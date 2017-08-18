



Иван Шилов ИА REGNUM

Глава Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Иларион (Алфеев) в интервью итальянской газете II Sole 24 ore рассказал, что Московский патриархат собирается обсудить с посланцем папы Римского Франциска, государственным секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином во время визита последнего в Россию в 20−24 числах августа сего года:

«Наиболее болезненной проблемой в отношениях между нашими Церквами является уния, которая наносит серьезный вред православно-католическим отношениям в целом уже на протяжении веков. В Совместной декларации патриарха Кирилла и папы Франциска подчеркивается, что «метод «униатизма» прошлых веков, предполагающий приведение одной общины в единство с другой путем ее отрыва от своей Церкви, не является путем к восстановлению единства» (п. 25). Сегодня пагубные последствия унии, враждебной по отношению к Православию, можно увидеть в провокационных и даже агрессивных действиях Украинской греко-католической церкви, которые резко усилились после киевских событий февраля 2014 года. За последние несколько лет мы услышали множество политизированных и агрессивных заявлений униатского руководства, оскорблений в адрес Русской православной церкви и ее предстоятеля. Наблюдается откровенная прозелитическая экспансия, проявляющаяся в образовании новых канонических структур УГКЦ на исконно православных землях Юга и Востока Украины. Имели место прямые призывы к насилию и попытки захвата униатами православных храмов. Конечно, подобные выпады со стороны украинских греко-католиков не могут способствовать росту взаимопонимания и доверия между Русской православной и Римско-католическими церквами. Тем не менее, мы не теряем надежды, что в будущем удастся найти решение по тем острым проблемам, которые сейчас существуют. Мы также признательны папе Франциску за понимание позиции Московского патриархата и готовность к конструктивному сотрудничеству».

Митрополит Иларион озвучил традиционную формулу, употребляемую в Московском патриархате в последние годы, когда речь заходит об отношениях между православными и украинскими униатами. Вопрос в том, что подразумевается под ней и в каком контексте, ведь ситуация на Украине не статична, а подвижна, находится в динамике. Для начала вспомним, что когда католические авторы хотят «поддеть» Ватикан за излишне быстрое, по их мнению, сближение Ватикана с Русской православной церковью, то указывают на «слишком тесную связь» между Московской патриархией и Кремлем, государством. Логика в том, что такая «связь», имей она место быть, действительно была бы неудобной для Святого престола, который ревностно соблюдает свою особость во времени и пространстве. Исторически сложилось, что Римская курия спокойно могла наблюдать за изменением границ, даже ликвидацией целых государств с преимущественно католическим населением, территориальными переделами и разделами. Это не мешало папам и курии поддерживать конструктивный диалог с властями стран-«оккупантов». Однако Святой престол категорически противился любым попыткам вмешаться в то, что он считал своей прерогативой — управление паствой и служение Церквей.

Православные церкви имеют другой опыт, они не смогли настолько эффективно противостоять государству и в ряде случаев давление последнего превозмогало. Ватикан специфику эту учитывал, стараясь не разрывать общения со своими православными коллегами даже во времена, когда их материнское государство было настроено резко антирелигиозно. А когда светские власти менялись, отрекаясь от атеистической идеологии в пользу поддержки христианских ценностей, особенно не на словах, а на деле поддерживая христиан, Святой престол это только приветствовал. Комментируя для итальянского католического портала Vatican insider визит кардинала Паролина в Россию, профессор русской истории и литературы папского Восточного университета отец Стефано Каприо замечает, что «политика президента Путина в конечном итоге вполне совместима с некоторыми интересами политики Ватикана. Прежде всего, позиция Москвы на международной сцене уже на протяжении нескольких лет характеризуется ее противодействием глобализации как одностороннего господства США и Запада во всем мире. Россия всегда выступала против этого, как и Ватикан и до того, как появился папа Франциск, но с ним еще больше, что отчетливо видно, например, на Ближнем Востоке. Кроме того, Католическая церковь проявляет большой интерес к Русской православной церкви, главному собеседнику в христианском мире, истинному представителю Восточного и Православного мира. И политика президента Путина тесно связана с возвышением Православия — факт, за которым Ватикан не может не следить с особым интересом».

На этом фоне Украина воспринимается ватиканскими экспертами как страна разделенная, с поврежденной цельностью, охваченная гражданской войной. А значит, украинское общество разделено само в себе и требует посредника, в качестве которого мог бы выступить среди прочих и Святой престол. Необходима конференция с участием всех заинтересованных стран, говорит отец Стефано, где можно было бы «определить статус Восточной Украины и переопределить ситуацию в Крыму, что также приведет к окончанию санкций против России». Проблема в том, что украинские христиане неоднородны. Есть большая община униатов, но есть и меньшинство польских католиков латинского обряда, которые наряду с антирусскими настроениями также выступают против греко-католиков. Латиняне пытаются закрепиться в западных областях Украины, в то время как униаты уходят сегодня на Юг и Восток страны. Не снята с повестки идея Поместной церкви, которая неизбежно притянет к себе часть паствы УГКЦ и Украинской православной церкви Московского патриархата и может серьезно осложнить отношения между Московским патриархатом и Константинопольским. Таким образом, украинское христианство не может говорить одним голосом, оно выражается вразнобой и его составляющие противоположны друг другу.

При этом озабоченность вызывает государственная политика в сфере религиозных отношений, которую проводит Киев. Так, на днях ответственный за работу с личным составом Национальной гвардии Украины генерал-майор Ярослав Сподар прокомментировал информационному агентству Українські Новини историю с возведением бойцами полка особого назначения «Азов» языческого капища, идола бога Перуна около Мариуполя. «У нас в Конституции есть такая статья, называется «свобода вероисповедания, — заявил генерал. — Там четко написано, что мы не вправе вмешиваться в определенные моменты. Правда, если это не влияет на исполнение служебных обязанностей. Там нет никакого массового поклонения идолам и выдалбливания из дерева статуй Перуна и тому подобного. Другое дело, что «азовцы» интересуются историей — это нормально. Возможно, у них другие взгляды на национал-социалистические движения в Германии — это тоже нормально». При этом приказом главы МВД запрещено в Нацгвардии быть капелланами священникам УПЦ МП и разрешено греко-католикам. Как бы не получилось тогда, что в расположении частей одни бойцы будут в правом углу читать «Отче наш» под руководством униатского священника, а в левом — скакать вокруг поганого идолища.

Генеральный секретарь Конференции католических епископов России отец Игорь Ковалевский подчеркивает, что представители Украинской греко-католической церкви готовы к конструктивному диалогу с Русской православной церковью. Между тем пока униаты не встанут по примеру Ватикана над политическими разделениями, пока не перестанут поддерживать одну сторону в гражданском конфликте, где одни украинцы губят жизнь и судьбы других, пока не дистанцируются от властей в Киеве, им будет трудно найти как общий язык с Московским патриархатом, так и полное понимание у Святого престола, окормляющего греко-католиков.