В поиске достойных зарплат украинцы все чаще едут на заработки в страны Евросоюза. Рассказы о сытой и безбедной жизни заставляют миллионы украинцев идти на риск стать жертвой работорговцев, разлуки с семьями или стать инвалидом из-за травм на производстве. Но какой смысл быть рабом в собственной стране, где средняя зарплата, по данным минфина, составляет 7360 грн. или 288 долл.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Как показывает практика, заработать трудолюбивым украинцам удается не всегда. С начала 2017 года все больше доверчивых «заробитчан» попадают в трудовое рабство. В этом году департамент борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, ликвидировал 11 каналов нелегальной переправки украинцев в страны ЕС. Еще восемь находятся в разработке.

А.А.Иванов. Две головы раба. Этюд к картине «Явление Мессии». Фрагмент. 1846

Как пишет украинское издание «Факты», жертвами торговцев людьми, которые продавали граждан Украины в рабство в Англию через Литву, стали почти 200 жителей Ивано-Франковской и Тернопольской областей. Преступники обещали людям легальное трудоустройство в Англии и зарплату в 4−7 тысяч фунтов стерлингов в месяц, но в действительности заробитчан ждало трудовое рабство.

Начальник отдела Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, майор полиции Андрей Гаманюк рассказал, что украинцев отправляли в Литву через Польшу и выдавали им настоящие документы граждан Литвы.

«Жертвам преступной группировки оформляли трудовые визы на работу в Польше. Это нужно было для того, чтобы рабочие въехали на территорию Европейского Союза. Из Польши их переправляли в Литву. Там члены преступной группы из числа местных жителей различными способами добывали настоящие паспорта, водительские удостоверения граждан Литвы. На каждом из них есть фотографии их истинных владельцев. Поэтому распределяли документы так, чтобы тот или иной заробитчанин был похож на человека на снимке», — сказал Гаманюк.

Когда же документы не удавалось подобрать, нелегалов из Украины переправляли в тайниках, обустроенных в фурах дальнобойщиков. Перед тем, как начать зарабатывать для себя, украинцы должны были отработать долг — стоимость переправки в Англию. Преступники выставляли счет в 4,2−4,7 тысяч фунтов и устраивали людей на тяжелую для европейцев работу — ухаживать за скотом на ферме, собирать урожай, мыть машины или посуду в кафе. Зарплату работники получали через посредников. Те выдавали на руки меньшие деньги под предлогом, что остальное идет в счет погашения долга.

Жили гастарбайтеры в очень тяжелых бытовых условиях, в тесных комнатах, мужчины и женщины вместе.

«Операцию по разоблачению этого нелегального канала перевозки людей начали еще в ноябре прошлого года. Вероятно, жертвами злоумышленников стали около 200 человек», — рассказал помощник начальника Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

В настоящее время идет следствие, поэтому украинские правоохранители не раскрывают всю информацию.

Данные о разоблачении работорговцев 10 августа подтвердил пресс-отдел Службы охраны государственной границы Литвы. Сообщалось, что литовские пограничники в сотрудничестве с правоохранителями Украины, Великобритании, Польши и Латвии разоблачили международную сеть торговцев людьми, которая собиралась вывозить украинцев в Британию для принудительного труда.

Силовиками задержаны трое граждан Литвы и один гражданин Украины. Окружной суд Вильнюса арестовал организатора преступной схемы на три месяца, а его подельников — до месяца. За это преступление им грозит лишение свободы на срок до 12 лет тюрьмы.

«Украинец, согласно имеющимся данным, является главным организатором незаконной схемы переправки людей в Соединенное Королевство. Граждане Литвы помогали украинцу и осуществляли перевозку людей за границу», — пояснили литовские пограничники.

Также 8 августа в Финляндии бесследно пропала группа сборщиков ягод, которая состояла из 37 украинцев и трех эстонцев, писало местное издание YLE.

Издание писало, что после отказа в работе в Северной части Карелии, куда направлялись люди, они остались без жилья и средств существования. Местные жители поселили рабочих в охотничьем домике, который находился в аварийном состоянии. Некоторое время им помогали с едой и одеждой, но в начале августа работники исчезли из домика. Полиция не желает начинать поиски, но не сомневается, что в деле замешаны криминальные элементы.

Точной информации, где находятся граждане Украины, до сих пор нет. Тема быстро ушла из фокуса украинских властей и СМИ.

«Есть основания полагать, что предыдущий прогноз посольства Украины в Финляндии по ситуации с гражданами Украины подтвердился: указанная группа лиц — 20 граждан — нашли другое место работы, а еще 17 решили вернуться в Украину», — заявил 8 августа начальник управления консульского обеспечения департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

Он также сообщил, что посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров поддерживает личный контакт с руководителем группы, который заверил, что все рабочие здоровы, а их семьи на Украине проинформированы о ситуации.

Тот факт, что после ввода безвизового режима украинцы массово хлынули в ЕС, подтвердил 25 июня первый заместитель главы государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк. По его словам, с 11 июня по 23 июня пограничная служба Украины оформила 741 тыс. 795 граждан, которые выехали в Европейский Союз. Из них 156 тыс. 916 (29%) — по биометрическим паспортам. При этом только 33 гражданина не пропустили через границу.

Позже в Госпогранслужбе Украины проинформировали, что за две недели с биометрическими паспортами границу в страны ЕС в целом пересекли 200 тыс. украинцев.

Плакат в европейском городе «Беженцы, добро пожаловать»

Информацию о том, что украинцы массово покидают страну, подтвердил, со ссылкой на данные экспертов, главный редактор интернет-издания «Гордон» Дмитрий Гордон.

«Самая главная проблема Украины сегодня — в том, что она массово разъезжается. Перепись не проводят, а если и проведут — она будет неточной. Почему не хотят проводить? Потому что под другие цифры закладывают бюджетные расходы. Я думаю, и это мне подтверждают специалисты, в Украине осталось 30−35 миллионов населения. Это максимум», — сказал 17 августа Гордон.

По его словам, многие молодые украинцы едут на учебу на Запад, чтобы в дальнейшем строить жизнь в благополучной и спокойной стране.

«У моего товарища дочка закончила школу. Спрашиваю: «Сколько осталось детей в Украине?» Оказалось, четыре из класса. Остальные в Польшу, Германию, Англию, Америку поехали поступать. А что это значит? Что они там и останутся. Потому что они посмотрят, что там спокойно, нет войны, лучше продукты, есть уважение к личности, не воруют… Повторю, что из класса в киевской школе остаются четыре человека. Надо чухать репу уже. Страна медленно разъезжается. Расползается. Скоро останемся тут сами», — сказал Гордон.

Напомним, в декабре 2001 года на Украине прошла первая и единственная перепись населения. Согласно ее результатам, в стране насчитывалось 48 млн жителей. Новую перепись планируют провести в 2020 году. По состоянию на 1 июня 2017 года численность населения Украины, по данным Госстата, составляла 42,4 млн человек.

Как сообщалось, с полуночи 11 июня 2017 все граждане Украины, которые имеют биометрический паспорт, смогут посещать без виз 30 стран Европы: все страны ЕС, кроме Великобритании и Ирландии, а также Швейцарию, Лихтенштейн, Исландию и Норвегию. Украинцы могут находиться там до 90 дней в течение каждых 180 дней.