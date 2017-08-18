С 2014 года страны НАТО принимают активное участие в создании, обучении, вооружении и модернизации как Нацгвардии, Сил спецопераций так и Вооруженных сил Украины. Поставки США контрбатарейных радаров, беспилотников, снаряжения, легкого пехотного вооружения и бронемашин «Хаммер» для нужд украинской армии уже никого не удивляют даже в России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Военная помощь

Но администрация нового хозяина Белого дома Дональда Трампа решила пойти дальше. Впервые в августе 2017 года портал госзакупок США Federal Business Opportunities разместил информацию о тендере на поставку для Украины очередной партии военной помощи в виде нелетального оружия и снаряжения.

Согласно обнародованным данным, тендер был объявлен бюро Госдепа США по правоохранительной деятельности и борьбе с международным незаконным оборотом наркотиков еще 14 августа. Для нужд украинских силовиков будут куплены учебные пистолеты Glock G17, патроны к ним, а также несколько разновидностей защитного снаряжения. Всего на сайте указано 16 наименований. Участники тендера должны предоставить Госдепу свои предложения до 22 августа.

До этого все партии американского вооружения поставлялись Украине фактически тайно, по линии министерств обороны.

Ранее, 4 августа, NBC со ссылкой на источник в правительстве США сообщило, что Пентагон выдал Белому дому официальную рекомендацию о необходимости передачи Украине современного противотанкового оружия Javelin.

«Собеседники рассказали, что предложенный пакет помощи включает противотанковые системы Javelin на сумму примерно $50 млн», — говорилось в сообщении. Отмечалось, что окончательное решение еще не приняли в администрации США. Также еще не решено, предоставят ли оружие через посредника, или украинских военных будут тренировать в использовании Javelin американские коллеги.

Согласно недавнему сообщению The Wall Street Journal, Министерство обороны США и Госдепартамент разработал предложения о поставке Украине летального оборонительного вооружения, в том числе противотанковые ракеты Javelin. Конгресс США уже одобрил отправку такого оружия в оборонительных целях.

Как писало издание, президенту Трампу может понадобиться еще несколько месяцев, чтобы принять окончательное решение о поставках вооружения на Украину. Согласно предложениям Пентагона и Государственного департамента, США будут поставлять Украине противотанковые орудия, ракетные комплексы Javelin и средства ПВО.

Как ранее сообщалось, в проекте оборонного бюджета США на 2018 год есть упоминание о предоставлении Украине летального оружия. Кроме того, Украина может получить 500 млн долларов для борьбы с сепаратизмом и 65 млн долларов на разработку ракеты средней дальности. В июне 2017 года проект оборонного бюджета был одобрен профильным комитетом Сената.

Однако, по мнению украинского журналиста Артура Балаева, Украина не нуждается в таком вооружении, поскольку сама производит его аналоги. По его словам, сам факт передачи американского летального оружия является провокацией со стороны Соединенных Штатов, передает издание Власти.нет 13 августа.

Балаев уверен, что после передачи вооружения Российская Федерация «получит сигнал» и якобы «сможет напасть на Украину», чтобы начать некую «полномасштабную войну». Таким образом, c помощью оружия США, по его мнению, якобы желают спровоцировать Россию, а Javelin с ПВО помогут сделать открытый конфликт затяжным.

Упряжка

Другого мнения придерживается военный эксперт Олег Жданов. Он считает, что возможное предоставление Украине летального оружия со стороны США поможет в военном и политическом плане.

«Поможет в любом случае. В двух ипостасях: политической и военной. В военной тем, что более современным высокотехнологическим оружием воевать намного легче и при этом потери могут быть намного меньше. А в политическом плане тем, что предоставление нам в рамках военно-технической помощи летального оружия, в том числе и противотанкового ракетного комплекса, для России даёт понимание того, что мы не одни в этом мире и у нас есть союзники, очень хорошие и сильные», — отметил Жданов в комментарии InfoResist.

При этом он не считает, что предоставление оружия спровоцирует Кремль на еще большую агрессию. «Фактически мы уже наблюдаем увеличение количества обстрелов, это единственное на сегодня, на что способны и есть силы и средства у РФ. Большего ожидать, я думаю, не стоит», — сказал он.

17 июля 2017 года военный эксперт, украинский журналист Юрий Бутусов также отметил, что сегодня ВСУ нуждаются в летальном оружии, которое может поразить мобильную тяжелую артиллерию, размещаемую на удалении в 10−20 км от переднего края.

«Украине необходимо летальное оружие, которое бы смогло быстро поражать мобильную российскую тяжелую артиллерию, размещаемую на удалении в 10−20 километров от переднего края и зачастую ведущую безнаказанные обстрелы украинских позиций, а также высокоточные системы поражения станций радиоэлектронной разведки и целеуказания. В условиях минских ограничений и большого превосходства российской армии в боеприпасах точность приобретает ключевое значение. Отставание украинской армии в других видах тяжелого вооружения не является настолько критичным, как в этой сфере», — заявил Бутусов в интервью «Зеркало недели».

Стоит отметить, что в прошлом месяце инструкторы США впервые начали обучать украинских военных обращению с американским вооружением. Так, 14 августа 2017 года Военное телевидение Украины сообщило, что с июля американские инструкторы обучают украинских военных управлять новыми станциями AN/TPQ-36. Цель обучения — подготовить украинских инструкторов по работе с американскими противоартиллерийскими радарами.

«Это мероприятие проведено впервые, потому что до этого мы имели эти станции, но мы не имели возможности обучать свои экипажи», — сказал представитель командования Сухопутных войск ВС Украины Александр Попко.

По словам украинских военных, контрбатарейные радары США успешно зарекомендовали себя в условиях позиционной войны в Донбассе, когда противоборствующие стороны ограничиваются лишь ведением спорадических обстрелов и работой диверсионных групп.

В то же время, суровый климат Донбасса, боевые действия, отсутствие необходимой ремонтной базы и запчастей вывели из строя большую часть американских «Хаммеров». 16 августа известный волонтер ВСУ Виталий Дейнего в интервью изданию Апостроф заявил, что из 230 внедорожников «Хаммер», которые США подарили Вооруженным силам Украины, сегодня в строю осталось меньше половины.

Travis HUMMER

«Вот реально, 230 «Хаммеров» нам дали ‑ и мне было бы очень интересно узнать статистику, сколько из них сейчас реально на ходу. Думаю, меньше половины. Может даже меньше трети, — я не знаю. Но точно меньше половины. Это реально те, в которые можно сесть и поехать. И не переживать, что он сломается через 50 километров или 100», — пояснил он.

Дейнего напомнил, что ВСУ получили б/ушные «Хаммеры» со старой резиной, «которая разлазилась».

«Потому что б/ушных «Хаммеров» мы могли получить гораздо больше, чем новых. Поэтому мы и приняли б/у. Но совершенно не позаботились об их обслуживании. И некоторые из этих машин надо было ремонтировать чуть ли не на выходе с корабля. На всех почти надо было сразу менять резину. А у нас не было даже необходимых ключей — потому что у американцев не миллиметры, а дюймы, и у них все гайки — дюймовые. Я уже молчу о запчастях, которых не было вообще…», — вспоминает волонтер.

Как сообщалось, в 2014 году Украина активизировала сотрудничество с НАТО после потери Крыма и начала войны в Донбассе. В конце 2014 года украинский парламент принял закон, который предусматривает отказ Украины от политики внеблоковости. В 2015 году Украина приняла Военную доктрину. Согласно документу, предусмотрено усиление сотрудничества с НАТО и достижение до 2020 года полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран — членов НАТО. 8 июня 2017 года Верховная рада Украины приняла законопроект №6470, который закрепил намерение Украины вступить в НАТО и ЕС. Также внесены изменения в закон Украины «Об основах внутренней и внешней политики» с обозначением приоритетности евроантлантического вектора.