Башкироязычное и татароязычное население Башкирии в преддверии выборов президента России становится адресатом телерадиовещания, печатных и электронных СМИ на национальных языках с финансированием из стран Запада. Обращением к такому способу воздействия на население имеет ряд преимуществ, но в целом малоэффективно, считают в Башкирии.

Советский плакат. Голос Америки. 1950

Как сообщалось ранее, в целях «противодействия агрессивной российской кампании по дезинформации и пропаганде» члены Палаты представителей США решили дать на 81 млн долларов больше, чем даже у них просили сами эти СМИ. А в целом Конгресс отправляет на новую информационную борьбу с Россией старыми методами 768 млн долларов. До украинского майдана лет десять «Радио Свобода» и «Голос Америки» тихо загибались. Ни на каких кухнях, как при СССР, их уже не слушали, а превратиться в современные оперативные и объективные СМИ не хватило умения. В середине 2000-х в Вашингтоне всерьез обсуждалась даже ликвидация этих СМИ как ненужных, но решили ограничиться лишь сокращением штатов и финансирования. Теперь впервые за десятилетия возрождаются в полном объеме так называемые национальные редакции. К примеру, финансирование работы редакций на татарском и башкирском языках выросло более чем на 20% и составило 1,2 млн долларов.

Свобода с акцентом

Жители Башкирии отмечают, что казанская редакция «Радио Свободы» (Азатлык радиосының), освещающая события в Башкирии не только на радиоволнах, но и на сайте, отличается тенденциозностью. Пользователи соцсетей, именующие себя представителями и башкирского народа и защитниками интересов башкир, не раз выражали мнение, что администраторы сайта «пропускают только антибашкирские комментарии». Освещая уфимский митинг, посвященный возвращению Крыма, корреспонденты радио употребляют слова «аннексия» и «оккупация». В разделе Крыма («Кырыма») публикации носят явный антироссийский характер. Каких-то особо ярких дискуссий в комментариях на сайте «Азатлык радиосының» не зафиксировано.

Секретарь регионального отделения ПВО Максим Божко объясняет, зачем мог понадобиться этот сайт, не пользующийся сногсшибательной популярностью:

«Обращение к аудитории на национальных языках предоставляет достаточно широкий канал с возможностью доносить до выбранной национальной аудитории информацию, сконфигурированную специально под соответствующую национальную аудиторию. И при этом данный формат распространения информации в высокой степени гарантирует, что информация, предназначенная, например, для татар и башкир, останется неизвестной для русских и других национальностей нетюркской группы».

Кроме того, по мнению политика, информация, а особенно информация острая, передаваемая на национальном языке, вовлекает слушателей в социальную конструкцию, подобную закрытой группе: мы (члены группы) знаем некую высшую «истину», право знать которую «не дано» другим (членам группы). Это сплачивает аудиторию и обособляет ее, дистанцирует от других россиян.

«Помимо этого, в опубликованном плане финансирования имеют значения акценты, а именно: наиболее плотная обработка запланирована в отношении именно тех регионов, которые являются наиболее обласканными не только на фоне «русских» областей, но и сопредельных национальных республик. Таким образом, просматривается задача инициировать наиболее активный протест именно в «обласканных» регионах, проявление которого будет транслировать соседним нацреспубликам следующий посыл: если уж национальности привилегированных республик выражают непочтение федеральному центру, то для нас, непривилегированных, и вовсе нет причин быть лояльными федеральному центру. И, само собой, своеобразная «неблагодарность» национальных регионов, облагодетельствованных в том числе и за счет «русских» областей, создает определенное разочарование у жителей «русских» регионов по отношению ко всем нацобразованиям вообще и провоцирует русский национализм», — уверен эксперт.

Воплощение принципа «разделяй и властвуй», полагает Божко, по замыслу США и большинства стран Европы должно ослабить власть в России в преддверии президентской выборной кампании и сделать Россию податливой требованиям Запада.

Выхлоп стремится к нулю

Некоторую «скрытность и тайность» публикаций на национальных языках отмечают и жители Башкирии.

«У сайта «Азатлык радиосының» есть аналог на русском языке, он более читаем, охватывает больше регионов, но «крымского раздела» там нет, возможно, потому, что на русском антироссийские публикации вызвали бы более пристальное внимание властей. Надо сказать, что на публикации на русском языке реагируют более резко и живо, порой доходит до острой полемики, чего не скажешь о публикациях на татарском», — делятся впечатлениями уфимские общественники.

Между тем в предвыборной борьбе публикации на национальных языках не столь эффективны, пропаганда на них доступна в основном сельским жителям, где жива языковая среда, а сельчане, прекрасно владеющие бытовым и «народным» языком, во-первых, более лояльны к властям, во-вторых, менее политизированы, не всем им знакомы литературные выражения и термины на национальных языках, от них иногда ускользают некоторые смысловые оттенки из чуждых их повседневной жизни сфер.

«Городским носителям национальных языков более сподручно дискутировать и агитировать именно на русском языке, а политика делается в основном в городе. Кроме того, на каком языке они будут общаться с разного рода «белоленточниками», связь с которыми они уже и не скрывают? Редакции на национальных языках могут говорить и писать сколько им угодно, имитировать бурную деятельность, а выхлоп окажется минимальным! — утверждают уфимские читатели.

Конечно, обращение к аудитории на языке ее детства будет воспринято благосклонно, но несколько раз уличив во лжи дикторов и авторов публикаций, слушатели и читатели сами разберутся, кому и чему верить, и тогда уже фактор родного языка не сработает, а, наоборот, вызовет отвращение, ибо кому хочется, чтобы его нагло обманывали на языке его детства?»

«Истосковавшись по родному языку, аудитория будет внимать чему угодно, лишь бы на родном!» — выдвигают новый аргумент сторонники антироссийской пропаганды на национальных языках. — Вещание на национальных языках находится в загоне, поэтому успех радиоголосов на нацязыках обеспечен.

Об угнетении и забвении СМИ на национальных языках утверждается уже давно. Однако так ли это?

Есть ли у национальных СМИ поддержка

По словам заместителя министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексея Волина, в октябре 2016 года в России насчитывалось 2200 изданий на национальных языках, более 200 газет включены в перечень изданий, которые имеют 30-процентную льготу по тарифу на подписку от «Почты России»

СМИ на национальных языках являются серьезным элементом медиаландшафта РФ. Наличие и успешность СМИ на национальных языках является своего рода барометром, показывающим, насколько эти языки реально востребованы населением.

«Идея загнать СМИ на национальных языках в особые ниши и вести их по нерыночному пути развития — губительна с индустриальной точки зрения. Путь в медиарезервации является тупиковым», — считает Волин.

Для выживания национальных, да и любых СМИ, по мнению экспертов, необходимо соблюдать два условия: производить интересный контент и доставлять его пользователю по удобным для него каналам. Замглавы Минкомсвязи России особо подчеркнул, что современные медиа при постоянно возрастающей конкуренции не могут позволить себе быть неинтересными, не должны уходить от актуальных и острых тем и находиться в нише «паркета и официоза».

Значительная часть передач, транслируемых на национальных языках, выходит при поддержке региональных бюджетов, которая оказывается в виде субсидий телерадиокомпаниям.

Экспертный совет Роспечати регулярно выбирает получателей государственной поддержки в области периодической печати. В мае 2017 года были одобрены заявки от 123 региональных печатных СМИ, которые реализуют 170 социально значимых проектов на общую сумму 89,4 млн рублей, в августе их стало 167. Из них 12 издаются в Башкирии: это «Атайсал», «Буздэк яналыклары», «Йэшлек», «Киске Офо», «Красное знамя», «Октябрьский нефтяник», «Родник плюс», «Сакмар», «Сибайский рабочий», «Стерлитамакский рабочий», «Учалинская газета», «Янаульские зори».

Традиционно расходы на господдержку СМИ в Башкирии и Татарии — самые высокие в ПФО, например, в 2013 году на поддержку СМИ в Башкирии затрачено 0,56% годового бюджета. В тройку регионов, где траты налогоплательщиков на поддержку медиа наиболее высоки, вошли также Татария (0,51%) и Мордовия (0,3%). В Башкирии в 2013 году расходы «на содержание инфраструктуры республиканского медиапространства» составили 961 млн рублей. Тогда отмечалось, что официальное обоснование данных затрат заключается в «создании телевизионных программ, газетных публикаций, поддержке убыточных муниципальных газет и телекомпаний», «публикации материалов, направленных на повышение туристической, инвестиционной и демографической привлекательности региона». При этом 60% СМИ выходили на национальных языках — в том числе на башкирском, татарском, чувашском, удмуртском, марийском.

В бюджете Башкирии на 2015 год в общей совокупности на господдержку СМИ предусмотрено уже несколько меньше денег, чем в докризисном 2013 году. Средства на эти нужды, выделяемые в различных видах в 2015 году, превысили 715 млн рублей. При этом значительная часть уходила именно на радиовещание, главным получателем госсубсидий являлся ГУП ТРК «Башкортостан», которому выделялось больше 335 млн рублей.

Однако независимыми журналистами утверждалось, что господдержка СМИ не столь необходима, «потребитель — читатель, зритель, слушатель — должен голосовать за то или иное издание рублем или кликом». По мнению ряда экспертов, за издания и предачи на нацязыках потребители голосовали менее охотно, чем за медиапродукцию на русском.

Да, представители национальных движений поднимали дискуссии вокруг положения дел на Башкирском спутниковом телевидении или в региональной редакции ВГТРК, горячие баталии разворачивались в вопросах назначения на места руководителей СМИ, но факт остается фактом — в коммерческом плане издания на нацязыках менее успешны.

По замкнутому кругу

«Если в Башкирии аудитория не так часто, как хотелось бы, читает, смотрит и слушает СМИ на нацязыках, то почему они будут потреблять медиапродукт, приготовленный по указке с Запада?» — рассуждают уфимцы. — Однако проблема СМИ на нацязыках есть, и тут надо что-то делать. А впрочем, это касается районных газет и на русском языке».

По рассказам башкирских журналистов, положение в редакциях районных газет просто бедственное, корреспонденты подрабатывают уборщицами и грузчиками, чтобы свести концы с концами.

А нужна ли в каждом районе своя отдельная газета, содержащаяся за счет бюджета? Если она так нужна читателям, почему ее не покупают жители районов? Быть может, есть смысл прислушаться к предложению выпускать одну газету на несколько сельских районов? Если увеличенный тираж будет распространяться в нескольких районах, вырастет выручка, и газетчикам будут платить достойную зарплату.

Отдельные представители башкирского национального движения признают, что СМИ на национальных языках не настолько востребованы, чтобы себя окупить.

«Дайте свободу журналистам, пишущем на башкирском, не заставляйте их писать на «заданные темы», и их СМИ станут читаемыми! Но при этом сохраните господдержку», — требуют отдельные башкирские общественники и журналисты.

«Государство не обязано оплачивать контент, работающий против его интересов. Если население не готово платить за СМИ, оно ему не очень-то и нужно. Но и препятствовать самовыражению, осуществляемому «за свой счет», если оно не противоречит законодательству, государство тоже не должно. А пока мы все движемся по замкнутому кругу для того, чтобы СМИ покупали, они должны стать интересными, для того, чтобы СМИ стали интересными, они должны стать оригинальными и свободными, однако свобода не предполагает господдержку, от которой СМИ и не готовы отказаться, поэтому они печатают то, что от них требуют, а из-за этого их мало покупают», — полагают их оппоненты.

О чем споры: телерадиовещание и печатные СМИ рано или поздно вытеснит интернет, и тот, кто сегодня формирует тренды в интернете, завтра окажется властителем дум, отмечают скептики.