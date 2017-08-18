



Иван Шилов ИА REGNUM Газ

За последние три года на Украине цена на газ для населения выросла почти в 10 раз. Так, если до апреля 2014 года минимальная цена газа для украинцев составляла 725 грн. за 1 тыс. куб. м (28,4 долл.), то с 1 апреля 2017 года — 6957 грн. (272 долл.). Все это подается населению под соусом так называемых реформ от «реформатора» премьер-министра Владимира Гройсмана.

«В Украине последние три года происходят положительные изменения, и несмотря на непростые испытания правительство проводит необходимые реформы для улучшения жизни граждан… Глава правительства подчеркнул, что преобразования не даются легко, впрочем, главный принцип работы — оставаться прозрачными и открытыми в обсуждении и принятии любого решения. Так было с решением об установлении рыночной стоимости газа для всех пользователей — на год раньше, чем этого ожидал МВФ…», — как сообщила 5 июля пресс-служба украинского правительства, об этом Гройсман написал в авторской колонке для «Wall Street Journal».

Особо циничными воспринимаются слова премьера об «открытости и прозрачности» процесса поднятия цен на газ. Ведь за три года пресс-служба правительства и украинские СМИ «предательски» не упомянули или забыли написать о консультациях властей с обществом или о всеукраинском референдуме по вопросу затягивания удавки на шее потребителей? Трудно припомнить, чтобы в Киеве на Майдане стоял хоть один человек с требованием: «Гройсман, подними цены на газ!». Ответ очевиден — ничего подобного не было.

Вчера, 17 августа, народный депутат от «Оппозиционного блока» Вадим Новинский упрекнул Гройсмана в том, что вместо снижения цен на газ премьер обещает больше не поднимать тарифы.

«Вместо того, чтобы говорить, что цены на газ не будут повышаться, надо ее снижать, цену на газ для населения. Потому что те тарифы, которое установило наше доблестное правительство, они непомерным грузом ложатся на каждого украинца. Цены на газ, на электроэнергию, на воду, на другие услуги ЖКХ нужно снижать для того, чтобы это было по карману простому украинцу. Говорить об этом как о какой-то победе, что цены дальше повышать не будем, уже три шкуры с вас содрали и четвертую драть не будем. Это никуда не годится», — сказал Новинский в эфире телеканала «112 Украина».

Он также раскритиковал закупку украинским правительством американского угля по цене от 112 до 200 долл. за тонну.

«Вместо того, чтобы закупать украинский уголь, мы покупаем уголь в США и говорим о какой-то победе. Украинскими деньгами будем кормить американских шахтеров. А свои шахтеры будут сидеть без работы. С этим надо разбираться… Детективы НАБУ должны заниматься расследованием закупки угля, которое проводит Минтопэнерго в США», — считает Новинский.

До этого в Николаеве, в ходе селекторного совещания по вопросам подготовки к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года, премьер Гройсман заявил, что правительство не поддерживает идею повышения тарифов на газ для населения и теплокоммунэнерго в новом отопительном сезоне.

«Правительство не поддерживает каких-либо повышений цены на газ в стране на новый отопительный сезон», — рассказал 17 августа Гройсман.

Экономность и терпение украинцев поражают. Даже несмотря на 10-кратное повышение тарифов на газ уровень оплаты населением тарифов по ЖКУ составляет 100%.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Уровень расчетов населения за потребленные ЖКУ за 8 месяцев 2017 года составляет 100,8%. По сравнению с 2016 годом этот показатель увеличился на 9,1%. Также происходит уменьшение долгов, которые были накоплены и за прошедшие периоды — на 859 млн грн. (33 млн долл.)», — подчеркнул 17 августа вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

По его словам, предприятия коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) также вышли на положительную динамику расчетов за потребленный газ. Вместе с тем Зубко обратил внимание отдельных областей на необходимость усиления работы в этом направлении. В первую очередь это Тернопольская (30%), Днепропетровская области и г. Киев (43%). Среди областей, имеющих положительную динамику по расчету предприятиями ТКЭ за потребленный газ, Геннадий Зубко назвал Черкасскую, Черновицкую, Одесскую, Днепропетровскую, Полтавскую и Ровенскую области, где уровень расчетов — 80−90%.

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз Украины» с октября текущего года ожидает повышения цен на газ для населения на 18,84%, или на 931 грн. (36 долл.) за 1 тыс. куб. м. Именно такие расчеты закреплены в финансовом плане компании на 2017 год.

Как сообщалось ранее, 19 июля кабинет министров одобрил финансовый план «Нафтогаз Украины» на 2017 год. В документе отмечалось, что повышение цен на газ для потребителей не предполагается. По словам первого вице-премьера, министра экономразвития и торговли Степана Кубива, «Нафтогаз Украины» вместе с минэкономразвития, минфином и минэнерго скорректирует доходную часть плана в соответствии с действующими ценами на 1 апреля 2017 года.

Напомним, с 1 июля 2017 года «Нафтогаз Украины» продает газ промышленным потребителям по цене 7,2 тыс. грн. (282 долл.) за тысячу кубометров. Примечательно, что с мая 2017 года Украина закупает природный газ на западной границе по цене $208,38 за 1 тысячу кубометров.