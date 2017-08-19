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Президент России Владимир Путин, будучи на Крымском полуострове, еще раз показал, как он умеет выбирать слова, место и время для важнейших заявлений. Вчера, 18 августа, он побывал в Херсонесе, где встретился с представителями общественности, деятелями науки и культуры Севастополя и Республики Крым. «Здесь нужно создавать русскую, российскую Мекку в известном смысле, имея в виду, что здесь после крещения князя Владимира началось укрепление централизованного российского государства», — подчеркнул глава Российского государства.

Высказывается о Херсонесе российский президент регулярно. Напомним, что в 2014 году в послании Федеральному собранию он говорил следующее: «Ведь именно здесь, в Крыму, в древнем Херсонесе, или, как называли его русские летописцы, Корсуни, принял крещение князь Владимир, а затем и крестил всю Русь… Христианство явилось мощной духовной объединяющей силой, которая позволила включить в формирование единой русской нации и образование общей государственности самые разные по крови племена и племенные союзы всего обширного восточнославянского мира. И именно на этой духовной почве наши предки впервые и навсегда осознали себя единым народом… И это дает нам все основания сказать, что для России Крым, древняя Корсунь, Херсонес, Севастополь имеют огромное цивилизационное и сакральное значение. Так же, как Храмовая гора в Иерусалиме для тех, кто исповедует ислам или иудаизм».

В сентябре 2015 года Путин развил свою мысль во время встречи в Херсонесе с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони. «У нас есть идея, я с господином Берлускони говорил, что где-то невдалеке здесь, чтобы не мешать Севастополю, основать историко-культурный центр христианства», — заявил президент, подчеркнув, что он имеет в виду центр «не только православия, но всех направлений христианства». Берлускони поддержал идею: «Президент Путин показывает мне очень интересные места. Например, место, в котором мы сейчас находимся, откуда фактически пошла христианизация всей России. И мне очень нравится идея создания здесь историко-культурного центра. Конечно, я вижу, что здесь предстоит еще много работы. Думаю, если господин Путин сочтет необходимым, я буду готов направить сюда итальянских архитекторов, чтобы они, может быть, помогли или привезли бы сюда итальянские растения, чтобы восстановить понимание важности этого места, которое этого, конечно, заслуживает».

Использование сравнений Херсонеса с Храмовой горой и упоминание Мекки — не случайно и имеет в себе огромный потенциал. В иудаизме Храмовая гора является наиболее священным местом, сюда Бог положил камень основания, краеугольный камень мироздания. Считается, что здесь же Бог указал Аврааму принести в жертву своего сына, Исаака, после чего сказал: «Ты не пожалел единственного сына твоего для Меня, и я благословляю тебя и умножу твое потомство как звезды небесные и как песок на берегу моря». На вершине Храмовой горы во время моровой язвы царь Давид увидел ангела с мечом, простертым на Иерусалим, и здесь же ему было указано соорудить алтарь Господу. Когда жертва была принесена, язва в Израильском царстве прекратилась. Потеря Храмовой горы сопровождалась для еврейского народа большими бедствиями. В этом контексте Херсонес — это точка роста Русского мира, овладение которой должно прекратить различные нестроения как нашей страны, так и нашего рассеянного народа.

В свою очередь, значение Мекки в исламе говорит не только о сакральном смысле этого города, но и его возвышении над разделениями мусульман. Несмотря на то, что Мекка находится в Саудовской Аравии, которая исповедует лишь одно направление в исламе, ваххабизм, сюда устремляются паломники из числа суннитов и шиитов, совершающие хадж. Во время хаджа несколько миллионов человек разных национальностей молятся вместе. Каждый взрослый здоровый мусульманин, имеющий физические и материальные возможности посетить Мекку и обеспечить существование своим близким на время путешествия, должен совершить хадж как минимум один раз в жизни. И даже политические разногласия не дают Эр-Рияду права закрыть Мекку для граждан стран, с которыми он конфликтует. В этом контексте Херсонес — это святое место, где православные из России и Украины могут и должны встречаться друг с другом.

И не только они. Владимир Путин не случайно говорил, что здесь будет центр «не только православия, но всех направлений христианства», а сегодня назвал Херсонес «русской Меккой». Выбор времени высказывания тоже важен. 19 августа 1991 года вступил в завершающую фазу процесс распада Советского Союза. Вне его ориентации — это была все-таки единая страна. С политической точки зрения СССР больше нет. А в церковном измерении? Недавно государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин, который 21 августа прибывает в Москву с визитом, в интервью итальянской газете Corriere della sera отметил:

«Святому престолу, как известно, особенным образом интересна обширная восточная часть Европы, которая, кроме своих богатых культурных и религиозных традиций, играет важную роль в поиске большей стабильности на континенте и более тесного единства, включая отношения между Востоком и Западом. После периода идеологического противостояния, от которого невозможно избавиться в одночасье, и на фоне новых ситуаций, возникших по окончании холодной войны, важно использовать каждую возможность для того, чтобы способствовать атмосфере уважения, диалога и взаимного сотрудничества для построения мира. В этом смысле после визитов, которые я совершил до сих пор в другие страны этой части мира, в первую очередь, сопровождая папу Римского Франциска во время апостольских визитов в Белоруссию, на Кавказ и Прибалтику вплоть до Украины в прошлом году, помогут мне, так сказать, с помощью визита в Россию, составить полную картину».

Ставя завершающую точку в Москве, госсекретарь тем самым обозначает, где Ватикан видит центр региона, охватывающего бывшие советские республики, что ставится во главу угла. И в этом контексте российский Херсонес вполне способен стать местом диалога и культурного взаимообогащения не только православных на постсоветском пространстве, но и католиков с протестантами.