Согласно информации, размещённой на сайте Военно-морского института США, близок к подписанию контракт на разработку противокорабельной версии крылатой ракеты Tomahawk. Созданием нового оружия займётся американская компания Raytheon. Надо сказать, что в прошлом Вооружённые силы США обладали противокорабельными ракетами (ПКР) Tomahawk Anti-Ship Missile (TASM), однако они вследствие своей не очень высокой эффективности были списаны ещё в 1990-х годах. Какие возможности получит американский флот с новым «индейским топором» и какие задачи решает разрабатываемая ракета?

Мао

На какой дальности новый Maritime Strike Tomahawk сможет атаковать морские цели?

Фактически новая противокорабельная крылатая ракета Maritime StrikeTomahawk является прямой модернизацией Tomahawk TLAM Block IV, предназначенной для ударов по наземным целям. Возможность атаковать корабли ракета получает за счёт установки на неё дополнительного активного и пассивного радиолокационного оборудования. Такой подход позволяет максимально унифицировать имеющееся оружие, что положительно сказывается как на стоимости самого изделия, так и на цене эксплуатации. Ожидается, что первые противокорабельные ракеты этого типа начнут поступать на вооружение американского флота в начале 2020-х годов.

Что касается тактико-технических характеристик новой ПКР, то пока их можно только попытаться оценить. Сама по себе крылатая ракета Tomahawk TLAM Block IV способна преодолеть расстояние 1600 км до наземной цели, согласно данным ВМС США. Однако одно дело атаковать неподвижные сухопутные цели, а другое дело — движущиеся морские. За счёт того, что крылатая ракета Tomahawk летит с дозвуковой скоростью, её полёт до цели занимает достаточно много времени. К примеру, списанные Tomahawk TASM летели на предельную дистанцию 450 км около получаса (максимальная скорость полёта 880 км/ч). За это время вражеский корабль, особенно быстроходный, мог достаточно сильно сместиться со своей изначальной позиции. В итоге прилетевшая в нужную зону ПКР, обладающая не самым удачным радиолокационным оборудованием, могла просто не найти свою цель.

В новой ракете этот минус должен быть нивелирован за счёт использования новой электроники и возможности менять траекторию на всём протяжении полёта, если ракета будет получать новую информацию (со спутников, самолётов-разведчиков и т.п.) Однако в целом проблема всё равно остаётся актуальной — для поражения целей на дистанции в 1600 км нужен очень качественный поток разведывательной информации и поддержка почти постоянной прямой связи с ракетой, ведь лететь ей придётся почти целых 110 минут. Таких условий в рамках военного конфликта с сильным противником может и не быть.

Новая ракета создаётся для сдерживания Китая?

Противокорабельные ракеты никогда не были сильной стороной американской армии, которая делала акцент на большой авианесущий флот. В отличие от США, Советский Союз сделал ставку именно на развитие ПКР, создав ряд сверхзвуковых ракет, намного превосходящих по характеристикам Tomahawk TASM или Harpoon. После распада СССР США перестали видеть для себя угрозу в каком-либо из мировых военных флотов (не без оснований), в связи с чем и с «лёгкой руки» отказались от своих не очень удачных ПКР Tomahawk.

Теперь же в мире формируется новая военно-морская сила — Китай. Эта страна набрала серьезные темпы в строительстве надводных кораблей и уже к середине 2020-х годов, вероятно, будет обладать четырьмя авианосными ударными группами, намного опередив в этом аспекте всех, кроме США. В рамках Южно-Китайского моря и заметной части Тихого океана этого будет достаточно, чтобы навязать серьёзную конкуренцию американцам.

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Именно поэтому усиление противокорабельных возможностей ВМС США и выглядит обоснованным, так как тот же российский надводный военный флот пока растёт только за счёт небольших кораблей (малые ракетные корабли, фрегаты и т.п.) и очень далёк от американского по своим возможностям.