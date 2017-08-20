



Иван Шилов ИА REGNUM

Германия выступает против Анкары

В соответствии с информацией, полученной DW Türkçe из дипломатических источников, немецкое правительство в сотрудничестве с Брюсселем и столицами Европейского союза выступило против Анкары. Берлин отмечает, что это не политические изменения в отношении Турции, а государственная политика. Не получив положительного ответа на запрос об освобождении арестованных в Турции немецких граждан, Германия, Эстония и другие страны Евросоюза ужесточили свою политику в отношении Анкары. Надежды Турции на Таможенный союз, судя по всему, не оправдываются. Берлин заявил, что в связи с серьезными нарушениями в вопросах демократии и прав человека в Турции ЕС следует предпринять серьезные шаги в отношении Анкары, а переговоры по поводу Таможенного союза в нынешних условиях сейчас невозможны даже на предварительном этапе.

Немецкие инвесторы предупредили Турцию о своей позиции

Экономические меры Германии в отношении Турции полностью поддерживают и немецкие бизнесмены. Стало известно, что одобряющие модернизацию Таможенного союза и в последние годы участвующие в переговорах с правительством Германии и ЕС по этому вопросу немецкие инвесторы не так давно заявили турецкой стороне о своей оценке сложившегося положения и ожиданиях по этому вопросу. На встрече премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма с немецкими инвесторами две недели назад представители немецкого бизнеса отметили, что для нормализации отношений между странами необходимо освободить задержанных граждан Германии. Инвесторы также четко обозначили, что они полностью поддерживают немецкое правительство.

Отставки в ПСР одна за другой

Некоторое время за кулисами Анкары обсуждались перемены в составе правящей Партии справедливости и развития. Первая отставка состоялась в городе Агра. Следующая — из города Муш. После ухода руководителей Хаккари и Ширнака число уволившихся руководителей ПСР достигло четырех. Первоначально сообщалось, что будут изменения на 5 позициях. Теперь все с нетерпением ждут, откуда еще появятся новости об уходе из ПСР. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава партии сделал заявление по этому поводу: «Мы должны очень внимательно отнестись к этому периоду. Я потребовал от всех министров программу действий на срок до 180 дней. До конца этого года мы обновим составы всех провинций, городов и администраций. Мы пересмотрим все заново; потому, что присутствует некоторая усталость. Мы должны преодолеть это. Для этого нам нужно подготовиться к 2019 году с новой динамичной командой, даст Бог».

Отчет по «охоте на ведьм» за неделю

«Охота на ведьм» в виде незаконных операций во время режима чрезвычайного положения продолжается с прежней скоростью. В Анкаре и Конье во время двух операций было задержано 108 человек, в Анталии — 7 человек. Прокуратура Анкары объявила решение об аресте 70 работников министерства финансов, обвиняемых в использовании программы ByLock. В 7 городах провинции Конья было задержано 38 человек, 20 человек взято под стражу. За развернутый баннер на футбольном матче Бешикташ — Коньяспор были задержаны 27 человек. Как сообщает Habertürk, директор новостного отдела Fenerbahçe Tv Haber Ясир Кая, редактор газеты Birgün и еще 9 журналистов были задержаны в связи с использованием программы ByLock и обвинены в поддержке терроризма.

Тревожные звоночки в РНП

Заявление Эрдогана по поводу дела о фурах Национальной разведывательной организации (MİT), направленные главе Республиканской народной партии Кемалю Кылычдароглу («он знает, куда это все приведет»), обсуждаются в кругах РНП. Согласно сообщению газеты Sözcü, в партии ответили на обвинения: «Мы стоим лицом к лицу с операцией Дворца. Они могут сделать все, чтобы стереть доверие, заработанное во время Марша Справедливости». Пресс-секретарь Демократической партии народов Осман Байдемир прокомментировал ситуацию следующим образом: «Я не удивлюсь, если Кылычдароглу арестуют, совсем не удивлюсь».

Проблемы с безопасностью в Турции

В результате увольнения сотен полицейских, судей и прокуроров после попытки государственного переворота 15 июня 2016 года вопрос безопасности возник на повестке дня. Журналист газеты Hürriyet Мехмет Йылмаз отметил, что в создавшейся ситуации мафия, которую на первых порах поборола ПСР, может появиться снова. Йылмаз отметил, что «Новая Турция» уже стала страной, где мафиози могут спокойно разворачивать свою деятельность, а чтобы присоединиться к ним нужно лишь два критерия: быть местным и националистом». «Эта ситуация не касается ни одного полицейского, губернатора или министра иностранных дел! Это значит, что не осталось полицейских, которые могут говорить на языке, понятном этим людям, и не осталось прокуроров, которые могли бы направить этих полицейских», — добавил журналист.

Покушения на высшем уровне

На прошедшей неделе новостные порталы 30ARTI, TR724 и SHABER3 опубликовали данные о том, что в Турции планируются покушения на высшем уровне, в которых задействовано в том числе движение Хизмет. В городе Балыкесир была задержана группа во время подготовки к операции. Как сообщает агентство İhlas Haber Ajansı, это была группа, готовящая убийство. За неделю до публикации этой новости Фетхуллах Гюлен, чьи идеи вдохновляют Хизмет, заявил о том, что готовится новый заговор для того, чтобы поставить движение в трудное положение. Как передает сайт Herkul.org со ссылкой на Гюлена, планируется осуществление попыток покушений с целью последующего обвинения в них движения Хизмет. По словам Гюлена, после того как воровство всплыло наружу, а властям не удалось убедить общество в том, что это был гражданский переворот, был разработан новый план военного переворота, во время которого были убиты люди, но мировая общественность и на этот раз не поверила. Теперь Гюлен говорит о новом «дьявольском» плане. «Что я говорю; я говорю то, о чем теперь, упав на колени, говорят везде, а раньше говорили только за закрытыми дверями», — отмечает Гюлен, указывая на то, что в Турции готовятся убийства некоторых важных лиц для того, чтобы вызвать в стране жуткие беспорядки и заставить поверить зарубежную общественность. Повторяя, что неудачный путч 15 июля был «запланированным сценарием», Гюлен говорит о так называемом третьем дьявольском периоде, во время которого будут происходить более страшные зверства.

Долг увеличился на 11% за год

По данным Центрального банка, краткосрочный внешний долг на конец июня по сравнению с концом 2016 года вырос на 11% и составил 108,8 млрд долларов. За этот период краткосрочный внешний долг банков вырос на 8,4% и составил 62,2 млрд долларов, в то время как краткосрочный внешний долг в других секторах увеличился на 14,6% и составил 46,5 млрд долларов. Краткосрочные займы частного сектора в июне составили 16,3 млрд долларов, а долгосрочные — 210,9 млрд долларов.

Рекорд по количеству тюрем

Как сообщает новостной портал Т24, правительство побило свой рекорд прошлого года по количеству построенных тюрем. Если в прошлом году их число достигало 38, то, по словам министра юстиции Бекира Боздага, до конца 2017 года в Турции планируется построить 175 новых тюрем в соответствии со стандартами Совета Европы и минимальными стандартами ООН. В то время как во время режима чрезвычайного положения число арестованных в Турции растет с каждым днем, 16 университетов и около 2 тысяч школ закрыли свои двери.

Найдена плотина и насыпь двухтысячелетней летней давности

В турецком городе Аладжа провинции Чорум была найдена «Плотина и насыпь Орюкая», предположительно двухтысячелетней давности. Проведенные исследования пойдут во благо туризма. Участок, найденный при раскопках, близок к древнему району Хаттуса. Преподаватель кафедры археологии университета Хитит Эмине Сокмен отметила, что найденные раскопки, скорее всего, относятся к эллинистическому периоду, а их возраст составляет примерно 2200 лет. «Наши находки показывают нам, что это был жилой период. Но мы не установили точный период создания плотины. Возможно, ее возвели в эллинистический период, а, возможно, в римский. Это покажут анализы каменных образцов. Состав камня покажет нам важные данные. Но на первый взгляд, это все же эллинизм», — добавила Сокмен.