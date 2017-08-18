



Художник Д. Шмаринов, 1941 год

Очень хотелось бы ошибиться в анализе и прогнозе, но дело по всему обстоит так.

Сюжет первый: беспорядки в США. К чему ведет война с памятниками и историческим наследием, мы убеждались дважды — на своем, российском, примере после 1991 года и на украинском после 2014-го. На этих примерах, кстати, видно, что мы не разные страны, а одна. Как были, так и остались. И смотримся друг в друга, как в зеркало. В Киеве не изобретали велосипед, а под лозунгом «гiдности» скопировали московский государственный переворот 19−21 августа 1991 года (не к очередной годовщине будь он помянут). И это как раз тот случай, когда «старший брат» ничему хорошему не научил.

А что касается США, то роль Дональда Трампа как используемого втемную «модератора» американской «перестройки», к которой много лет взывал наш собственный «меченый» перестройщик, на событиях в Шарлоттсвилле видна невооруженным глазом. Сам президент находится в цугцванге. Любой его ход только ухудшает ситуацию, вызывая недовольство по обеим сторонам противостояния. А события, вскрывшие, кстати, феноменальное убожество, пустоту и безответственность тамошних региональных властей (по сравнению с которыми трижды обруганные и ошельмованные наши губернаторы и мэры — средоточие государственной мудрости), живут собственной жизнью. И развиваются по своей логике. Эта логика понятна: спровоцировать правых разгромом их символов и стравить их с леваками в уличном противостоянии, плавно перетекающем в гражданскую войну. С высокой долей вероятности это может оказаться прологом к распаду США, который, очень похоже, что является частью этого сценария, выходящего далеко за пределы Западного полушария.

Сюжет второй: резкая активизация «записных монархистов» в России, подробности которой автором этих строк описаны здесь. Поскольку эти «игрища» начались на основе соответствующей организационной структуры, которая была заложена в 2008 году, с приходом к власти Дмитрия Медведева, и полностью сложилась под «крышей» его правления к 2012 году в виде секты и/или ереси «царебожия» — извращающих православное христианское вероучение представлений о якобы «искупительной» (помимо и «поверх» Спасителя) «миссии» Николая II, постольку эту активизацию нельзя считать спонтанной. Она строго управляема определенными центрами. И вряд ли вне связи с американской «перестройкой». Об этом говорят и суета в верхах РПЦ, и не вполне понятные вне этого контекста телодвижения в патриотическом лагере, и противоестественные, казалось бы, «художества» ВЦИОМ, которые внешне никак не укладываются в «прокрустово ложе» начинающейся президентской кампании, ибо провоцируют дестабилизацию, и т.д.

Отдельно о реакции на события в США российских СМИ, в которых преобладает отнюдь не взвешенная, аналитическая оценка, а эмоции, которые умело разжигаются и направляются против «леваков, громящих устои». При этом как-то забывается, а точнее, намеренно упускается в расчете на неосведомленность зрителей ряд весьма пикантных обстоятельств. Во-первых, что атаку на памятники спровоцировали и осуществляют через своих представителей во власти на местах демпартийные «верхи», а отнюдь не «низы», которых мобилизуют и вовлекают втемную, по технологии Джорджа Сороса, опробованной во времена акции «Оккупай Уолл-стрит». Во-вторых, что эти леваки не имеют ничего общего с коммунистическим началом; что это троцкисты, только не натуральные, а «трансформированные», в рамках переоформления «перманентной революции» Парвуса-Троцкого в «глобальную демократическую революцию» Буша-младшего и Кондолизы Райс. Тем более не говорят — и это в-третьих, что троцкизм и «демреволюция» (она же — «арабская весна») — соответственно фундамент и мутация идеологической доктрины неоконсерватизма, уходящей корнями в том числе к IV Интернационалу, в котором состояли идеологи-основатели этого течения Ирвинг Кристолл и Макс Шахтман. Напротив, этих леваков усиленно пытаются соединить в общественном сознании с коммунистами-ленинцами (пример — информация с угрозой сноса памятника В.И. Ленину в Сиэтле). Иначе говоря, налицо стремление переложить вину за американские беспорядки с глобалистской элиты на уличную «массовку», притянув ее за уши к коммунистам. И склонив обывательские симпатии на сторону националистических, неонацистских и ку-клукс-клановских кругов в США, «привязать» к ним уже российских правых экстремистов-антикоммунистов. В том числе «монархистов-царебожцев».

Скажут, неоконы — республиканцы, а не демократы. И будут неправы. Виктория Нуланд из Госдепа времен Барака Обамы, близкая к Хиллари Клинтон и отметившаяся на киевском майдане — супруга крупного неоконсервативного идеолога Роберта Кагана. Неоконсерватизм — двух-, а точнее межпартийное явление. Как и все связанное с многократно описанной технологией «двух рук, управляемых одной головой» или, по-научному, управляемого диалектического процесса.

Сюжет третий: небывалый всплеск активности Далай-ламы, спровоцированный не столько им самим, сколько российскими же СМИ, причем весьма определенными и характерными, проявившими внезапный интерес к этой далеко не однозначной фигуре. Показательна и вынесенная в заголовок, то есть признанная главной, мысль интервью буддистского лидера: «Моя мечта — чтобы штаб-квартира НАТО переехала в Москву». Что из этого следует? Во-первых, капитуляция России перед Западом на самом деле, а не на словах. Пресловутая «перестройка» тоже подавалась в якобы «позитивном» информационном контексте — как «окончание холодной войны», как «возвращение в цивилизацию» и прочие благоглупости. Те же самые благоглупости, запудривающие и промывающие мозги общественности, мы видим и сегодня. Нужно ли говорить, что абсолютно ничего из этого не соответствует действительности, и Россия жива, пока она отстаивает свое Я, а не плетется в хвосте чужих трендов, по указанной кем-то сомнительной тропинке. Во-вторых, из предложения перенести штаб-квартиру антироссийского блока в российскую столицу следует опасная, и весьма характерная именно для Далай-ламы, провокация против Китая. И следовательно, против крепнущего российско-китайского союза. Нет сомнений, что в Пекине внимательно присматриваются к серии публикаций в «Коммерсанте», растиражированных другими СМИ, ибо видят в них угрозу своей национальной безопасности. А мы такую же угрозу, но уже собственной безопасности, разве не усматриваем?

Наконец, отдельно следует сказать о второй мысли Далай-ламы: что Россия может стать «ведущей нацией и изменить мир». Развешивать по ветру уши от этой откровенной лести не стоит, лучше задаться вопросами «Что за этим стоит?» и «Кому это выгодно?». И очень быстро окажется понятым, что именно этот тезис связывает воедино и беспорядки в США, и активизацию наших доморощенных православных экстремистов и фашистов, имеющих «крышу» во власти и в Церкви, и бурную деятельность на российском направлении, развернутую тибетским религиозным лидером «в изгнании». Суть этой связи, как представляется — в постепенном, поэтапном, все убыстряющемся свертывании олигархического «проекта США» и развертывании вместо него такого же олигархического «плана Б» — проекта «Россия как новая Америка». Вместилище, средоточие и псевдогосударственное прикрытие интересов глобальной элиты, подкрепленное гарантиями, которые будут ей выданы рвущимися и ведомыми к власти «царебожцами». Под песнопения в стиле «Боже, царя храни…» нашей стране будет навязана олигархическая диктатура внешнего управления, осуществлять которую собираются руками фашиствующих сатрапов этой олигархии под псевдопатриотическими лозунгами в стиле «Rusland, Rusland — über alles».

На этом в тысячелетней истории нашей Родины можно будет ставить точку. И именно этот сценарий, по-видимому, имеется в виду в резюме к последней книге спецслужбистского четырехтомника «Проект Россия». Процитируем его: «…Россия — не место спасения, а место, откуда придет спасение. Само государство по имени Россия, скорее всего, исчезнет. Но перед этим оно выполнит свою вселенскую миссию — спасет человечество. Не всё, а ту его часть, которая захочет спастись"(Проект Россия. Большая идея. Книга четвертая. М.: ЭКСМО, 2010. С. 319). Что это, как не «второе издание» «Генерального плана «Ост»? Тем более, что подобные планы — сведение России к двадцати городским агломерациям мегаполисов-фавел, где население спивается, опускается, деградирует и вымирает и, как следствие, освобождение остальной территории под колонизацию состоятельными иностранцами, уже обнародованы.

Осталось выяснить главные «концы» всего этого проекта. Что ж, попытаемся. Говорят, в 1946 году в итальянском Сан-Ремо состоялся первый послевоенный съезд уцелевших сотрудников СС и СД — «черного ордена» и внешней разведки Третьего рейха. На том «форуме» была создана некая организация-сеть под названием ODESSA («Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen» или «Организация бывших членов СС») — нацистское образование или, как называет его американский исследователь Джозеф Фаррелл, «нацистское экстерриториальное государство», стоящее за многими современными событиями. (Случайно ли Дом профсоюзов вместе с теми, кто противостоял фашизму, в мае 2014 г. сгорел именно в Одессе, и не является ли это трагическое событие таким же «знаком», как и распад СССР аккурат в 50-летнюю годовщину победного контрнаступления Красной Армии под Москвой?).

Тот съезд, в числе других решений, говорят, поставил задачу «уничтожения двух главных ялтинских хищников» — СССР и США. Как мы понимаем, в интересах британской короны, которая незримо маячит за нацистским проектом, подготовив и втянув в него Америку. СССР уже нет. Если не станет США, то глобальное торжество нацизма неизбежно, а повлиять на судьбу американского государства мы не можем. Сорвать эти человеконенавистнические планы можно только одним способом: противопоставить всплывающей нацистской «подводной лодке» такое же «всплытие» советской. Той, что уже один раз нокаутировала нацизм в жестокой «очной» схватке.

Еще раз: дай Бог автору этих строк в своем анализе ошибиться. Но что-то подсказывает, что шансов на это, увы, мало…