «летающее крыло» и, вероятнее всего, является прототипом перспективного китайского бомбардировщика H-20. Впервые о разработке этой машины было официально заявлено в 2016 году, однако никаких иных деталей обнародовано не было. Имеющаяся фотография позволяет сделать некоторые предположения об очередной китайской военной новинке.
Китай станет второй страной, обладающей малозаметным стратегическим бомбардировщиком
Исходя из фотографии (схема «летающее крыло») и некоторых заявлений китайских военных и экспертов, можно сделать однозначный вывод, что машина создаётся в рамках технологии радиолокационной малозаметности Stealth. Очертания самолёта наиболее похожи на американский малозаметный бомбардировщик B-2 Spirit, а также на перспективный B-21 и на ударный беспилотник X-47B. Такая компоновка даёт возможность максимально снизить эффективную площадь рассеяния (ЭПР) самолёта, усложняя его обнаружение с помощью радиолокационных станций противника. Согласно имеющимся оценкам, принятие H-20 на вооружение планируется в 2025 году. Если эта информация верна, то уже совсем скоро должны начаться лётные испытания первых прототипов (если ещё не начались).
На сегодняшний день наиболее современными дальними бомбардировщиками на вооружении КНР являются Xian H-6K, являющиеся глубокой модернизацией советских Ту-16, лицензионное производство которых было развёрнуто в Китае ещё в конце 1950-х годов. В обновлённой версии самолёта установлена современная электроника и российские двигатели Д-30КП-2, а также использованы композитные материалы, вследствие чего боевой радиус машины вырос вдвое — с 1800 км до 3000−3500 км. H-6K может нести до 6 стратегических крылатых ракет CJ-10A, являющихся копией российских Х-55 (в 2001 году Украина скандально продала Китаю 6 крылатых ракет и техническую документацию по ним). Назвать самолёт полноценным стратегическим бомбардировщиком мешает лишь отсутствие системы дозаправки в воздухе, вследствие чего самолёт не имеет межконтинентальной дальности полёта. Этот недостаток, возможно, будет исправлен в будущем. К сегодняшнему дню авиапарк H-6K оценивается в 50−60 единиц.
На имеющемся фоне создание Китаем полноценного стратегического бомбардировщика, выполненного по технологии Stealth и способного нести стратегические крылатые ракеты (в отличие от американского B-2 Spirit) — это огромный технологический скачок, который в будущем позволит КНР сравняться по возможностям с Россией и США в данной области. На фоне развития и остальных компонентов ядерной триады Китая (подводный флот и межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования), к концу 2020-х годов Пекин сможет встать на один уровень с Москвой и Вашингтоном по возможностям своих стратегических ядерных сил. С учётом мощной и растущей экономики, создания инфраструктурных проектов и торговых путей по всему миру, наличие таких военных возможностей может сделать Поднебесную лидером мира.
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Надо сказать, что в России аналогичный проект по разработке малозаметного дозвукового бомбардировщика, выполненного по схеме «летающее крыло», де-факто отложен на неизвестные сроки. Вместо разработки ПАК ДА (Перспективный авиационный комплекс дальней авиации) приоритет был дан возобновлению производства сверхзвукового Т-160М2. Обновлённый «Белый лебедь» с современной электроникой будет стоить заметно дешевле, а за счёт наличия новых крылатых ракет Х-101/102 с максимальной дальностью пуска, оцениваемой в 4500—5500 км, входить в воздушное пространство противника необходимости нет (а значит, малозаметность не так важна). С другой стороны, в локальных конфликтах неплохо иметь малозаметный бомбардировщик, который может без риска для себя применять управляемые бомбы и ракеты «воздух-поверхность» небольшой дальности (крылатые ракеты большой дальности слишком дороги, и применять их можно только по статичным целям). В любом случае, создание нового «стратега» H-20 для Китая более актуальная задача, так как самолётов этого класса у страны пока нет.