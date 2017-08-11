Судя по заявлениям администрации США относительно Южно-Китайского моря, можно подумать, что оно расположено недалеко от Восточного побережья Соединённых Штатов. Каждый шаг КНР на спорных территориях воспринимается так, как будто он представляет экзистенциальную угрозу для США, пишут Роберт А. Маннинг и Джеймс Прзистап в статье для Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай против США

По мнению авторов, нет сомнений в том, что растущее влияние Китая в водах, расположенных далеко от его побережья, вызвало обеспокоенность в регионе. «Линия девяти пунктиров», которая очерчивает территориальные претензии КНР, проходит практически по всей территории Южно-Китайского моря, включая районы, на которые претендуют и другие региональные государства, включая Вьетнам и Филиппины.

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На самом деле основные интересы США не находятся под угрозой, и Китай об этом знает. Свирепые дебаты в Вашингтоне, считают авторы статьи, не отражают важности для США спорных островов в Южно-Китайском море, скорее это отражает осознание того, что Китай пытается оспорить превосходство США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которое установилось после Второй мировой войны.

Да, значение морских путей в Южно-Китайском море, по которым ежегодно перевозят грузы стоимостью $3,4 трлн, невозможно переоценить, однако данные морские пути никогда не подвергались серьезной угрозе (в мирное время), поскольку Соединенные Штаты и Китай экономически заинтересованы в непрерывности торговых потоков.

Goran tek-en Морские претензии Китая (красные) и исключительные экономические зоны ЮНКЛОС (синий) в Южно-Китайском море

Исторически сложилось так, что Соединенные Штаты всегда стремились к свободе судоходства в Южно-Китайском море, представляющей жизненно важный интерес для США, который Вашингтон может и должен защищать, если в этом есть необходимость. Для этого Вашингтону необходимо напоминать о своём присутствии в данном регионе и укреплять отношения с союзниками и стратегическими партнёрами. Военно-морская операция, проходившая на прошлой неделе (10 августа) недалеко от контролируемого Китаем рифа Мисчиф (Mischief Reef) — один из примеров, демонстрирующих военное присутствие Вашингтона и его решимость. Однако, не смотря на протесты со стороны КНР, в конечном счёте такая тактика будет иметь лишь незначительное влияние на действия Китая.

Китай готов и может пойти намного дальше, чем США. Интерес Пекина к Южно-Китайскому морю носит политический и стратегический характер. Строительство искусственных островов является проявлением суверенитета и знаменует окончание «века унижения». Китай возводит защитный периметр и усиливает своё влияние в регионе.

Для США Южно-Китайское море является лишь одной составной частью более сложных отношений с Китаем. Стратегическое значение для бывшего президента США Барака Обамы в отношениях с Китаем имели Парижское соглашение по климату и ядерная сделка с Ираном. Для сегодняшней администрации США приоритетное значение в отношениях с Китаем имеют Северная Корея и торговля.

Чтобы в этом убедиться, достаточно вспомнить заявления государственного секретаря США Рекса Тиллерсона на прошедшем саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). На обсуждениях преобладали вопросы, связанные с Северной Кореей, а территориальные споры в Южно-Китайском море отошли на второй план, лишь «некоторые» региональные государства выразили «озабоченность» в связи с политикой КНР в Южно-Китайском море.

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Китай знает, что у администрации президента США Дональда Трампа нет всеобъемлющей стратегии для Азиатско-Тихоокеанского региона. Сколько бы ни было недостатков при реализации стратегии Обамы, она все же концептуально интегрировала дипломатические, военные и экономические элементы всеобъемлющей региональной стратегии. Отказ новой администрации США от Транстихоокеанского торгового партнёрства существенно подорвал доверие к Вашингтону. Инициатива КНР «Один пояс — один путь» и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций получили карт-бланш. Подобно глобальному финансовому кризису 2008 года, проявленная США слабость пошла на пользу Китаю.

Как считают авторы, Пекин проигнорировал дипломатические шаги США, отверг решение Гаагского суда о необоснованности его территориальных требований в Южно-Китайском море и фактически изменил статус-кво в регионе.

Mil.ru Совместные учения России и Китая в Южно-Китайском море

КНР всё делает верно. Так может продолжаться до тех пор, пока судоходным путям ничего не угрожает, только в этом случае США пойдут на риск развязывания войны с ядерной державой из-за скал и рифов, в отношении которых у Вашингтона нет территориальных претензий. США не станут обострять отношения с Китаем только из-за необходимости защитить Конвенцию ООН по морскому праву (ЮНКЛОС), которую Вашингтон никогда не ратифицирует. Подобная позиция США позволяет Китаю трактовать нормы морского права в свою пользу.

Пекин на несколько шагов опережает Вашингтон. Китай уверенно провел переговоры по кодексу о морском поведении в Южно-Китайском море во время саммита АСЕАН. Китай объявил, что направит многомиллиардные инвестиции на Филиппины и согласился рассмотреть возможность совместной добычи нефти и газа с Манилой. Пекину фактически удалось нейтрализовать союзника США в лице Филиппин. Более того, Китай предоставит Малайзии займы и направит инвестиции на сумму более $30 млрд. Пекин активно выстраивает военные связи с Куала-Лумпуром и Бангкоком. Если представители АСЕАН и Китай разработают слабый кодекс поведения в Южно-Китайском море, которые не будет накладывать юридические обязательства на заинтересованные стороны, то США останется только поддержать такой кодекс.

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Реваншизм Китая очень тревожит, но нравится нам это или нет, влияние Китая в регионе продолжит расти, пишет FP. США придется ответить на большой стратегический вопрос современности: как далеко может зайти влияние КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе? Пекину нужно оставить надежды на то, что США исчезнут из данного региона, и ответить на аналогичный стратегический вопрос: с какой ролью США в регионе Китай готов смириться? Отвечая на эти вопросы, со временем США и Китай могут научиться находить баланс интересов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.