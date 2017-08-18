Дороги

Иван Шилов REGNUM Инфраструктура

В «Укравтодоре» выдали долгожданную новость: начинается строительство первой на Украине платной автодороги. Как и обещали ранее в ведомстве и в министерстве инфраструктуры, первая автотрасса такого рода свяжет Киев с Белой Церковью (90 км от Киева). Правда, ранее глава мининфраструктуры Владимир Омелян утверждал, что строительство не начнётся, пока Верховная рада не примет соответствующий закон. С другой стороны, «начинается строительство» означает, что идёт подготовка технико-экономического обоснования дороги. «Необходимо внести изменения в закон о строительстве дорог на основе концессии. Если законопроект №6766 будет принят парламентом в 2017 году, то есть шанс, что тендер и выкуп земли под проект будет осуществлен в 2018 году, тогда строительные работы могут начаться в 2019 году и продлятся до 2021 года», — расписывает график экс-замминистра инфраструктуры Александр Кава в комментарии информагентству УНИАН. Предварительная стоимость проекта — 300 млн долл.

На данное время не только отсутствует закон, регулирующий строительство и использование платных автодорог, но и неясна степень готовности водителей платить за проезд по ним. Политолог Александр Асафов допускает, что властям страны придётся придумать дополнительные механизмы, чтобы заинтересовать инвесторов. «Возможно, участие в этой концессии позволит инвесторам войти в другие интересные отрасли. Возможно, инвестиции в проект — что вполне в стиле Порошенко — станут допуском к особому участию в земельных аукционах. На таких условиях очень многие европейские компании будут готовы инвестировать в заведомо провальное предприятие», — предположил эксперт в комментарии для TheKievTimes.

Такие механизмы точно придётся задействовать в масштабных проектах. Киев — Белая Церковь — относительно недорогая трасса в сравнении с Большой кольцевой дорогой вокруг Киева, стоимость которой составит 300 млрд грн. (11,5 млрд долл.). При этом предварительная стоимость проезда по ней будет составлять 50 грн. для легковой машины и 150 грн. для фур. С учётом дешевеющей гривны сложно сказать, сколько нужно времени для возврата затраченных средств. Скажем, 3 года назад нагрузка на МКАД составляла 100 тыс. автомобилей в сутки. Если перенести этот трафик на Украину и представить, что каждый водитель согласен платить за проезд, то для возврата вложенных средств потребуется 164 года (без учёта инфляции). Максимальный же срок концессии в таких случаях обычно составляет 49 лет. Фуры этот срок сократят, но не критично. Если же повысить стоимость пользования дорогой, мало кто из водителей будет ездить по ней регулярно. Впрочем, со временем она конечно вырастет, поскольку рассчитана исходя из стоимости топлива. «Мы отталкивались от стоимости топлива, которое человек потратил бы, двигаясь от Житомирской трассы до Одесской через Киев. Для легковушек, например, количество потраченного топлива в денежном эквиваленте в среднем составляет 57 грн., для грузовиков — 167 грн. А по кольцевой это можно будет сделать за те же деньги, но в три раза быстрее», — пояснил для Dengi.ua замглавы Службы автомобильных дорог Василий Максимчук.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Пункт приема оплаты на платном участке дороги

78 весовых комплексов для соблюдения норм по максимальной нагрузке грузовыми автомобилями всех типов Украина должна была получить ещё весной. Однако по факту их поставка ожидается только в конце сентября, сообщает руководитель «Укртрансбезопасность» Михаил Ноняк. По его словам, предварительное распределение по областям уже согласовано. «Одесская область — самая большая. Им отдадим пять-шесть комплексов, Николаевской — три-четыре», — рассказал он в интервью порталу ЦТС. Сегодня на Украине уже действуют лишь несколько подобных комплексов, и их недостаточно для эффективного контроля на южном направлении. К тому же недостаток комплексов тормозит строительство новых дорог на Востоке и Юге: его даже нет смысла начинать, ведь зерновозы с двойным-тройным перегрузом «убьют» их за несколько лет.

В том числе поэтому строительство пока ведётся в других регионах. В частности, «Укравтодор» сообщает, что согласовано техническое задание на разработку проектной документации Северной объездной дороги Львова в направлении Польши. Как сообщается, дорога будет 4-полосной, длиной 24 км. Стоимость строительства пока неизвестна.

Дороги, строящиеся на Украине сегодня, отметил в эфире канала «112,Украина» Владимир Омелян, имеют всего 5-летнюю гарантию, переход на строительство с гарантией 10 лет только осуществляется.

Железная дорога

«Укрзализниця» сигнализирует об опасной ситуации: в портах ухудшилась ситуация с выгрузкой зерна. По заявлению пресс-службы состоянием на 14 августа в Одесской области находилось 6,2 тыс. вагонов направлением на порты, что составляет 40% парка зерновозов компании. Между тем, август-сентябрь — время активной продажи зерна нового урожая, и оборачиваемость вагонов крайне важна. Железнодорожники пытаются бороться с ситуацией запретом погрузки зерна назначением на станции, которые задерживают вагоны, однако пока без особого результата. Дело в том, что основная причина увеличения простоев — сезонный пик на портовых ж/д станциях. В порту «Южный» ситуация дополнительно усложняется отправкой угля для «ДТЭК Энерго». Судно с углём приходит в среднем раз в месяц, и на 10−11 суток уголь получает приоритет при проходе через станцию. Следует отметить также, что суточные заявки на зерновозы стабильно держатся на уровне 2 тыс. вагонов, однако компания выполняет его максимум на 70−75%.

Подтверждением сезонного характера простоев являются убытки металлургов. Центральный, Северный и Ингулецкий ГОКи обратились с письмом к и.о. главы УЗ Евгению Кравцову с просьбой о выделении вагонов. «В частности, по ИнГОКу в направлении Ужгород — Словакия было заявлено 378 вагонов, а обеспечено 0 вагонов. В направлении Чоп — Чехия из заявленных 162 вагонов обеспечено 10, в направлении МТП Южный заявлено 486 вагонов, обеспечен 31 вагон, на Мариупольский меткомбинат им. Ильича заявлено 572 вагона, обеспечено 105 вагонов», — говорится в коллективном письме. Всего же из запрошенных предприятиями 4141 вагона они получили 695. По оценкам руководства холдинга «Метивест», куда входят все указанные предприятия, только за первую декаду августа потери валютной выручки составили уже 11 млн долл. Год назад у металлургов были те же самые проблемы, разве что сильные перебои с вагонами начались ещё в июле и привели в результате к большему недопоступлению выручки. К слову, руководство ГОКов подтверждает, что одним из «виновников» является как раз МТП «Южный»: «…Также под угрозой невыполнения график формирования судовой партии в порту Южный (потери валютной выручки в августе могут составить более 3,5 млн долл.)». Потенциально в этом году вагонный кризис может усугубиться, поскольку в этом году Украина импортирует морским путём больше угля, чем в прошлом.

Пишут не только металлурги. И.о. директора МТП «Черноморск» Анатолий Еременко обратился с письмом к руководителю Одесской железной дороги, в котором жалуется, что железная дорога срывает ему работу порта и ставит под угрозу наработанные грузопотоки.

Ещё одна причина задержек — слишком жаркое лето. «Ввиду аномальной жары возможен дискомфорт во время путешествия. Предупреждаем о возможных задержках пассажирских поездов из-за применения ограничений скорости в связи с перегревом путей. С начала августа было около 350 таких ограничений», — говорится в одном из заявлений пресс-службы УЗ.

К сожалению, в компании ничего не могут противопоставить жаре. Разве что посоветуют вынуть окна и предоставят статистику: только 38% пассажирских вагонов УЗ оборудованы системой кондиционирования воздуха. Впрочем, и она не спасает, т.к. работает только во время движения

Аэропорты

Аэропорты Украины увеличили пассажиропоток в I полугодии до 7,145 млн человек (+34% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). Соответственно, украинские авиакомпании увеличили за этот период количество рейсов до 42,6 тыс. (+25%). В указанный период на рынке Украины работали 30 авиакомпаний, 18 из которых совершали регулярные пассажирские перевозки.

А/п «Киев» растёт почти вдвое быстрее рынка — 909 тыс. пассажиров в январе-июле (+64% к аппг).

Авиакомпания производителя авиадвигателей «Мотор-Сич» планирует заработать на активизации полётов из региональных аэропортов Украины. Руководство заявило о намерениях осуществлять рейсы по маршруту Киев — Тернополь — Жешув (Польша). Расчёт — на трудовых мигрантов и всех прочих, кто пользуется «безвизом» — статус всё-таки увеличивает пассажиропоток авиакомпаниям, хотя и не глобально.

Первый заместитель директора а/п «Борисполь» Евгений Дыхне напоминает, что в случае сохранения такой динамики роста пассажиропотока Киев получит грандиозные пробки на восточном выезде из города. «Ещё два года, и [Бориспольское] шоссе просто встанет», — заявил он в ходе пресс-конференции. В аэропорту уже не настаивают на конкретном варианте — метро, ж/д станция, трамвай — без разницы. Главным приоритетом становится быстрота решения проблемы. Директор «Борисполя» Евгений Рябикин уверен, что проблемы с трафиком начнутся даже быстрее — с 10 млн нетранзитных пассажиров в год. Этого результата, как ожидается, «Борисполь» достигнет уже в этом году.

Аэроэкспресс — не единственное, чем планирует обзавестись «Борисполь». В 2017—2022 году аэропорт планирует реализовать масштабную инвестпрограмму: реконструкция лётной зоны №2, дополнительные выходы и багажные линии для пассажиров, новый паркинг — всего запланировали работ на 14 млрд грн. Часть из них вложит сам аэропорт — как ранее сообщалось, аэропортам Киева и Львова правительство разрешило оставлять себе для вложений в инфраструктуру большую часть прибыли (только в этом году финплан а/п «Борисполь предполагает получение 1,5 млрд грн. прибыли).

С другой стороны, с аэропорта и требуют. Владимир Омелян подчеркнул, что не вмешивается в процедуру переговоров с Ryanair. С другой же стороны, видно, что с ходом переговоров он знаком неплохо и уверенно прогнозирует, что их завершение должно состояться в 20-х числах августа.

Тем временем вокруг мининфраструктуры закручивается новая интрига. Европейское издание EUReporter сообщило, что Владимир Омелян недавно вёл переговоры с представителями Atlas Global и Turkish Airlines — крупнейших авиаперевозчиков Турции. По версии издания, они должны заменить на украинском рынке Ryanair, с потерей которой, якобы, в министерстве смирились. В министерстве, в свою очередь, отрицают как сам факт переговоров, так и трактовку европейских журналистов.

Стоит отметить, что обе компании, в отличие от Ryanair, уже присутствуют на рынке Украины. Т. е. , по версии EUReporter, речь, очевидно должна была идти о резком наращивании присутствия. Или же турецкие перевозчики могли бы заинтересоваться новой затеей Омеляна — национальным лоукостером, для которого Омелян ищет партнёра среди частных авиакомпаний. Но это если верить, что такая встреча действительно была.

Порты

Владимир Омелян в эфире телеканала NewsOne изложил собственное видение будущего портов Украины: «Порты в Украине нужно приватизировать, потому каждый год часть государственных портов в перевалке падает. Это объективный фактор, что частные собственники более мобильны и могут предоставить лучшие условия». Далее министр поясняет, что 13 наиболее крупных портов он считает необходимым сдать в концессию, а остальные — продать.

Безусловная правда в этих словах в том, что обороты государственных портов падают. Происходит это по разным причинам, вплоть до того, что буксиры, принадлежащие порту, сдаются в аренду частным портовикам, которые и перехватывают у государственного порта работу и клиентов. А затем приходит министр и говорит о неэффективности работы государственных портов. К слову, нечто подобное Омелян предлагает устроить в порту «Южный»: буксиры перейдут в аренду дубайской DP World на несколько лет, хотя саму аренду компания отобьёт за первые 1,5−2 года.

Minami Himemiya Вид порта Южный. Аджалыкский лиман. Одесская область. Украина

В порту «Южный» комментируют появившуюся в прессе информацию о нарушениях в ходе проведения дноуглубительных работ и, в частности, о том, что суда китайской компании-подрядчика работают с отключенной системой слежения за их перемещением: «Работа судов без этой системы невозможна, и при сбое или поломке движение судов в акватории и зоне ответственности порта запрещено. К трафику и работе систем идентификации судов подрядчика замечаний нет». Напомним, ранее телеканал «24» со ссылкой на неназванный источник сообщил, что подрядчик ссыпает изъятый грунт не там, где предусмотрено контрактом, экономя тем самым миллионы гривен. В ответ в администрации порта предложили любым интересующимся ходом работ следить за передвижением шаланд подрядчика с помощью трекинговых ресурсов (буксиры оборудованы датчиками GPS).

В этом месяце в «Южном» открылся новый перевалочный комплекс, в строительство которого вложилась «АрселорМиттал Кривой Рог» — один из крупнейших метпроизводителей на Украине. «Склад позволит ускорить таможенное оформление грузов как в экспортном, так и в импортном режимах. В дальнейшем терминал будет использоваться для импортных грузов, которые будут распространяться по стране железнодорожным транспортом. Это дает возможность развиваться не только самому ТИС, но и всему Южному региону», — заявил глава Одесской таможни Александр Власов, присутствовавший на открытии. Комплекс рассчитан на хранение арматуры, а его годовая мощность — 550 тыс. тонн (40 тыс. тонн единовременного хранения).

На Украине продолжает падать транзит сжиженного газа. В январе-июле он сократился до 877 тыс. тонн (-35,5% к аппг). Причём падение идёт нарастающими темпами: в июле — на 41,5%. Снижение транзита показывают как порты, так и ж/д транспорт. Если такая динамика сохранится, то к концу года через Украину пройдёт всего лишь порядка 1,5 млн тонн, (2016 — 2,1 млн тонн, 2015 — 2,6 млн тонн).

Руководство Мариупольского МТП официально уведомило судовладельцев, что прекращает обслуживание большегрузных судов из-за строительных работ в Керченском проливе. До их окончания порт может принимать и отправлять суда с грузоподъёмностью не более 25 тыс. тонн. В связи с этим МИД Украины направил российским дипломатам официальную ноту протеста, назвав эти действия противоправными. О других действиях (обращение в международные организации и т.п.) пока не сообщается.

Украинская редакция Deutsche Welle в своём материале отмечает, что Керченский мост может стать средством давления на Украину со стороны РФ. Авторы материала предполагают, что запрет на судоходство в районе моста может вводиться российской стороной произвольно, что может значительно ухудшить грузооборот в портах Азовского моря, а в перспективе — полностью свести на нет судозаходы в эти порты. Так, даже после того как текущий запрет будет снят, в Мариупольский и Бердянский МТП больше не смогут заходить суда класса «Panamax». А использование судов с меньшим тоннажем увеличивает долю расходов на фрахт в стоимости доставки груза.